В Кремле 3 ноября, в канун Дня народного единства, под председательством президента Владимира Путина прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. Главной темой встречи стало подведение итогов Года единства народов России.

Софья Сандурская/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле

2026-й был объявлен Годом единства российских народов по решению Путина — соответствующий указ глава государства подписал 25 декабря прошлого года. Цель инициативы, которую поддержал лидер страны, — укрепление национальной общности и одновременно защита разнообразия культур, языков и обычаев российских этносов.

Путин упомянул принятую в ноябре 2025 года Стратегию государственной национальной политики до 2036-го — документ, который разрабатывался при активном участии президентского Совета по межнациональным отношениям.

«Год единства стал не просто первым годом реализации этой Стратегии, но и практической, живой иллюстрацией ее приоритетов, — указал президент. — Сама идея проведения Года получила отклик в обществе. На мой взгляд, это было именно так. Уверен, вы с этим согласитесь».

Год единства народов был наполнен значимой и системной работой, отметил лидер страны.

«По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями и этносами, между всеми областями, краями, республиками России, религиозными и национальными объединениями», — подчеркнул Путин.

Глава государства указал на важность того, что голос каждого из российских народов, каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого.

Президент особо оценил то, что идея посвятить 2026-й традициям большой страны нашла массовую поддержку в обществе.

Свое отношение люди выразили конкретным участием в программах и проектах Года единства народов, «собственными инициативами, которые были выдвинуты волонтерами, общественными, творческими организациями и реализованы в сельских клубах, школах, библиотеках — то есть, что называется, на земле», отметил Путин.

Как отметили участники заседания, в мероприятиях Года приняли участие более 50 млн человек.

Среди заметных событий — Международный фестиваль молодежи, всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», марафон «Знание. Первые». У каждого из них был свой способ говорить об общей стране — через изучение семейных традиций, культурно-просветительские проекты, мероприятия с участием молодежи.

Напряженность ниже, реагирование быстрее

Об успешности курса руководства страны на укрепление единства российского общества говорит не только множество культурных и просветительских инициатив. Данные социологических исследований, которые были озвучены на заседании 3 ноября, свидетельствуют: доля оценок межнациональных отношений как напряженных, взрывоопасных или конфликтных снизилась с 28 до 13% — в 2,1 раза; доля доброжелательных оценок выросла с 5,9 до 16,6% — в 2,8 раза.

Преобладающие оценки, согласно представленным данным, смещаются от напряженности к нейтральному восприятию.

Таков результат скоординированных и последовательных действий властей. На заседании президентского Совета были упомянуты задачи, которые были поставлены по итогам прошлогодней встречи — и решены к настоящему моменту.

Образована правительственная комиссия по вопросам реализации государственной нацполитики. «В соответствии с Основами государственной языковой политики, которые вы утвердили, правительство, соответственно, утвердило план по реализации Основ», — обращаясь к президенту, отметила участвовавшая в заседании вице-премьер Татьяна Голикова.

Идет работа по совершенствованию государственной информационной системы мониторинга межэтнических конфликтов.

В ближайшее время правительство утвердит новое положение о системе мониторинга. В нем «в том числе получат уже нормативное закрепление те позитивные моменты, которые мы отработали», сообщила Голикова. Будет закреплена и уже сложившаяся практика: сроки реагирования регионами на выявленные информационные риски должны быть не более четырех часов.

«Это важно, потому что ранее такой срок реагирования составлял до 10 суток», — отметила вице-премьер.

Без запретительства

Участники заседания констатировали: решения, принятые по итогам Совета по межнациональным отношениям в 2025-м, доказали свою эффективность.

Президент, который лично принимает участие в выработке национальной политики и поддерживает инициативы властей и граждан, наметил новые перспективы работы.

«Успешные управленческие практики, народные инициативы, результативные проекты, что получили общественную поддержку в рамках Года, конечно, должны обязательно иметь продолжение», — подчеркнул Путин.

Важно систематизировать предложенные новшества, проанализировать их, отметил глава государства.

Затем следует «всё лучшее включить, интегрировать в планы реализации Стратегии государственной национальной политики, а также в профильные федеральный и региональные планы, причем уже на следующий, 2027 год и последующий период».

Обращаясь к участникам заседания, президент отметил, что нормы, которые устанавливает государство, не должны превращаться в запретительные барьеры.

«Все принимаемые нами юридически обязывающие нормы не должны мешать развитию, не должны мешать движению вперед», — подчеркнул Путин.

Об этом зашла речь в контексте того, как в правовой практике воплощается Указ о традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Замечание президента адресовано властям всех уровней: защита традиционных ценностей важна и необходима, но руководители должны грамотно и ответственно подходить к этой работе, в том числе к работе с нормативной базой.

Условие сохранения России

Президент напомнил об особой ответственности инстанций, которые отвечают за межнациональную политику. Ведь, как отметил Путин, попытки внешних сил использовать внутренние различия для ослабления страны никуда не исчезли.

«Мы никогда не должны забывать, ни одной секунды мы не должны забывать о важности того, чем мы занимаемся, и то, что сегодня обсуждаем, — указал президент. — Единство народов Российской Федерации — это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит, и сохранения самой России».

Грамотная национальная политика — вопрос стратегический. Поэтому очевидно, что особое внимание руководства страны к этому вопросу не ограничивается 2026-м как Годом единства народов России. Предстоит углубленная работа по достижению главной цели — гарантировать защиту уникальности каждого российского этноса и при этом не ограничить национальную политику «поддержкой этнического многообразия». Президент поставил задачу — укрепить общероссийскую идентичность, утвердить сплоченность российской нации как политической общности граждан.

Показательно, что на заседании Совета по межнациональным отношениям было предложено объявить период с 2027 по 2036 год Десятилетием единства народов России. Эта идея еще требует осмысления, но намерение членов президентского Совета понятно: серьезная работа, начатая в 2026-м, должна быть продолжена.

«Считаю, что Год единства не должен закончиться 31 декабря, — обозначил задачу президент. — И просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно. Поэтому, конечно, 31 декабря ничего не заканчивается. Нужно найти формы продолжения этой работы».