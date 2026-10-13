Вечером 12 октября и в ночь на 13 октября армия России нанесла массированный комбинированный удар по важным объектам украинской «оборонки» и энергетики, логистическим центрам и портовой инфраструктуре.

ИА Регнум

В групповых атаках задействовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники, сообщили в Минобороны. Наиболее чувствительные для врага удары пришлись на Киев.

Взрывы прогремели в Русановке — районе на левобережье Днепра. Здесь в том числе расположены завод «Укрпластик» и железнодорожная станция. По соседству от Русановки — промышленная зона площадью более ста гектаров к западу от жилого массива «Воскресенка». На «промке» располагается не менее десятка крупных производственных цехов.

По сообщениям местных пабликов в соцсетях (которые цитирует РТ), воздушная тревога зазвучала лишь после «прилетов» — сирены включили с опозданием.

Позже стало известно, что на пути к целям наши ракеты не встретили никаких помех со стороны средств ПВО Украины. В Военно-воздушных силах ВСУ признали, что не получили информацию о пусках шести ракет с территории России. И сейчас «выясняют причины» отсутствия разведданных.

Ранее появлялись сообщения (в том числе со ссылкой на спецпосланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера) о том, что Соединённые Штаты могут прекратить обмен разведданными с киевским режимом, если ВСУ не перестанут атаковать российские НПЗ. Информацию о российских ракетных пусках Украина получает в том числе через данные американских «партнеров».

Сбой в передаче разведданных с Запада либо общая деградация украинской системы ПВО — в любом случае защищенность территории противника снижается. Для наших ВКС, войск беспилотных систем и наземных сил это открывает дополнительные возможности по систематическому истощению противника и подрыву его тылов. Удары будут наноситься там, где враг этого не ожидает.

Армия России продолжает методично «выключать» украинскую энергетику. Так, 13 октября стало известно о повторных атаках на киевскую ТЭЦ-5 — крупнейшую теплоэлектроцентраль украинской столицы. После предыдущего удара по этой ТЭЦ глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Киев уже в октябре может лишиться света на 14–16 часов в сутки.

Проблемы с водоснабжением в Киеве заставляют школы рассматривать переход на дистанционный формат обучения из-за несоблюдения санитарных требований, заявили в КГГА — киевской городской госадминистрации.

Вечером 12 октября глава харьковской ОГА (областной госадминистрации) Олег Синегубов признал: в результате российского удара критические повреждения получила ТЭЦ-5 Харькова.

Последствия воздушных атак затрагивают и другие сферы экономики и «социалки». Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк констатировал: до 70% производства украинских лекарств находится под угрозой, если продолжатся удары по фармацевтическим предприятиям. Реальность угрозы подтверждена уничтожением завода компании Kusum в городе Сумы — это был один из десяти крупнейших производителей медпрепаратов на Украине.

Физически медикаменты могут оставаться в продаже, но по значительно более высоким ценам. Если к этому добавить уничтожение складов с запасами лекарств и проблемы с логистикой, следует готовиться к реальным перебоям и с поставками зарубежных медикаментов.

Российские «Герани» расширили зону огневого контроля. Прилеты фиксируются от Харьковской до Ровненской областей. Это дополнительно перегружает и без того ослабленную систему ПВО противника. Урон, наносимый его логистике, экономике и энергетике, становится всё сложнее восполнять.

Российские удары наносятся ритмично и результативно. По приказу Верховного главнокомандующего армия последовательно снижает потенциал экономики украинской столицы, ее промышленности и энергетики. Дроны и ракеты регулярно работают по Киеву и агломерации вокруг украинской столицы, усиливая огневое давление.

На фоне ослабления украинской противовоздушной обороны, которая всё чаще пропускает наши атаки, силы ПВО и специалисты по антидроновой борьбе ВС России демонстрируют высокую эффективность. С вечера 12 октября и в ночь на 13 октября российские военные сбили 604 украинских беспилотника, направлявшихся вглубь нашей территории.

Киевский режим не раз грозил устроить в России энергетический коллапс, за которым-де неминуемо последуют социальный кризис и дезорганизация государственной системы. Но эти последствия ощутила на себе сама Украина — и винить в этом следует Владимира Зеленского и его окружение.