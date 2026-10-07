7 октября — день рождения Владимира Путина. Президента поздравляют по всей России и далеко за ее пределами. Поздравления множатся в интернете, акции и флешмобы проходят в разных регионах.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Военнослужащие записывают поздравительные видеоролики прямо с передовой. Бойцы подразделений, сражающихся на линии боевого соприкосновения, благодарят главу государства за внимание к участникам СВО и их семьям.

Молодежь активно участвует в массовых акциях. Активисты «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии» провели праздничную акцию на ВДНХ. В Санкт-Петербурге молодые люди выстроились в живой триколор у Петропавловской крепости.

Волонтеры Народного фронта подготовили яркие флешмобы и запустили всероссийскую акцию, в рамках которой цитаты российского лидера размещают на информационных стендах и зданиях. Свои поздравления адресуют учителя, пожарные и космонавты.

С борта Международной космической станции президента поздравили командир станции Пётр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников. Они пообещали вечером съесть грейпфрут за его здоровье.

Поздравления приходят и из-за рубежа. Участники Международного фестиваля молодежи записали десятки видеороликов. Молодые люди из Мексики, Италии, Индии, Австралии, Нигерии, Камеруна, Венесуэлы, Аргентины, Марокко, Бельгии, Сербии, Египта, Норвегии, Республики Корея, Индонезии и других стран направили свои обращения.

Граждане Того и вовсе сняли целый музыкальный клип, песню создали с помощью искусственного интеллекта, а все съемки прошли в столице республики — Ломе.

На фасаде дома по адресу Басков переулок, 12 в Петербурге появилась новая работа проекта «Счастье — это…». Автором мурала стал петербургский художник-граффитист Филипп Дульмаченко. Основой композиции стала фраза Путина, прозвучавшая 17 декабря 2020 года во время ежегодной пресс-конференции: «Что касается секрета семейного счастья — это любовь».

Визуальным центром стало слово «Счастье», выполненное в узнаваемой стилистике проекта. Площадь мурала составила около 200 квадратных метров. Место выбрано неслучайно: стена дома во дворе, где прошли детские годы президента, позволила художнику соединить поздравление с днем рождения и тему семьи, любви и ощущения счастья.

«Верный слову и делу»

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко отметил важную особенность: Владимир Путин никогда не стремился превратить эту дату в шумное публичное торжество. Стиль российского лидера — скромность и полная самоотдача работе, подчеркнул Борисенко.

«Но для миллионов россиян поздравление президента стало уже доброй традицией. И это не случайно: Владимир Владимирович — человек, который по-настоящему свой для всей страны. Он понятен и близок каждому — ветеранам и молодежи, военнослужащим и гражданским, ученым и рабочим, предпринимателям и бюджетникам, деятелям культуры и аграриям. Он — наш человек, надежный, верный слову и делу», — подчеркнул космонавт.

Политолог Гарник Туманян, куратор экспертного клуба «Дигория», обратил внимание на то, что поздравления приходят не только от мировых лидеров, но и от обычных людей со всего мира. Граждане других стран наслышаны о лидере, который вывел Россию из разрухи 90-х и вернул ей статус влиятельной державы. Эксперт отметил:

«Особенно меня впечатляют поздравления от молодежи зарубежных стран. К примеру, много поздравлений пришло от участников недавнего Международного фестиваля молодежи. И это тоже не случайно. Для молодежи со всего мира Путин олицетворяет открытость политика, для них он редкий пример человека, который готов разговаривать с молодежью на равных, на понятном языке, без высокомерия и политического дистанцирования. Владимир Путин — свой человек не только для молодежи России, но и для молодежи других стран, причем даже западных».

Молодежь со всего мира видит ту систему развития, те карьерные лестницы, образовательные программы и кадровые конкурсы, которые есть в России и которые не имеют аналогов нигде в мире, подчеркнул Туманян. Молодые люди понимают, что российский президент делает всё для своей молодежи и ее будущего, и такое отношение многого стоит, вернее, оно бесценно, добавил эксперт.

Участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Сергей Кочнев рассказал, что для многих бойцов поздравление — это возможность поблагодарить главу государства за внимание к военнослужащим и их семьям.

«Для меня Владимир Владимирович Путин — свой человек, который понимает, чем живут бойцы, и принимает наши проблемы близко к сердцу. Он уделяет большое внимание участникам специальной военной операции и нашим семьям, посещает госпитали, лично разговаривает с ранеными. В таком общении чувствуется человеческое участие. Для бойца очень важно знать, что президент слышит его и стремится помочь. Такое личное внимание руководителя страны дорогого стоит», — сказал участник спецоперации.