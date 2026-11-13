В России ежегодно проходит около 230 тысяч спортивных соревнований — от муниципальных стартов до чемпионатов международного уровня. Вопрос в том, может ли ребенок бесплатно выйти на старт, найдет ли взрослый секцию рядом с домом, получит ли молодой спортивный талант шанс стать чемпионом.

Александр Казаков/РИА Новости

Эти вопросы оказались в центре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое провел Владимир Путин.

На совещании, которое прошло в Кремле 12 ноября, также зашла речь о развитии новых спортивных дисциплин и их финансировании, о формах участия России в мировом спорте и о физической реабилитации ветеранов СВО.

Профессионалы помогут любителям

Ежегодно в России проводится более 13 тысяч состязаний федерального уровня — таких, например, как «Лыжня России», отметил президент. Он упомянул и увеличение числа местных спортивных инициатив — от школьных и студенческих соревнований до корпоративных турниров.

«Мы здесь по многим видам спорта, в общем, лидирующие позиции занимаем, это здорово», — отметил глава государства.

Участие в любительских соревнованиях позволяет почувствовать себя частью спортивной жизни даже тем, кто не планирует профессиональную карьеру.

«Необходимо поддерживать и общественные, корпоративные, бизнес-инициативы по проведению соревнований», — подчеркнул Путин. Он высказал пожелание: общероссийские и региональные федерации должны наладить кураторство подготовки таких любительских состязаний, давать профессиональные рекомендации тем, кто в них участвует.

Данные подходы надо закрепить в концепции развития массового спорта, а саму концепцию следует утвердить летом 2027 года, поручил глава государства.

«Многие события, как связанные со спортом высших достижений, так и любительские, массовые, активно развиваются, привлекают всё больше участников, зрителей и, что особо значимо, молодых людей — детей, молодежь», — отметил Путин.

Базовые официальные соревнования всех уровней предусматривают бесплатное участие детей, обратил внимание президент.

Перечень таких соревнований «еще формируется, но в дальнейшем он должен регулярно пополняться», указал глава государства.

При этом программа Всероссийской спартакиады (у которой, как отметил Путин, есть большой потенциал роста) должна стать «более динамичной, компактной по срокам». Это необходимо для того, «чтобы люди смогли прочувствовать энергию большого праздника спорта, всей семьей приходили на стадионы, чтобы вживую увидели лучших атлетов страны», — отметил лидер страны.

Традиционный и инновационный спорт

Государство помогает развиваться не только олимпийским дисциплинам, но и сохраняет — как часть общенациональной культуры — традиционные состязания народов, населяющих нашу страну. Об этой задаче также зашла речь на совещании с участием Путина.

«Нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное, историческое наследие народов России», — указал президент.

Такие традиционные дисциплины также обязательно найдут отражение в концепции развития спорта в России, отметил в своем выступлении профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Особенно учитывая то, что вы сказали, что Год единства народов России не будет заканчиваться в конце декабря, — сказал замглавы правительства. — А следующий у нас Год географии, поэтому мы все наши национальные виды спорта обязательно учтем, в том числе и курес, борьба на поясах, и так далее».

Традиционные виды спорта российских народов войдут в программу VII Всемирных игр кочевников, которые пройдут в 2028-м в Казани и чью программу готовит президент Татарстана Рустам Минниханов, отметил Чернышенко.

Еще одно направление, которое упомянул президент, — это инновационные спортивные, игровые соревнования, связанные с цифровыми и другими технологиями.

У старинных и новейших дисциплин есть общее — это то, что, как подчеркнул Путин, «может вовлечь в спорт людей самых разных возрастов и групп здоровья».

На совещании в Кремле упомянули фиджитал-спорт — сочетание физических нагрузок и цифровой составляющей. Как правило, в фиджитал-состязаниях турниры проводятся в два этапа: сначала как компьютерная игра (например, симулятор футбольного или хоккейного матча), а затем — как соревнование на реальной спортивной площадке. Очки в цифровой и офлайн-играх суммируются.

