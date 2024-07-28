Когда в Минске в 2022 году объявили режим безвизового въезда для жителей ближайших стран Евросоюза и НАТО, там руководствовались двумя соображениями. Во-первых, хотели развеять домыслы враждебной пропаганды, изображающей жизнь в Белоруссии в самых чёрных красках.

РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Во-вторых, просто хотели подзаработать на туристах, покупающих белорусскую еду, автомобильное топливо и отдыхающих в местных санаториях.

В ответ на это граничащие с Белоруссией страны ЕС и НАТО начали воздвигать всё больше препятствий на въезд и выезд из этого государства. Последнее на данный момент ограничение появилось в июле — страны Балтии запретили въезд машин с белорусскими номерами.

Закрытые погранпереходы

С 1 января белорусским «безвизом» воспользовались 116 249 жителей Евросоюза, а всего с 2022 года в Белоруссию проследовали 916 855 человек: 545 763 гражданина Литвы, 216 015 граждан и 65 484 негражданина Латвии, а также 89 593 гражданина Польши.

В странах, откуда в Белоруссию едут гости по «безвизу», на это смотрят с крайним раздражением. Власти Литвы, Латвии и Польши неоднократно предупреждали своих подданных, что в Белоруссии они рискуют стать жертвами «силовой вербовки»: мол, там их могут арестовать, шантажировать и пытать, вынуждая стать шпионами, работающими на «режим Лукашенко». Поэтому ездить туда нельзя ни в коем случае — а кто ездит, делает это полностью на свой страх и риск.

Поскольку запугивания действуют не очень хорошо, приходится применять другие методы. Так, в начале 2023 года Польша заблокировала соединявший её с Белоруссией пограничный переход «Бобровники», а потом — «Кукурыки — Козловичи». В свою очередь, Латвия в сентябре прошлого года закрыла КПП «Силене».

Не осталась в стороне и Литовская Республика, в августе прошлого года закрывшая два из шести действовавших на тот момент пограничных пунктов пропуска. Это решение Вильнюс обосновал якобы существующей «угрозой» от бойцов группы «Вагнер», которые минувшим летом переместились в Белоруссию.

После этого на белорусско-литовской границе действовали лишь четыре погранперехода: основная часть транспортных потоков с закрытых КПП перенаправилась в «Мядининкай», который и до того был самым загруженным из пограничных пунктов.

Надо сказать, что предпринимаемые литовскими властями меры — частичное закрытие пограничных КПП, запугивание через СМИ — постепенно оказывают своё действие. По данным литовских госорганов, в 2023 году на пунктах пропуска с Белоруссией были проверены почти 3,9 млн человек, что на 25,5% больше, чем в 2022-м. Отмечается, что 66% всех проверенных составили граждане Белоруссии.

В то же время поток граждан Литвы в Белоруссию снизился. Границу в прошлом году пересекли 684 тысячи литовцев, что на 13,4% меньше, чем в 2022-м.

В феврале 2024 года литовцы закрыли ещё два пункта пропуска на границе с Белоруссией, и эта инициатива испугала бизнесменов. В литовской Ассоциации автомобильных перевозчиков (Linava) предупредили, что больше всего от этого пострадают местные небольшие транспортные компании, которым не удалось целиком перенести свою деятельность на территорию Евросоюза.

Эти прагматические соображения не возымели ни малейшего воздействия на Вильнюс — и на границе Литвы с Белоруссией продолжили работать лишь два пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай».

РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Но закрытием двух КПП дело не ограничилось. Также с 1 марта запрещен проход пешеходов и велосипедистов через два оставшихся контрольно-пропускных пункта, посадка и высадка пассажиров на пограничных железнодорожных станциях Кена и Кибартай. Кроме того, решено сократить наполовину число разрешений, выдаваемых белорусским и литовским пассажирским перевозчикам.

«Змагаров» слушать не стали

В действиях литовских и латвийских властей, помимо нежелания видеть своих граждан в гостях в Белоруссии, прослеживается ещё один мощный мотив — страх перед самими белорусами. Паранойя дошла до того, что прибалты всерьёз опасаются «гибридной», а то и вполне себе силовой операции, которую, по их мнению, может начать против стран Балтии президент Александр Лукашенко.

Причем эта паранойя распространяется даже на эмигрировавших в Прибалтику противников Лукашенко — в частности, на тех из них, которые придерживаются идеологии «литвинства», то есть мечтают о «воссоздании Великого княжества Литовского» на основе сегодняшней Белоруссии. Поэтому литовские власти начали жесточайшие проверки постоянно проживающих у них белорусов, отобрав у многих виды на жительство. Также ужесточены правила въезда граждан Белоруссии по шенгенским визам.

И вот в начале этого месяца Рига известила, что с 16 июля въезд в Латвию машин с белорусскими номерами запрещён. Вообще-то, ввести данную меру грозились уже давно — ещё осенью прошлого года это обсуждалось в латвийском Сейме.

