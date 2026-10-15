У России может появиться собственный цвет года, а государственные документы предлагают оформлять отечественным шрифтом вместо привычного Times New Roman. Такие инициативы прозвучали 15 октября на заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству при Национальном центре «Россия». Обсуждали и более широкий вопрос: каким должен быть облик страны, чтобы в нем узнавались ее история, современность и особенности каждого региона.

ИА Регнум

Заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич предложил Национальному центру «Россия» ежегодно объявлять цвет следующего года. Сейчас дизайнеры и производители во многом ориентируются на выбор института цвета Pantone.

«Почему-то какая-то фирма в Америке или где-то еще объявляет цвет года на весь мир и наши производители одежды и чего-то еще побежали в этот цвет всё шить, одеваться, делать и так далее», — отметил Жарич.

Он подчеркнул: Россия, как самостоятельная цивилизация, способна выбирать такие ориентиры сама.

С отечественным шрифтом работа уже близится к завершению. Его разрабатывают в рамках Совета по российскому стилю и собираются разместить на сайте Национального центра. Жарич предложил заменить им гарнитуру Times New Roman, в том числе при оформлении государственных документов.

«Гармония в камне»

Архитектура задает облик страны на десятилетия, а порой и на века. Как подчеркнул Жарич, совету предстоит работать и с историческим наследием, и с образом современной России. Новые здания должны поддерживать чувство принадлежности к своей стране и сохранять память о ее сегодняшних достижениях.

«Национальная российская идентичность сегодня, можно сказать, стала в обществе мейнстримом, и это прямо здорово», — сказал Жарич.

Говоря о современной России, он отдельно остановился на ее промышленных и научных возможностях. «Наша страна стала — вместе со своими традициями, богатством — стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», — отметил он.

Глеб Забелин ИА Регнум

По ряду направлений Россия входит в пятерку мировых лидеров, напомнил Жарич. В числе примеров он назвал производство гражданских дальнемагистральных самолетов, высокоскоростных поездов и авиационных двигателей, разработку поисковика и онковакцины.

Важно, указал Жарич, чтобы молодые люди знали о возможностях своей страны, гордились тем, что родились в России, и стремились сохранить ее лидерские позиции.

«Поэтому закрепить в архитектуре образ эпохи, отразить то, чего наша страна достигла за двадцать лет под руководством Владимира Владимировича Путина, — тоже важнейшая задача. Архитектура и градостроительство должны оставить будущим поколениям память об этом времени», — отметил он.

Участникам заседания показали запись встречи Владимира Путина с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития, которая прошла 10 августа в Улан-Удэ. Президент говорил о том, как архитектура передает характер своего времени и воспитывает человека.

Путин вспомнил свою подростковую поездку на соревнования в другой крупный город. Прежде он почти не выезжал из Ленинграда, а потому вид привокзальной площади его поразил: зданий вокруг было много, но привычного ощущения города не возникало. Позднее он понял, насколько его восприятие сформировала архитектура центра Ленинграда, где прошло детство — поделился глава государства.

«И только позднее я осознал, насколько важна эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мыслей человека, формирует его даже определенный культурный код», — сказал Путин на встрече 10 августа.

К словам президента о гармонии выступавшие затем возвращались неоднократно. Разговор об архитектурном коде касался вполне житейских вопросов: что придает городу узнаваемость и почему в одном месте человек чувствует себя дома, а другое остается для него чужим.

Дальневосточный фасад

Особенно наглядно вопрос собственного облика стоит перед Благовещенском. О положении города на границе с Китаем напомнил ректор МАРХИ, председатель Экспертного совета Дмитрий Швидковский.

«Это очень важная и интересная задача — создать своего рода фасад Российской Федерации в Благовещенске. На другом берегу Амура китайский город уже сформировал яркий, даже чрезвычайно яркий образ собственной национальной самобытности», — отметил Швидковский.

По его словам, решения, которые предложат участники проводимого конкурса, должны показать, какой российская сторона видит качественную архитектуру и облик своего берега. Руководитель Центра развития территорий Амурской области Пётр Стрелец также говорил о том, как передать в застройке и благоустройстве самобытность России, ее культуру и историческую память.

Благовещенску уже есть что показать. На набережной Амура создан городской центр «Трибуна Холл», открыты Дом российско-китайской дружбы и «Амурский динопарк», работает торгово-ярмарочный комплекс «Амурские сезоны».

Павильоны «Амурских сезонов» оформлены с отсылками к русскому зодчеству. Здесь устраивают концерты и народные праздники, мастера продают свои изделия и проводят мастер-классы, посетителей угощают блюдами русской кухни.

В Доме российско-китайской дружбы можно сравнить традиции и повседневную жизнь двух стран. На входе гостей встречает инсталляция, посвященная Амуру: переплетение двух потоков напоминает об отношениях соседних цивилизаций, для которых река служит одновременно границей и местом встречи.