«У нас вариативный модуль фиджитал-спорта в рамках предмета физической культуры и спорта уже со следующего года во всех школах будет реализован», — проинформировал вице-премьер Чернышенко.

Деньги — на поле

На заседании зашла речь о финансировании спортивных инициатив и соревнований.

«У нас накоплен хороший опыт объединения усилий государства, бизнеса, общественных организаций, спортивных федераций, — отметил Путин в своем выступлении. — Надо поддерживать и распространять лучшие практики, выстраивать на их основе постоянную работу, в том числе привлекая компании с госучастием и, конечно, частный бизнес».

Поддержка заинтересованности бизнеса в организации состязаний поможет популяризации спорта в том числе в отдаленных регионах страны, указал глава государства.

Президент призвал прагматичнее распоряжаться ресурсами Российского спортивного фонда и внебюджетными поступлениями.

По предложенному подходу, финансирование должно прежде всего доходить до спортивных федераций и превращаться в реальные возможности: турниры, подготовку спортсменов, детские старты.

Путин отдельно предупредил о рисках непрозрачных расходов, в том числе при финансировании строительства.

Показатель успеха — не освоенный бюджет, а ощутимый результат для тех, кто занимается спортом. Сигнал адресован и регионам.

Профессиональные команды нужны, но их содержание не должно вытеснять массовую физкультуру. Доступная площадка, действующая секция и местный турнир могут дать небольшому городу больше, чем дорогостоящий проект для узкого круга профессионалов.

Вернуться на мировую арену

Россия продолжает добиваться полноценного возвращения спортсменов на мировые арены. Международная конкуренция важна для самих атлетов и для спортивных школ: она позволяет оценивать подготовку, сохранять высокие стандарты и показывать молодежи пример.

Участники совета говорили о прогрессе с допуском российских представителей на зарубежные старты.

По данным, которые озвучил министр спорта Михаил Дегтярёв, 22 олимпийские федерации уже допускают россиян с национальной символикой. Однако ограничения сохраняются, а решения федераций различаются.

Нейтральный статус российская сторона считает промежуточным этапом: конечная цель — полноценное участие сборных с флагом и гимном. Защита прав атлетов требует переговоров, юридической работы и усилий федераций.

Положительные решения спортивного арбитража и постепенное снятие ограничений — реальные шаги вперед, но их нельзя путать с полным восстановлением допуска во всех видах спорта.

Кубок защитников

Отдельная тема — спортивная реабилитация ветеранов СВО. Для вернувшегося с фронта человека тренировка может означать больше, чем просто физическая нагрузка: это возможность восстановить уверенность, найти единомышленников, поставить новую цель и снова почувствовать себя частью команды.

«Со следующего года наш единый календарный план спортивных соревнований пополнит «Кубок защитников Отечества». Прошу министерство спорта во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», региональными и местными властями создать все условия для его проведения на самом высоком уровне, в том числе обеспечить достойное освещение в средствах массовой информации», — заявил глава государства.

С 2027 года «Кубок защитников Отечества» получит место в официальном календаре. Однако не менее важны условия между турнирами: тренеры, оборудование, адаптированные площадки, занятия в небольших городах. Спорт должен быть доступен ветеранам не только во время крупных состязаний.

В адаптивном спорте успех может означать медаль, а может — первую самостоятельную тренировку после тяжелого ранения. Для одних это возвращение к привычной жизни, для других — начало новой спортивной карьеры. Решения совета складываются в общую картину.

Массовые турниры помогают начать, новые дисциплины расширяют выбор, адресное финансирование поддерживает реальные занятия, международные старты открывают путь к высшим достижениям, адаптивный спорт возвращает в активную жизнь тех, кому нужна особая поддержка. Главным итогом перемен должна стать не очередная строка в календаре, а большее число людей, для которых спорт — естественная часть жизни.