Авторы соответствующего законопроекта заявили, что введенный Латвией в феврале 2023 года запрет на въезд для транспорта с российскими номерами можно легко обойти, перерегистрировав машину в Белоруссии — поскольку, по их словам, «режим Лукашенко подконтролен Кремлю и превратил страну в сателлита России». Но тогда этот закон принимать не стали — как пояснили чиновники, чтобы не усложнять жизнь «змагарам», бежавшим в Латвию от Лукашенко.

Однако это послабление оказалось недолгим. В июле 2024-го в латвийском минюсте сообщили, что всё-таки разрабатывают законопроект, запрещающий находиться в Латвии транспортным средствам, зарегистрированным в Белоруссии, а также пересечение ими границы и транзит. «Такой запрет включен в восьмой пакет санкций ЕС против Беларуси», — сообщили в латвийской Службе госдоходов (СГД).

В этом пакете указывается, что, «в соответствии с введёнными ЕС санкциями, запрещено ввозить в Евросоюз из Беларуси товары, продажа которых способствовала бы диверсификации доходов Минска, поддерживающего агрессию РФ против Украины». Легковые автомобили, по мнению латышей, входят в список таких товаров

В СГД предупредили, что если владелец авто с белорусскими номерами будет слишком уж рьяно настаивать на въезде в Латвию, то транспортное средство могут и конфисковать — с последующей его передачей Украине. Единственное допущенное послабление — физлицам, прибывшим в Латвию на белорусских машинах до введения запрета, позволили на них же вернуться на родину.

Этот шаг возмутил осевшую в Прибалтике Светлану Тихановскую, самоназначенного «президента Беларуси». Свою позицию по данному вопросу она выразила на состоявшемся в Лондоне саммите «Европейского политического сообщества», где встретилась с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Тихановская подчеркнула, что «эти меры бьют в первую очередь по белорусам, а не по режиму», и призвала к послаблениям для отдельных лиц. «Конкретно это ограничение не решает ни одной из проблем и является поспешным. Поэтому мы просим Латвию и другие страны ЕС рассмотреть возможность широких исключений. При этом важно, чтобы сохранялось пассажирское автобусное движение», — заявила Тихановская. Сама Силиня эту встречу позже никак не прокомментировала.

Тот же вопрос Тихановская подняла на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой польского МИД Радославом Сикорским, президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Но ничего этим добиться она по факту не сумела — к большому горю белорусов-экспатов.

Машины с белорусскими номерами сейчас могут легально находиться на территории Латвии не более шести месяцев, после чего должны выехать из страны. Кроме того, планируется запретить им даже в течение этих шести месяцев участвовать в местном дорожном движении — за исключением случаев, когда автомобиль направляется на выезд из страны.

Между тем перерегистрировать машину из Белоруссии в Латвии часто оказывается невозможно. «Ведь многие модели автомобилей, даже иностранного производства, которые продавались в Беларуси, не соответствуют европейским требованиям и не могут пройти сертификацию», — поясняет латвийская пресса.

Поляки пока не торопятся

Чуть позже Латвии аналогичный запрет ввела и Литва — с 18 июля. «В виде исключения» до 16 августа разрешён ввоз на территорию Литвы легковых автомобилей, не предназначенных для продажи и принадлежащих гражданам Белоруссии, имеющим визу или вид на жительство в Литве. Машины с белорусскими номерами должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно.

Ну а вслед за Литвой и Латвией запрет на въезд машин с белорусскими номерами ввела и Эстония. Правда, Таллин сначала сделал этот без шума — официально он о таком запрете не объявлял. Однако в последнее время стало известно по меньшей мере о нескольких случаях, когда эстонские пограничники запретили въезд гражданам Белоруссии из России.

Лишь вечером 17 июля эстонский МИД объявил, что «транспортные средства с белорусскими номерами не могут въезжать в Эстонию — независимо от причин пребывания владельца или пользователя в нашей стране в частности или в целом в Евросоюзе».

Что касается Польши, то она пока запрет на въезд белорусских машин не ввела. С вечера 23 июля в различных чатах начали распространять информацию, что с 1 августа Польша закроет для авто с белорусской регистрацией въезд через погранпереход «Тересполь». Однако эти сообщения не сопровождаются ссылками на официальные источники, а белорусские машины продолжают пускать на польскую территорию. Но люди справедливо опасаются ужесточений.

«Железный занавес», выстраиваемый странами НАТО на рубежах Белоруссии, больно бьёт по жителям приграничья с обеих сторон. В свое время государственные границы прошли здесь буквально по живому, разделяя десятки тысяч родственников и друзей, и сейчас их окончательно отрезают друг от друга.

Однако Александр Лукашенко предпочитает отвечать недружественным странам асимметрично — с 19 июля безвизовый режим въезда в Белоруссию стал доступен для граждан ещё 35 стран Европы.