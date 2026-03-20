Бойцы группировки войск ВС России «Запад» развивают наступление в районе городов Святогорск и Красный Лиман. Оба расположены на севере ДНР, на левобережье реки Северский Донец. Святогорск — непосредственно на берегу реки. Напротив на высоком правобережье располагается Святогорская Успенская лавра.

Украинских военных выбили из Соснового и Яровой — посёлков, расположенных к северу и северо-востоку от Святогорска.

Ранее появилась информация о взятии под контроль значительной части национального парка «Святые горы».

Занятие этих территорий открывает для «Запада» возможность наступать на Святогорск с востока и на Красный Лиман с северо-востока, отметил фронтовой источник ИА Регнум.

Он добавил, что положение ВСУ на этом участке фронта ухудшается из-за сложностей с логистикой, которая была «завязана» на Славянск, находящийся юго-западнее, за Северским Донцом. Снабжение краснолиманской группировки шло по мостам с правого на левый берег.

«Единственный маршрут сообщения между Славянском и Красным Лиманом — дорога через посёлок Райгородок. Но оба моста через Северский Донец в этом районе — автомобильный и железнодорожный — выведены из строя надолго, — пояснил источник. — ВСУ остаётся наводить переправы, но долго они тоже не «живут».

Украинские источники, в свою очередь, признают: у ВСУ есть опасения, что штурма Красного Лимана стоит ожидать в ближайшее время.

Наше продвижение на краснолиманском и святогорском направлениях, в свою очередь, создаёт угрозу для группировки в Славянске, добавил собеседник. Он подчеркнул: освобождение Святогорска и выход здесь на рубеж реки Северский Донец позволит «Западу» угрожать позициям ВСУ в Славянске.

Здесь же, в лесистой северной части ДНР, отмечено продвижение ещё по одному направлению.

18 марта Минобороны подтвердило: с боями взято село Александровка, находящееся у лесного массива близ границы республики с Харьковской областью. Продвижение здесь даёт возможность для наступления на север — к населённому пункту Рубцы.

Через это село в крайней северной точке ДНР проходит снабжение всей группировки ВСУ на сопредельной территории Харьковской области, на левом берегу реки Оскол.

От Соледара — к Славянску

В середине марта группировка войск «Юг» возобновила наступление на ту же Славянско-Краматорскую агломерацию с востока: из района Соледара вдоль трассы Е40 / M-03, также известной как дорога Киев — Харьков — Должанский.

На этом направлении были последовательно освобождены два села в Артёмовском районе — Приволье и Фёдоровка 2-я.

Севернее под контроль российской армии перешел населенный пункт Каленники. Боевые действия продолжаются в районе Озёрного и Кривой Луки.

Продвижение на этом участке фронта составило 12 километров, отметил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Примерное расстояние от достигнутых рубежей до окраин Славянска — те же 12 км.

Оттеснив противника, ВС России здесь вышли с севера и юга к селу Рай-Александровка (менее чем в 10 километрах от Славянска). Населённый пункт был превращен ВСУ в мощный оборонительный узел на восточных подступах к городу.

С мест сообщают, что командование украинской армии готовит этот район к оборонительным боям. Сообщается о прибытии подкреплений как в Рай-Александровку, так и в соседний городок Николаевка.

Одновременно с этим подразделения нашей группировки войск «Центр» начали наступление западнее Константиновки и юго-западнее города Дружковка.

В течение последней недели на этом участке фронта ВСУ последовательно выбили из посёлков Новопавловка и Павловка, расположенных на правом берегу реки Полтавка, недалеко от впадения в реку Казённый Торец.

Дальнейшее наступление в том же направлении открывает возможность для охвата Константиновки с запада и выхода к Дружковке с юго-запада. В этом случае в клещи попадает вражеская группировка в южной части Славянско-Краматорского укрепрайона.

Наступление вдоль реки Казенный Торец позволит группировке ВС России «Юг» укрепить позиции для дальнейшего наступления на запад, в сторону города Доброполья.

Запорожская область: встречное наступление

Украинские военные предприняли попытку атаковать на участке фронта от Андреевки до Великомихайловки — в той части Днепропетровской области, которая прилегает к территориям Запорожской области и ДНР. После того как первый «наскок» был успешно отбит, противник ещё дважды пытался продвинуться в этом районе.

Отдельные соединения противника на бронетехнике прорываются сквозь линию фронта, но затем уничтожаются силами операторов БПЛА.

В это же время южнее, у Гуляйполя, российские войска продвигаются к западу и северо-западу от ранее освобождённого города. Фронт здесь пролегает по линии сёл Воздвижевка — Верхняя Терса — Гуляйпольское (Комсомольское).

Украинские источники жалуются на возросшую активность российских «птиц» — атаки беспилотников здесь не позволяют ВСУ буквально «поднять головы» из укреплений.

По последним данным, командование ВСУ в попытке сдержать наступление российской армии бросило крупные силы на этот участок фронта.

Однако соединения, прибывшие в район между Гуляйпольским и Мирным ещё неделю назад, почти перестали существовать.

Штурмовые соединения смогли сломить оборону украинских войск, выстроенную вдоль линии господствующих высот, и закрепились на окраинах Верхней Терсы и Гуляйпольского.

При сохранении существующей тенденции российские войска получат возможность прорваться на оперативный простор и выйти в тыл группировке ВСУ в стратегически важном городе Орехове.

В преддверии лета

По мере прихода тёплой погоды темпы продвижения российской армии будут только возрастать, полагает ряд западных СМИ. И похоже, что в Киеве воспринимают эти прогнозы всерьёз. С начала марта на Украине продолжается очередная волна принудительной мобилизации в ряды ВСУ.

Команды ТЦК похищают людей прямо с рабочих мест и из припаркованных на улице машин.

По сообщениям украинских СМИ, в отношении мужчин, до сих пор укрывавшихся от мобилизации, будут введены дополнительные ограничения. Также планируется ввести более жесткие ограничения в отношении самовольно покинувших часть.

Предполагается, что все принимаемые жесткие меры призваны насытить фронт войсками.

Из новобранцев почти сразу же формируются пополнения для частей, держащих оборону на запорожском направлении и в Донбассе. Однако пока никакие усилия не помогли ВСУ повлиять на то, как складывается ситуация на фронте.