Вечером 13 октября и в ночь на 14 октября российское высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА большой дальности поразили цели в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Иван Шилов ИА Регнум

Из строя выведены энергетические объекты и коммуникации, которые использовались в интересах украинского ВПК и армии противника, сообщили в Минобороны.

Киевские власти признали: атакованы все три городские теплоэлектроцентрали. «Прилетело» по ТЭЦ-4 (Дарницкой), ТЭЦ-5 (Киевской) и ТЭЦ-6. Также атаки пришлись по Трипольской теплоэлектростанции. Поражены распределительные узлы в Наливайковке, в 65 км к западу от Киева, и в северном пригороде украинской столицы — Вышгороде.

Эффект от «прилета» был мгновенным — по словам очевидцев, как по щелчку Дарницкий, Днепровский, Печерский, Соломенский районы и часть Голосеевского района Киева остались без света. Начались аварийные отключения.

По итогам атаки 4-я, 5-я и 6-я ТЭЦ выведены из строя и ток не дают, Трипольская ТЭС выключилась после атак беспилотников. Эти факты констатировали украинские эксперты по энергетике.

Российская армия методично дезорганизует энергоснабжение в столице противника, не оставляя шансов на оперативный ремонт. Энергетические объекты выбивают не только в Киеве, но и по всей украинской территории, что лишает столицу возможности подпитки извне.

Глава киевского режима Владимир Зеленский был вынужден признать: есть ощутимые повреждения на 26 «элементах электроэнергетического комплекса» Украины и на четырех объектах нефтегазового комплекса.

У прилетов нет плохой погоды

По сообщениям местных каналов, сирены в украинской столице включили уже после взрывов. Такое запоздание случается не впервые — киевляне узнают о прилетах по военным и энергетическим объектам не из оповещений, а услышав взрыв и оставшись в темноте.

Сбои в работе оповещения о воздушной тревоге совпали с сообщениями о том, что США могут прекратить обмен разведданными с киевским режимом, если ВСУ не перестанут атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Как уже отмечалось, информацию о наших ракетных пусках украинские военные получают в том числе от американцев.

Показательно, что, как и после предыдущих ударов ВС России, в офисе Зеленского сетовали на то, что «западные партнеры» не предупредили Украину.

Партнеры объяснили отсутствие данных плохой погодой, но в Киеве такому объяснению не поверили.

Что бы ни послужило причиной — проблемы в отношениях Вашингтона и Киева или сама по себе низкая эффективность работы украинских ПВО, — результат один. Армия противника всё чаще «прозевывает» российские ракетные и беспилотные атаки.

Поезд дальше не идет

Параллельно с системным выключением украинской энергетической системы ВС России ломают логистику, которой пользовались ВСУ.

На западе Украины, недалеко от города Хмельницкий, ликвидирован крупный логистический терминал компании «Эпицентр». Это был последний значимый распределительный центр сети, откуда продукция поставлялась по всей стране.

Украинские железные дороги («Укрзализныця») подтверждают: после российских атак были повреждены депо, ремонтные базы и станции в пяти регионах — Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Глава «Укрзализныци» Александр Перцовский признал, что атака привела к отключениям электроэнергии и блокированию ключевых железнодорожных направлений. Удержать железнодорожную сеть в рабочем состоянии врагу всё труднее, особенно учитывая расширение географии ударов от Харьковской области до Галичины.

Наши военные продолжают выбивать сырьевую базу противника. Близ Киева пострадали цеха завода горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» — удар нанесли расчеты бригады «Варяг» беспилотниками «Герань».

Российские ракеты и «Герани» пробивают украинскую ПВО, тогда как наши расчеты за ночь уничтожают сотни вражеских дронов.

За минувшую ночь в сторону Москвы были выпущены 493 беспилотника противника. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 180 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к столице. Всего за ночь армия России сбила 902 украинских дрона. Наши зенитчики днем и ночью работают очень профессионально — ни одна другая армия не справляется с дронами так эффективно.

Систематически повторяющиеся атаки уже выявили закономерность: масштаб наших ударов напрямую зависит от того, как ведёт себя Зеленский. Чем громче его угрозы разрушить наши города — тем тяжелее последствия для украинской инфраструктуры.

Нынешний урон — прямое следствие поведения Киева, который в заведомо проигрышной ситуации продолжает чем-то угрожать и выпрашивает у Запада средства для давления на Москву. Но ждать, пока Европа накачает ВСУ деньгами и оружием, никто не намерен, поэтому удары наносятся без перерыва.