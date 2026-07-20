Прошедший чемпионат мира по футболу, прямо скажем, далеко не всегда радовал красивым, захватывающим футболом. Финальный матч так уж точно не был ни красивым, ни захватывающим.

ИА Регнум

Зато ЧМ был необычайно богат на разные скандалы, вспыхивавшие не только на стадионах, но и вне оных. Вспомним самые громкие из них.

Цены на билеты

Когда США, Мексика и Канада оформляли заявку на проведение турнира, они заверяли, что билеты на матч открытия будут стоить максимум $774, на другие матчи группового этапа — $323, на финал — $1 550. Твердо и четко. Однако что-то быстро пошло не так, и цены взлетели.

Более того, инфляция била рекорды до самого конца. Уже на старте продаж (в сентябре 2025 года) цена билета на финал подскочила до $6 370. Затем, в январе 2026, — до $8 680. В апреле 2026 — до $10 990. И так далее. Для сравнения: самый дорогой билет на финал ЧМ-2022 в Катаре стоил 1 607 долларов.

Это всё результат нововведения, которое Международная федерация футбола (ФИФА) назвала вариативным ценообразованием. Простым любителям футбола оно, мягко говоря, пришлось не по душе. Официальным американским властям тоже.

«ФИФА превратила покупку билета на чемпионат мира в череду неразберихи, искусственного дефицита и непомерно высоких цен», — так, например, по этому поводу высказывалась генпрокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт. Даже расследование хотели провести, но ни к чему оно не привело.

Тем не менее стадионы далеко не пустовали. В общей сложности все матчи посетили 6 810 966 человек. Это и само по себе рекорд, и выручку сулит рекордную — в районе $15 млрд.

Так что за тысячу рублей, как на ЧМ-2018 в России, на футбол уже никогда не сходить. Теперь это роскошь, а не просто веселое времяпрепровождение.

Проблемы с въездом

Внезапно оказалось, что недостаточно иметь статус участника чемпионата мира, чтобы попасть на чемпионат мира. Омара Артана, лучшего арбитра Африки, первого судью из Сомали, приглашенного обслуживать игры важнейшего футбольного турнира, просто взяли и развернули на границе.

Он подвергся 11-часовому допросу иммиграционной службы, после чего ему было отказано во въезде без объяснения причин (позже выяснилось, что дело в каких-то «возможных связях с радикальными группировками»). Не помогло даже наличие дипломатического паспорта.

В качестве утешения Артану выплатили весь гонорар и назначили судить матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой». А вот фотограф сборной Ирака Талал Салах, которого тоже в США не пустили, никакой компенсации не получил. Промурыжили 10 часов в аэропорту Чикаго — и гуляй.

Не хотели пропускать и нападающего иракской сборной Аймена Хуссейна. Видимо, фамилией не вышел. Но всё же сжалились. Такие же проблемы возникли у делегаций Ирана и Сенегала: их тщательно досматривали и обыскивали.

Сборной Ирана пришлось вовсе спешно переносить тренировочную базу из США в Мексику из-за того, что 14 членам персонала отказали в визах. Среди них — генеральный секретарь Федерации футбола Ирана Хедаят Момбини. В общем, США сразу с порога дали понять дорогим гостям: кто за билеты не платит, тем здесь не рады.

«Закон Винисиуса»

Кому еще на чемпионате мира были не рады, — это, конечно, расистам. А как распознать расиста на футбольном поле? С недавних пор очень просто: если игрок, общаясь с другим игроком, прикрывает рот, то он — расист.

Так гласит так называемый «закон Винисиуса», введенный аккурат перед чемпионатом мира и названный в честь главной жертвы расизма в современном футболе — вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Этот одаренный футболист известен тем, что постоянно всех обвиняет в расизме. А поскольку в западном мире нынче антирасистская риторика правит бал прямо-таки безраздельно, то его жалобы разные влиятельные структуры принимают всерьез, конвертируя в реальные меры противодействия.

Дошло до того, что теперь футболистам вообще лучше руки к лицу на всякий случай не подносить. Иначе — красная карточка. Именно это случилось с игроком сборной Парагвая Исидро Питтой, которого удалили с поля в матче со сборной Турции за прикрытый ладонью рот.

«Получается, он сказал что-то, чего не должен говорить. Иначе зачем прикрывать рот», — так считает босс ФИФА Джанни Инфантино. Железная логика.

В финале великий Лео Месси тоже пытался законом Винисиуса воспользоваться, потребовав удалить с поля испанца Марка Кукурелью на том же основании. К счастью, тщетно. Но это многое говорит как о самом Месси, так и о характере матча.

Парагвайский расизм

Кстати, о Парагвае и расизме. Что там на самом деле сказал бедолага Исидро Питта и была ли его реплика расистской, достоверно установить уже нельзя. Тем не менее благодаря его высокопоставленной соотечественнице мы теперь точно знаем, как звучат настоящие расистские высказывания.

Селеста Амарилья, занимающая в Парагвае пост сенатора, после матча с Францией, в котором команда ее страны проиграла со счетом 1:0, обрушилась с критикой на самую яркую французскую звезду — Килиана Мбаппе. «Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом», — так она его охарактеризовала в своем огненном посте.

