Власти Германии не готовы топить лед в отношениях с Россией и рассматривают «разные варианты развития событий». С таким заявлением выступил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого возмутило недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

ИА Регнум

Напомним, тот удовлетворил апелляцию российской стороны и фактически обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) отменить дискриминационное отстранение наших сборных на всех уровнях. Таким образом, ничто формально не помешает мужской национальной команде выступить на чемпионате мира следующего года. А тот пройдет именно в Германии.

Немцам явно некомфортно от того, что многолетний бюрократический кокон лопнул — и вот кабмин ФРГ встает в позу, которую трудно назвать иначе как обиженной. «Если Россия должна участвовать, проведение турнира будет фактически невозможным», — говорит тот же Корнелиус.

Ему вторит глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц. Мол, Берлин допускает любые варианты — вплоть до отказа принимать престижнейшие соревнования. Всё это якобы продиктовано «политическими и экономическими рисками, а также соображениями безопасности».

Но разве не было бы честнее просто признать, что за поиском юридических лазеек скрывается банальная русофобия, на которую Европа слишком плотно подсела?

Впрочем, искать в словах европейцев искренность, как мы понимаем, давно уже бесполезно. Так, о «сложностях» обтекаемо высказался премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Вдобавок стройным хором выступили представители так называемого «северного блока» — Швеции, Норвегии, Латвии и Дании. С одной стороны, их спортивные функционеры угрожают устроить демарш, бойкотируя любые матчи против россиян. А с другой — объясняют свою коллективную позицию «технической невозможностью менять правила».

Более того: президент Федерации хоккея Швеции и член совета IIHF Андрес Ларссон выразил надежду на — внимание! — добровольный пропуск Россией грядущего чемпионата. «Было бы желательно, чтобы они не приехали. Нужно спросить, что заставит их отказаться от участия».

Имитацией политкорректности не менее успешно занимается и канадский кабинет министров. Его председатель Марк Карни пообещал задействовать визовый рычаг, чтобы наши ребята не доехали на молодежный хоккейный ЧМ в Альберте. И вместе с тем намекнул, что готов к неким «переговорам», организацию которых вроде бы готов взять на себя президент IIHF Франц Райндль.

Но главное — попытки западных чиновников усидеть в шпагате сразу встретили непонимание со стороны тех, ради кого турниры и должны проводиться. То есть простых европейцев.

Например, стоило только немецкому журналу Der Spiegel опубликовать колонку в поддержку жесткой антироссийской позиции своих властей, как в комментариях начался настоящий бунт.

Кто-то пишет, что «спорт должен объединять людей, а не служить инструментом для политических разборок». Другие требуют «уважать решение суда, нравится оно вам или нет». Третьи реагируют коротко и ясно: дескать, налицо форменное лицемерие. И напоминают, что на чемпионате мира по футболу в США летом выступила даже сборная Ирана — хотя тогда страна-хозяйка чемпионата находилась с Исламской Республикой в состоянии открытой войны.

Впрочем, если в Германии разлом пролегает по линии «министры против обывателей», то, скажем, в Чехии ситуация дошла до публичного фарса. Поводом стало обсуждение предстоящего женского чемпионата мира среди юниоров в городе Острава.

Глава чешского МИД Петр Мацинка, видимо, не нащупал баланс между «защитой европейских ценностей» и желанием уязвить Москву, а потому в прямом эфире назвал хоккей «исключительно мужским видом спорта». И добавил: «Боюсь, я не порадую наших уважаемых феминисток, если скажу, что в этот раз турнир обойдется без мужеподобных российских девушек».

Не слишком понятно, какой реакции — и от кого — добивался восточноевропейский дипломат. А пришла она в итоге из-за океана — от чешских звезд Национальной хоккейной лиги.

«Пожалуйста, остановите этого безумца», — попросил нападающий «Калгари» Адам Клапка. В то время как вратарь «Анахайма» Лукаш Достал высказался более развернуто: «Я совершенно не понимаю, как человек, занимающий столь важную должность, может публично делать подобные заявления. Я безоговорочно осуждаю его слова, и мне стыдно, что он представляет нас в качестве министра иностранных дел».

В итоге Мацинке пришлось созывать пресс-конференцию, оправдываясь, что он-де имел в виду совсем другое, и неловко шутя: «Будто все почувствовали, как моя жена отругала меня за это дома». Но в целом более четкого маркера глубокого околоспортивного раскола, пожалуй, и не представишь.

А еще в соцсетях, разумеется, не обошлось без классического, многократно озвученного вопроса: почему собирательный «цивилизованный мир» никогда не требовал выгнать с той или иной спортивной арены Израиль (глава УЕФА Александер Чеферин, напомним, прямым текстом указывал на откровенную ангажированность подхода мировой элиты)? Или те же Соединённые Штаты периода Буша, Обамы — да и много кого еще?

Ответ на поверхности: так уж устроен неискоренимый дискурс, согласно которому автономия спорта заканчивается ровно там, где начинается зона интересов определенных элит. В этом смысле показательно поведение формально (формально!) нейтральной Швейцарии.

Сначала ее хоккейный союз пообещал не оспаривать вердикт Международной федерации, если та окончательно распорядится о возвращении россиян. Но уже буквально через день молодежная сборная швейцарцев отказалась играть с Россией на вышеупомянутом МЧМ в Канаде.

Бездумно прыгать в омут русофобии всё же готовы не все. Яркий образец — мнение главы министерства спорта Словакии Рудольфа Гуляка. Он отметил, что не видит причин бойкотировать россиян — коль скоро принцип «спорт вне политики» никто не отменял.

Очевидно, здесь имеет место здоровый прагматизм, на который неспособны ослепленные яростью немцы или скандинавы: им ведь еще предстоит осознать, что создан веский правовой прецедент. В теории он позволит Федерации хоккея России выдвигать миллиардные иски против тех, кто пойдет наперекор решению CAS.

Соответственно, убытки евробюрократов могут оказаться не только репутационными, но и банально коммерческими — причем достаточно болезненными. И тут, конечно, хочется посмотреть, насколько далеко они готовы зайти в своей сомнительной принципиальности.

Ну а в российской столице смотрят на эти конвульсии с легкой иронией. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если та же Германия так уж сильно жаждет отказаться от хоккея и статуса хозяйки мирового первенства, перенос турнира куда-нибудь еще не будет проблемой.

Благо «стран в мире много», желающие устроить на своих ледовых аренах битву сильнейших наверняка найдутся. И тех, кто не боится проиграть русским в честной борьбе, тоже достаточно.