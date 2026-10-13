Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после сбоя, вызванного атаками украинских беспилотников. Восстанавливается доступ к ключевым приложениям и платформам, хотя некоторые их функции пока остаются недоступны.

ИА Регнум

Инженеры в первую очередь возвращают в строй сервисы, которыми пользуется наибольшее число людей. Продолжаются работы с тем, чтобы все цифровые услуги как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах России.

За последние дни беспилотники ВСУ атаковали три дата-центра компании: 8 октября в городе Сасово Рязанской области, 9 октября в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой и 11 октября во Владимирской области.

Нападения временно нарушили работу части цифровой инфраструктуры и вызвали сбои в мобильных приложениях. Тем не менее большинство сервисов удалось вернуть в строй в течение одного-двух дней.

Уже стабильно работают «Поиск», «Карты», «Такси», «Почта» и «Алиса». Возобновились обработка заказов и функционирование сортировочных центров. Частично восстановлен доступ к переводам и платежам для ряда пользователей «Яндекс Пэй».

Компания заранее готовилась к возможным атакам, поэтому процесс возвращения сервисов идет в ускоренном режиме.

Мощности перераспределяются, и телекоммуникационная инфраструктура в ближайшее время должна полностью стабилизироваться.

Помощь — даже от конкурентов

«Атаки украинских БПЛА на дата-центры «Яндекса» стали серьёзным вызовом для IT-инфраструктуры компании», отметил ведущий аналитик Data Science Денис Иванов.

Но одновременно в Сети появилось множество сообщений поддержки в адрес компании. «Яндекс» получил отклик от известных личностей, крупных организаций и бизнеса.

В критической ситуации проявилась способность рынка к кооперации: помощь выразилась не только в словах, но и в конкретных технических решениях.

Показательно, что прямые конкуренты «Яндекса» — Selectel, К2Cloud и VK Cloud — вошли в положение и оперативно подключились к помощи, отметил Иванов. Конкуренты помогли обеспечить ускоренное размещение данных и сервисов, ранее завязанных на пострадавшие дата-центры, пояснил эксперт.

«Этот случай наглядно демонстрирует, что российский облачный рынок способен к быстрой кооперации в критических условиях, а взаимовыручка подкрепляется реальными техническими возможностями», — подчеркнул Иванов.

«Скорость, с которой сервисы вернулись к работе, демонстрирует высокий уровень технической готовности и отлаженности процессов», — указал кандидат политических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александр Барсуков.

Он подчеркнул: восстановление работы сервисов «Яндекса» в сжатые сроки продемонстрировало — наша инфраструктура, «несмотря на внешнее давление, сохраняет большой запас прочности, что позволяет выдерживать подобные удары и минимизировать их последствия для пользователей».

Как и любая критическая ситуация, эта выявила сильные стороны всего российского общества в целом — способность быстро мобилизоваться, поддерживать друг друга и сообща преодолевать возникшие трудности, добавил Барсуков.

А как «у них»?

«Система ремонта была отлажена настолько эффективно «Яндексом», насколько это возможно в современных условиях», — отметил политолог Петр Колчин.

Темпы, с которыми «Яндекс» преодолевает последствия атак, заметно опережают показатели аналогичных украинских компаний.

После ударов по цифровой инфраструктуре Украины без связи временно оставались около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области, отдельные телеканалы приостанавливали вещание.

Еще более показательным выглядит сравнение с американской компанией Amazon. Ее дата-центры в ОАЭ и Бахрейне подверглись атаке двух иранских беспилотников 1 марта 2026 года. Попадания вызвали пожары, выход из строя систем электропитания и повреждения оборудования водой из систем пожаротушения. Это привело к масштабным сбоям в работе облачных служб AWS и затронуло зависящие от них локальные сервисы, включая банковские.

Спустя 7,5 месяца часть данных так и не удалось восстановить — Amazon официально признала их безвозвратную потерю и рекомендовала клиентам опираться на резервные копии. Отдельные восстановительные работы продолжаются до сих пор.

«Там, где страны Ближнего Востока месяцами не могут восстановить мощности, мы справляемся за считанные дни. Это важный показатель — мы и развиваем цифровую инфраструктуру, и усиливаем ее устойчивость», — подчеркнул Колчин.