И добавила: «Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе». Словом, провела всему миру мастер-класс по расизму.

Мбаппе, разумеется, ответил, назвав Амарилью «презренной женщиной, недостойной своей должности», тем самым запустив короткую, но яркую перепалку в соцсетях. А парижская прокуратура возбудила дело по обвинению в публичном оскорблении по причине происхождения, национальности, расы или религии.

Правительство Парагвая, в свою очередь, сразу же слова сенатора осудило и выразило «солидарность с теми, кто, возможно, был затронут этими заявлениями». Вообще Селесту Амарилью публично осудили, кажется, все, вплоть до генерального директора ВОЗ. Так в очередной раз расизм был окончательно побежден.

Полный Балогун

Это, пожалуй, самый громкий скандал самого скандального чемпионата мира.

Начался он с рядового футбольного эпизода: футболиста сборной США Фоларина Балогуна по ходу матча 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины удалили с поля за грубое нарушение правил. Что означало для него пропуск следующего раунда турнира.

И тут в игру вступил админресурс. Первые лица США стали прозрачно намекать, что недовольны решением арбитра и существующими правилами, а также что неплохо бы Балогуну как-нибудь дисквалификацию аннулировать. Одновременно подключились лучшие американские юристы, которые стали искать лазейки в регламентах.

Под таким мощным напором ФИФА сдалась и дисквалификацию Балогуна не отменила, но приостановила. Притом без какой-либо внятной мотивировки. Просто потому, что может. Согласно статье 27 дисциплинарного кодекса. Чему страшно обрадовались американцы и совсем не обрадовались буквально все остальные.

Как бы то ни было, в 1/8 финала справедливость восторжествовала. Сборная США с Балогуном в составе разгромно проиграла бельгийцам, вылетела с турнира, и абсолютно никто за пределами США об этом не пожалел.

Теперь им, похоже, еще долго предстоит отмываться от позора.

Мальвины-Фолкленды

Несладко пришлось на этом чемпионате мира и сборной Англии. То какие-то злодеи инвентарь украдут, то в Мексике заставят играть на высоте 2240 метров, а то вот аргентинцы их обыграют в полуфинале и растянут баннер с надписью: «Мальвины — аргентинские».

Это уже вообще ни в какие ворота, поскольку любой уважающий себя англичанин с малых лет знает, что никакие они не Мальвины, а Фолклендские острова. И принадлежат Великобритании.

Обе стороны относятся к этому территориальному спору весьма серьезно, поэтому выходка аргентинцев вызвала очень болезненную реакцию. Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл, в частности, сказал так: «Политика не должна быть частью футбола. Это очень четкий принцип чемпионатов мира». Ну да, нам ли с вами, дорогие соотечественники, не знать? Четкий принцип. Четче некуда.

Тем не менее перед финалом сборной Аргентины снова позволили тот же баннер растянуть. Соответствующее разрешение озвучил Эндрю Джулиани — исполнительный директор рабочей группы Белого дома по проведению ЧМ-2026 и советник в администрации президента США Дональда Трампа.

«Мы верим в наши права, гарантированные первой поправкой к конституции США. Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединённых Штатах Америки», — пафосно объявил он в преддверии матча.

Так что англичане должны быть очень благодарны испанцам (за «невероятный финал»). А то ведь когда чемпионы мира фотографируются с кубком на фоне политического лозунга, подрывающего территориальную целостность твоего государства, — это, наверное, такой удар по английскому национальному самоуважению, после которого легче эти острова уже даром отдать.

Открытое письмо генсека

Перечислять всевозможные противоречивые события, случившиеся по ходу американского чемпионата мира, можно еще долго.

Но красноречивее всего о том, как сильно всё это мероприятие измазалось в позоре, свидетельствует публикация накануне финала открытого письма главы Совета Европы Алена Берсе в адрес ФИФА.

В этом письме Ален Берсе проходится по ряду вопиющих инцидентов и в заключение требует пересмотра соглашения между ФИФА и Советом Европы. Мало кто знает, но 2018 году организации заключили между собой Меморандум о взаимопонимании, согласно которому ФИФА обязуется уважать стандарты и принципы Совета Европы.

ФИФА же эти принципы цинично попрало. В том числе подписанием договора с компанией ADI Predictstreet — с букмекерской конторой фактически (хотя формально это платформа для заключения пари). Что, по мнению Берсе, суть не что иное, как «открытая дверь к мошенничеству».

То есть ФИФА и до этого много кто критиковал — от медийных личностей до целого Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но то люди и структуры посторонние, никак не способные оказать на ФИФА влияние. А здесь уже речь идет об угрозе настоящих последствий. Как бы кто к этому Совету Европы (и особенно к его Парламентской ассамблее) ни относился.

Тем временем следующий чемпионат мира должен пройти уже не в Америке, а преимущественно в Европе — в Испании и Португалии. Где нет Дональда Трампа, с которым можно по-дружески поговорить по телефону и любые проблемы решить. Так что разглядеть за всеми этими скандалами собственно футбол, вероятно, станет еще труднее.