81-я Генассамблея ООН оказалась богата на провокационные заявления и выступления.

ИА Регнум

Особо выделился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, для которого трибуна ООН всегда была сродни театральным подмосткам. В обличительной речи израильский «ястреб» обрушился и на оппонентов, и на тактических союзников, критикуя их то за заблуждения, то за «политическую мягкотелость».

При этом Нетаньяху явно был убежден, что правда в этой истории на его стороне, а большая часть сильных мира сего остается с Израилем. В том числе и США, которые, по его мнению, «всегда верно смотрят на вещи».

Впрочем, судя по реакции слушателей, «абсолютная поддержка» еврейского государства в реальности имеет существенно меньшие масштабы.

«Это не мы виноваты, а вы»

Речь Нетаньяху в ООН оказалась резкой даже по меркам его публичной риторики последних лет. Израильский премьер фактически устроил мировому сообществу коллективную отповедь.

Первым делом он выступил адвокатом американо-израильской операции против Ирана. Заявив, что стремясь уничтожить ядерные объекты Исламской Республики, он «спасает» остальной мир от так называемой «бомбы аятолл».

Однако никто почему-то не ценит эти усилия — как и настойчивые попытки «изменить к лучшему» иранскую власть.

Примечательно, что незадолго до этого спецпредставитель Израиля в ООН Дэнни Данон подошел к представителю Ирана с устройством Starlink и спросил, не возьмет ли он его с собой в Тегеран, чтобы «приблизить падение режима». Оба этих демарша были проигнорированы иранской стороной.

Досталась порция критики и европейским странам — преимущественно Великобритании и Франции. Их Нетаньяху обвинил в антисемитизме и потворстве радикальным силам. А попутно перебросил мостик в сторону Катара, на деньги которого-де и «были отравлены умы европейцев», прежде являвшихся «верными друзьями Израиля».

Закончил свое выступление Нетаньяху привычным обращением к теме палестино-израильского конфликта. Он категорически отверг обвинения в геноциде и заявил, что ударом по Газе Израиль, напротив, спас еврейское население от истребления.

Не преминул израильский премьер упомянуть и Западный берег реки Иордан, на который его страна якобы «имеет историческое право». Здесь он привычно обратился к библейским сюжетам, чтобы подсветить «неразрывную связь» еврейского народа с Землей обетованной.

Зрители уходят

Стоит отметить, что выступать израильскому премьеру в этот раз пришлось перед полупустым залом. Пока Нетаньяху шел до трибуны, ему в спину летел оглушительный свист вперемешку с проклятиями. А стоило израильтянину произнести приветственные слова, как более ста делегатов покинули зал.

Это стало абсолютным рекордом молчаливого протеста для Генеральной Ассамблеи последних десятилетий. Даже прежнее антирекордное выступление экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2010 году, в котором тот обвинял США в «извлечении выгоды» из терактов 11 сентября 2001 года, покинули только 30 делегатов — в основном представителей арабского блока.

Израильтянина же не захотели слушать не только арабы, но и европейцы, африканцы и азиаты. Нетаньяху это, впрочем, мало расстроило — по крайней мере, виду он не подал. И, окинув саркастичным взглядом трибуны, предложил «моральным трусам» удалиться прочь вслед за «обиженными» делегатами.

Из крупных игроков поддерживать Нетаньяху из зала остались американцы. Им израильский премьер адресовал искренние слова благодарности, попутно намекнув между строк, что президент США Дональд Трамп вполне заслуживает Нобелевскую премию мира. Американская делегация аплодировала его словам, в том числе стоя.

Помимо них, речам Нетаньяху внимали представители Аргентины и ОАЭ. Причем последним сохранить благожелательное отношение к стратегическому региональному союзнику не помешала даже порция критики с его стороны — обвинения в «нежелании выступать против Ирана» эмиратские представители пропустили мимо ушей.

Интересно, что делегаты России и Китая на публичный демарш в отношении Израиля не пошли и во время речи Нетаньяху также остались в зале. Однако ни Москва, ни Пекин позицию израильского премьера не разделили.

А впоследствии неоднократно подчеркнули приверженность формуле «два народа — два государства», которую не способны поколебать экспрессивные выступления отдельных политиков.

И кто тут изгой?

Ситуация вокруг выступления Нетаньяху породила немало пересудов. Реакция европейцев, на которых израильский премьер вывалил с трибун немало критики, ограничилась только едкими колонками и комментариями в крупных СМИ. При этом реальных политических шагов Европа пока предпочла не делать.

Среди прочего вопрос о пересмотре преференциального торгового режима, которым весь год Нетаньяху как страшным наказанием попеременно пугали то французы, то итальянцы, Брюссель предпочел временно снять с приоритетной повестки.

Мотивировав решение «необходимостью комплексно оценить риски и последствия для сторон» — хотя на деле, судя по всему, евробюрократам хотелось избежать неуместных параллелей и новых обвинений в антисемитизме.

Так или иначе, принимать решение в ближайшее время Европа не хочет. Тем более что ряд функционеров пробрасывают мысль, будто Израиль и так уже «настрадался» от охлаждения отношений с ЕС — например, столкнулся с трудностями при строительстве военно-морского флота из-за ограничения поставок. И дополнительно портить отношения уже не имеет смысла.

Вместо этого Брюссель все чаще переключает внимание на пресловутую «российскую угрозу» и ищет новые способы надавить на Москву — как политически, так и экономически.

При этом европейская общественность остается крайне взбудораженной и требует от властей внятной реакции на выпады со стороны еврейского государства. Россия, с их точки зрения, кажется более культурным и гибким собеседником. По крайней мере, желающих совершить публичный демарш в отношении российских представителей в ООН в десятки раз меньше.

В этом контексте вспоминается недавнее высказывание президента УЕФА Александера Чеферина. Он ранее подмечал, что в отношении России УЕФА испытывал огромное политическое давление с требованием полного исключения при нулевом общественном давлении. В ситуации с Израилем же, напротив, наблюдалось колоссальное общественное давление с призывами к бану и практически нулевое политическое со стороны властей.

Однако пока элиты стран ЕС предпочитают в большей степени оглядываться не на собственный электорат, а на позицию Вашингтона. Который убежден, что сильно обижать Израиль Европе не с руки.