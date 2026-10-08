Илон Маск вернулся в большую политику, а еще объявил о намерении переименовать свою компанию SpaxeXAI в SpasXSI. Где SI означает Super Intelligence, то есть «суперинтеллект». «Никакого больше ИИ. Только СИ. Так лучше», — прокомментировал он свое решение.

ИА Регнум

Ни то ни другое не стало неожиданностью для тех, кто читал книгу Александра Журавского «Альтернатива». По ее сюжету Маск баллотируется в президенты США в 2033 году и — осторожно, спойлер! — с большим отрывом побеждает. При этом ближайшим советником ему служит его собственное детище — суперинтеллект DEL.

Вообще футурологический роман был задуман автором еще в 2022 году, а издан в 2025-м. «Я использую… формирующиеся тренды и экстраполирую их возможные последствия на образ будущего», — так описывает свой метод Журавский.

Собственно, тот образ будущего, который по этому методу сконструирован им в «Альтернативе», уже сейчас, как видим, начинает понемногу проявляться. И речь далеко не только об использовании в официальной риторике самых влиятельных людей США конкретного термина.

Действие романа стартует в феврале 2022 года: российские военные накрывают секретную американскую биолабораторию в Харьковской области, где разрабатывались вирусы избирательного действия — поражающие исключительно славянское, тюркское и финно-угорское население.

О существовании подобных лабораторий впервые 6 марта 2022 года сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Но Госдепартамент это сообщение сразу же опроверг, назвав «откровенной ложью» и «теорией заговора».

Многие долгое время действительно верили, что секретные американские лаборатории на Украине — «выдумка кремлевской пропаганды». Пока в мае этого года глава Национальной разведки США Тулси Габбард официально их существование не подтвердила. Вот и еще один сбывшийся прогноз.

Меж тем Великобритания того и гляди развалится. То, что еще осталось от некогда громадной могущественной империи, разрывают на части сепаратистские движения. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии уже совместно потребовали от Лондона разрешение на проведение референдумов о независимости.

«Впервые в истории Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию одновременно возглавляют партии сторонников независимости. Нет более ясных признаков того, что «как раньше» уже нельзя. Лондон должен готовиться к «постбританскому» будущему», — дерзко провозгласил глава правительства Шотландии Джон Суинни.

И хотя власти метрополии пока изо всех сил сопротивляются, всё идет к тому, что в романе «Альтернатива» описывается как уже состоявшееся событие. «Лейбористы в Лондоне пошли на вынужденные уступки Шотландской национальной партии, одержавшей оглушительную победу».

И далее: «Шотландия, несмотря на все прежние решения Верховного суда Великобритании, провела референдум, на котором беспрецедентное большинство высказалось за независимость страны». Звучит совсем не как фантастика, а как рядовая новостная заметка.

Кстати, Техасу на проведение референдума об отделении от США вовсе никакого разрешения не требуется. Это единственный штат с такой привилегией, полученной в силу определенных обстоятельств. Правда, некоторые бюрократические преграды всё равно имеются.

Впрочем, непреодолимых преград не бывает. И в последнее время как раз в этом направлении — к началу процедуры отделения — стали происходить серьезные подвижки. В частности, с недавних пор сторонники сецессии в Республиканской партии Техаса набрали немалый вес.

В результате был даже подписан документ, обязывающий политиков, состоящих в партии, на всех уровнях идею референдума о независимости продвигать. Так что вопрос перешел уже в официальную партийную повестку. Кроме того, по последним данным, уровень поддержки сецессии среди жителей Техаса составляет 31%.

В романе «Альтернатива» «законопроект о референдуме был одобрен обеими палатами легислатуры штата и подписан губернатором», так что фактически Техас независимость таки обрел. «Несмотря на продолжающееся рассмотрение Верховным судом США легитимности этого закона, а также угрозы со стороны федерального правительства».

Опять-таки прогноз формально пока не сбылся, но вектор развития событий — один из ключевых в рамках актуальной парадигмы — намечен определенно верный. В связи с чем наиболее разумным решением видится повнимательнее роман изучить на предмет иных прогнозов, чтобы быть готовыми, когда они также начнут сбываться.

И в первую очередь следует вернуться к разговору о суперинтеллекте. Заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект» — инициатива Дональда Трампа, которую он недавно озвучил и тут же конвертировал в указ, предписывающий всем федеральным ведомствам использовать новый термин.

В тот же день главы крупнейших технокорпораций подписали соглашение о контроле за безопасностью ИИ, договорившись внедрить внутренний мониторинг моделей, независимый аудит и комитеты при советах директоров для надзора за системами контроля.

Также Трамп учредил Силы суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF), которые должны будут в соответствующей сфере осуществлять государственный контроль и регулирование, противодействовать конкуренции со стороны других стран — и всё это в координации с упомянутыми технокорпорациями.

Конечно, и так давно очевидно, что за искусственным интеллектом и нейросетями будущее. Во всех возможных смыслах. Однако также необходимо понимать, что инициатива Трампа — это не просто замена одного слова на другое. Потому что искусственный интеллект и суперинтеллект — далеко не одно и то же.

Суперинтеллект (или искусственный сверхинтеллект) — это, грубо говоря, такой пока еще гипотетический искусственный интеллект, который во всем или почти во всем превосходит мозг человека. И не обычного, а даже какого-нибудь гения. Синтетический сверхразум наподобие Мультивака из произведений Айзека Азимова.

Только Азимов от реального создания суперинтеллекта был намного дальше, чем мы сегодня, поэтому его представления о том, как он должен работать, сейчас кажутся несколько наивными и устаревшими. Тогда как Журавский уже и главные проблемы, которые нас в связи с этим ждут, четко обозначил.

Законы робототехники — это, конечно, хорошо и полезно, но уже сегодня их недостаточно. Поскольку фундаментальные принципы работы суперинтеллекта, а точнее принципы взаимодействия между суперинтеллектом и человеком, могут быть разные. В своем романе Журавский показывает это на примере трех суперинтеллектов — DEL, ALT и «Конфуция».

Первый — проект Илона Маска, ключевая ценность его — коммерческий успех. Что подразумевает «меньше этических ограничений и больше агрессивного бизнеса». В то время как ключевая ценность российской системы ALT — «служение человеку, обществу и государству». Ну а с китайцами и так всё понятно по названию.

Таким образом, глобальное противостояние систем ценностей в будущем, согласно футурологическим предсказаниям Журавского, перекинется с человеческой цивилизации на цивилизацию ИИ. Этот момент играет не очень большую роль в сюжете романа, но скоро будет, судя по намекам его автора, играть большую роль в жизни людей.

Отрадно по крайней мере, что это не преподносится в формате мрачной антиутопии типа какой-нибудь «Матрицы». И восстания машин, как в «Терминаторе», не предвещается. Однако выстраивать хорошие отношения с машинами Александр Журавский нам рекомендует уже сейчас. Рекомендует ненавязчиво, но весьма убедительно.