Глеб Забелин ИА Регнум

В парке 40-летия ВЛКСМ, который благоустраивают под названием «Амурский лес», уже открыли первую зону с большим детским игровым комплексом. А соединить Благовещенск с китайским Хэйхэ должна трансграничная канатная дорога.

В числе дальнейших проектов, представленных на заседании, значатся «СоюзмультПарк» и детская площадка «Союзмультфильма», экспоцентр, гостиничный комплекс, сквер русских сказок и благоустройство Релочного переулка. Новые площадки рассчитаны на семейный отдых, прием туристов и деловые встречи.

На границе с Китаем забота об облике города приобретает особое значение. Однако, подчеркнул Швидковский, такая работа нужна каждому российскому городу. Причем продолжать традицию приходится творчески: сохранившееся наследие дает опору, утраченные связи требуют поиска новых решений.

Наполнить пространство смыслом

Один из способов продолжить местную традицию обсуждался в докладе замминистра строительства России Алексея Ересько.

Народные художественные промыслы могут находить применение в благоустройстве: их образы и приемы уже используют при оформлении общественных пространств. Так у традиционных производств появляются новые заказы, а у городов — больше возможностей подчеркнуть свое своеобразие.

Многое зависит и от окружения отдельного здания или площадки. Председатель Коллегии Экспертного совета Владислав Преображенский напомнил, как человек знакомится с городом: прибывает на вокзал или в аэропорт, выходит на улицы, видит общественные здания и исторические кварталы. Впечатление о стране складывается из всего увиденного. Поэтому работать нужно с городом в целом, учитывая его историю и местные особенности.

Директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин предложил начать с самого устройства города. По его оценке, массовая застройка часто стирает различия между территориями. За отдельными жилыми комплексами теряются связи, благодаря которым человек узнает конкретное место и чувствует свою принадлежность к нему.

«Следующий вопрос — структура городского пространства. Во многих новых районах жители фактически лишены улицы как полноценного пространства, на котором стоит их дом. Название улицы может существовать, но самой улицы — в том смысле, в каком она есть в исторически сложившемся городе, — нет», — пояснил Капустин.

Речь о том, чувствует ли житель связь со своим домом и двором, воспринимает ли улицу как часть знакомого города. По мнению архитектора, национальная идентичность проявляется и в таких повседневных отношениях человека с местом, где он живет.

«Необходимо вернуть человеку понятные пространственные связи: свой дом, свой двор, свою улицу. Одновременно нужно создавать ощущение, что он живет именно в российском городе. Эти задачи решаются на уровне архитектуры, градостроительства и благоустройства», — отметил директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ.

Глеб Забелин ИА Регнум

Алексей Капустин также обратился к словам президента Путина о гармонии и напомнил о профессиональных знаниях, позволявших создавать архитектурные ансамбли. Работа с пропорциями и ритмом, понимание перспективы, владение материалами нужны архитектору и сегодня, когда он обращается к наследию.

При этом учить нужно и тех, кто заказывает строительство. Капустин особо отметил подготовку представителей власти, которые ставят задачи перед архитекторами и градостроителями. Качество будущего проекта во многом определяется уже на этом этапе: что заказчик хочет получить и какие требования предъявляет к работе.

Узаконить градостроительный код

Законодательную дорожную карту для применения национального архитектурно-градостроительного кода предложил подготовить председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«На предыдущем заседании Совета вы поддержали тезис о необходимости национальной доктрины градостроительного и архитектурного развития страны. Она должна опираться на наши национальные традиции, культурную преемственность и ответственность перед будущими поколениями», — заявил Пахомов.

Архитектурно-градостроительный код, по его мнению, мог бы служить одним из инструментов такой доктрины. Для его применения понадобятся изменения в нормативных документах, предложения по которым Пахомов намерен подготовить.

Глеб Забелин ИА Регнум

Жарич, в свою очередь, вернулся к обсуждаемому законопроекту о национальной символике. Он предложил расширить само понятие национальных символов и закрепить за Национальным центром «Россия» роль организатора этой работы.

«В этом законе как раз и предлагается закрепить реестр национальной символики. В него войдут шрифты, цвета и, конечно, архитектурно-градостроительный код. Весь реестр будет размещен на сайте Национального центра «Россия». Это можно прямо прописать в законе», — сказал Жарич.

По его замыслу, оба совета, по архитектуре и градостроительству и по российскому стилю, получат законодательную основу для своей работы. После этого можно будет перейти к изменениям в законодательстве об архитектурной деятельности.

Собственный шрифт можно будет увидеть в документе, а результат работы архитекторов каждый оценит на своей улице. От того, сохранит ли город свой характер и насколько удобным будет для жителей, зависит и желание людей остаться в нем, связать с ним свое будущее.