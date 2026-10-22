Благодаря усилиям президента Владимира Путина по укреплению суверенитета России стала возможна сама постановка вопроса о возвращении к традиционным ценностям как опоре в дальнейшем развитии государства.

ИА Регнум

Такой тезис высказала политолог, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС Виктория Карпова на круглом столе «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».

Встреча преподавателей ведущих отечественных вузов, представителей Министерства просвещения и экспертов прошла 22 октября. Организатором выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Только опираясь на прочную ценностную основу, общество способно успешно преодолевать вызовы и угрозы, развивать творческий потенциал, созидать свое будущее. Любая страна и любой народ, претендующие на лидерские позиции, должны обладать ценностным суверенитетом», — подчеркнул доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов.

Фундамент нашего ценностного суверенитета начал создаваться в первые века существования Руси как государства, подчеркнул Шаповалов. Он отметил, что представление о справедливости, правде и милосердии было заложено еще в кодексе «Русская правда», связанном с именем Ярослава Мудрого (XI век) и в «Слове о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона — созданном в том же XI столетии.

В новое время своего рода нравственным кодексом общества стали произведения русской классической литературы и труды отечественных философов, отметил Шаповалов. В наше время, после идейного «разброда и шатания» 90-х, Россия вновь опирается на собственные сложившееся в веках представления об этике и нравственности.

Это особенно важно сейчас, когда развернулась «главная битва XXI века — битва за субъектность», в свою очередь отметил руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры Руслан Юсупов.

Развитие искусственного интеллекта ставит вопрос о том, останется ли человек собственно человеком, наследником созданной предками культуры и представителем уникального этноса, народа, цивилизации. Алгоритмы и механизмы ИИ предлагают всё больше, но главный вопрос — кто определяет эти механизмы, отметил Юсупов.

Если страна не обладает уникальным цивилизационным кодом, не производит собственные смыслы и не контролирует каналы их трансляции, она неизбежно оказывается в зависимости от внешних сил, подчеркнул эксперт.

В этом смысле Россия как центр складывающегося многополярного мира стала одной из немногих стран, обладающих подлинным суверенитетом, сошлись во мнении участники круглого стола. Эпоха гегемонии западной цивилизации завершается — и это шанс для всех цивилизаций, отметил ректор корпоративного университета «Знание» Владимир Нечаев.

Альтернативой западной гегемонии должен стать ценностный диалог — и здесь России есть что сказать, что предложить миру, подчеркнул Нечаев.

Главной чертой нынешней эпохи стало восстановление способности нашего государства и общества самостоятельно определять свое будущее, в свою очередь отметила Виктория Карпова.

«Сегодня этот курс ставит перед нами задачу наполнять суверенитет содержанием: развивать собственную научную мысль, образование и культуру, формулировать смыслы, которые объединяют общество и открывают перспективу следующим поколениям», — отметила директор проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС.

ИА Регнум

Поэтому особую ответственность общество возлагает на современную российскую гуманитарную науку — на философов, социологов, историков, указал доктор социологических наук, философ Александр Дугин, который возглавляет учебно-научный центр «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ. Он подчеркнул: задача фундаментальной гуманитарной науки — помочь народу России «осознать себя, свою историю и ценности» и этим создать устойчивую интеллектуальную основу для суверенного развития страны.

Патриотическое воспитание — это общая задача и средней, и высшей школы, отметил Дугин в комментарии ИА Регнум, уточняя высказанный им тезис. Практика показывает, что наиболее сложной для принятия современными студентами оказывается идея преобладания духа над материей, полагает философ. Или, говоря в этических терминах, идея преобладания высших ценностей, общих для всего народа, над индивидуальным успехом.

Наследие русских мыслителей, в том числе русских религиозных философов, необходимо изучать углубленно — без этого патриотическое воспитание рискует остаться на уровне внешних форм, не затрагивая оснований, уверен Дугин.

Замминистра образования и науки России Ольга Петрова согласна с тем, что объединение усилий фундаментальной гуманитарной науки и педагогического сообщества (от университетов до школ) вокруг общих смыслов поможет создать основу для воспитания молодежи, а значит, и основу для устойчивого развития России.

Замглавы профильного министерства перевела обсуждение в практическую плоскость. Петрова напомнила о том, что в образовательные программы вузов уже включен курс «Основы российской государственности».

«К работе подключились около 13 тысяч преподавателей, — напомнила Петрова. — Главные результаты проекта — это не только масштаб, но и глубокое осмысление того, как говорить со студентами о ценности государственности и о будущем страны».

Замглавы Минпросвещения отметила: именно 22 октября на площадке Президентской академии (РАНХиГС) открылся первый съезд преподавателей «Основ российской государственности». Свое приветствие педагогам направил президент Путин. Сам факт проведения съезда свидетельствует: курс из экспериментальной дисциплины стал общепризнанной, органичной частью российской образовательной системы.

При этом преподавания новой дисциплины в нынешнем объеме одного курса для первокурсников недостаточно, уверена замминистра.

«Необходимо интегрировать соответствующие темы в весь социогуманитарный блок дисциплин, развивать методическую базу и создавать условия для постоянного профессионального диалога преподавателей», — подчеркнула Петрова.

Важным подспорьем в развитии предмета «Основы российской государственности» стал проект «ДНК России», который объединил более 40 тысяч преподавателей высшей школы из всех регионов, рассказал куратор проекта проректор Президентской академии Андрей Полосин.

Проект был начат в 2023 году по поручению президента на базе ЭИСИ и при поддержке Минобрнауки и Российского общества «Знание». Сейчас флагманской площадкой стала РАНХиГС.

В рамках проекта эксперты проводят экспертизу системы преподавания социогуманитарных дисциплин в вузах. На базе «ДНК России» уже подготовлены более 40 учебных пособий и научных работ, которые, в частности, должны стать базой курса «Основы российской государственности».

«Сегодня вокруг этой работы формируется система взаимосвязанных образовательных и экспертных площадок», — подчеркнул Полосин. Общая задача — определить ценностные ориентиры и перевести их в практику общественного развития, отметил проректор Президентской академии.