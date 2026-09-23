Сегодня на площадке Национального центра «Россия» состоялось заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. В заседании приняли участие председатель совета, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, а также представители федеральных органов исполнительной власти, вузов, профессиональных ассоциаций и бизнеса.

ИА Регнум

Совет, созданный по указанию президента, ведет работу по формированию национально ориентированной визуальной среды и трансляции традиционных ценностей через язык дизайна. Его задача — не просто обсуждать концепции, а доводить их до практического воплощения, чтобы национальная идентичность становилась естественной частью повседневной жизни.

«Совместная деятельность Совета и Национального центра «Россия» — это сборка всей работы и консолидация усилий для формирования российской национальной идентичности, воспитания новых поколений и становления их гражданской позиции. Это направление носит прикладной характер и объединяет заинтересованные институции и опытных людей вокруг инициатив Национального центра», — отметил заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Почему это важно? Государство ежедневно взаимодействует с гражданами, туристами, инвесторами, партнерами, международными организациями. Во всех этих контактах возникает вопрос: как выглядит страна и какое впечатление производит?

Национальный стиль позволяет отвечать на него не случайным набором визуальных решений, а целостной системой. Это повышает узнаваемость и создает ощущение последовательности.

По сути, национальный стиль — это не украшение, а инструмент формирования образа страны. Он помогает соединить историю и современность, культурное наследие и новые технологии.

«Когда мы хотим избавиться от чужого, надо предложить альтернативу и помнить, сколько у нас своего. Просто вытащить это все: праздники, костюмы. Осовременить, естественно, наполнить это новой кровью, дать этому новый импульс, новую жизнь», — заявила Елена Ямпольская.

Хороший национальный стиль не должен превращаться в навязчивую демонстрацию символики. Его задача — создать узнаваемую, устойчивую и при этом достаточно гибкую визуальную среду, в рамках которой страна и ее граждане могут говорить о себе по-разному, оставаясь при этом собой.

На заседании были представлены проекты, которые уже перешли от обсуждения к реализации.

Один из самых ярких примеров — детская площадка в стиле дымковской игрушки, открывшаяся 15 сентября в Преображенском парке Екатеринбурга. Это первый объект серии детских пространств, основанных на образах народных промыслов.

В концепции традиционные персонажи и формы дымковской игрушки стали основой игровых конструкций: здесь появились русская печь, горка «Индюк», карусель «Ярмарка», качалки «Петушок» и «Уточка». Белый фон и характерные для росписи красный, синий, желтый, зеленый и оранжевый цвета применены в оформлении элементов и покрытий.

Еще одним приоритетным проектом Совета стала первая в истории страны единая форма для школьников и студентов, представляющих Россию на международных образовательных и научных олимпиадах. Российские сборные традиционно входят в число сильнейших, и новая экипировка призвана соответствовать уровню их достижений, делать заметнее на общем фоне как самих участников, так и тот факт, что они представляют нашу страну.

На заседании также обсуждался проект «Национальная палитра России» — создание единой системы цветов, основанной на культурном и природном многообразии страны. За основу на данный момент предполагается взять цветовой круг Шугаева.

Ее использование в городской среде и промышленном дизайне позволит формировать узнаваемый визуальный образ. Цвет передает характер и эмоциональный образ быстрее любого текста.

Также была выдвинута инициатива выбирать российский цвет года на основе новой палитры.

Прозвучал доклад и о создании нового национального шрифта «Россия», который будет представлен в следующий раз. При его разработке учитываются имеющиеся в этой области традиции начала XX века, однако новый шрифт будет самостоятельной современной системой, а не новой версией уже существующей гарнитуры.

Особое внимание было уделено проекту по созданию арт-объектов на основе кириллицы, направленному на популяризацию русского языка, визуализацию исторического наследия и интеграцию кириллицы в современную среду. В числе примеров были продемонстрированы проекты цилиндрического объекта «Пословицы» с подсветкой и фотозоной внутри, муралы «Буквально» и «Дословно», в которых кириллические символы используются как элементы дизайна.

Председатель совета Елена Ямпольская подчеркнула, что все эти проекты —часть создания национально ориентированной среды. «Если говорить совсем простым языком, то это жизнь в своем доме, в своей семье, в соответствии с традицией своей семьи, с тем, что принято в твоем доме и что тебе действительно нужно», — сказала она.

По ее словам, важно создать ощущение родного дома, тепла, где бы человек ни находился, чтобы у него было чувство, что он в своей стране, понимает, о чем идет речь… При этом все должно отвечать времени, быть функциональным и сделанным из современных материалов.

Она подчеркнула, что Совет работает на серьезной научной и методической основе, привлекая руководителей ведущих профильных вузов и творческих союзов, чтобы не допустить эклектики и развивать хороший вкус у детей и молодежи.

Говоря простым языком, национальный стиль — это наша культура, данная нам в ощущениях: в цвете и форме детской площадки, в шрифте вывески, в палитре городских улиц, в том, что человек видит вокруг себя каждый день.

Эта среда — живая структура, как сад. Если перестанешь ухаживать — инвазивные виды быстро уничтожат его, сделав похожим на сотни других, уже захваченных ими ранее. Чужие образы и случайные решения быстро заполнят все окружающее пространство, если их место не занято чем-то своим, осмысленным и современным.

И прямо сейчас в нашей стране ведется активное создание глобальных культурных ориентиров.