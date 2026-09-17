Международный фестиваль молодежи — 2026, проходивший с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, собрал более 10 тысяч участников из 191 страны. Это было не просто масштабное событие в самом сердце России, а встреча тех, кому уже сегодня доверено определять будущее своих государств или предстоит делать это в ближайшем будущем.

ИА Регнум

Урал на неделю стал центром многополярного мира, где звучали разные языки, но цели у всех были общие — развитие, сотрудничество и созидание. Более 10 тысяч участников — это молодые лидеры из всех макрорегионов планеты. Те, кто завтра будет принимать решения, влиять на экономику, культуру и политику по всему миру.

Сегодня они уже добились многого: среди них предприниматели, ученые, деятели искусства, управленцы, общественники, журналисты, IT-специалисты, инженеры, спортсмены. Все они понимают, что мир разнообразен, и готовы строить его на принципах равноправия и взаимного уважения.

Ощущение на фестивале было такое, что происходит всё, везде и сразу, — и это вполне соответствовало духу молодости, когда 24 часов в сутках всегда не хватает. Ежедневно проводились многочисленные лекции, встречи, выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, спектакли, интерактивы.

Но запоминалась не только плотность программы. Важнее было настроение: улыбки на лицах, легкость новых знакомств, чувство, что ты не просто зритель, а участник общего дела.

Илья Максимов ИА Регнум

Каждый день был наполнен событиями до предела. С утра — лекция о глобальных трендах мирового развития, в обед — гастрономический фестиваль кухонь народов мира, затем мастер-класс по национальным танцам и многочисленные конкурсы с памятными призами, после — концерт, спектакль или кинопоказ.

В перерыве можно было попробовать себя в одном из многочисленных симуляторов, будь то управление автомобилем, дроном или комбайном. Или посидеть в новейших моделях российских автобусов, поездов или автомобилей. Или сыграть в футбол в составе международной команды, а если играть не хочется — понаблюдать за выступлениями экстремалов на самокатах или BMX, совершавших немыслимые трюки.

А между тем параллельно проводились сотни других событий на любой вкус. К вечеру усталость неизбежно спорила с азартом — всегда хотелось успеть еще куда-нибудь. И так — каждый день.

Фестиваль стал для участников не просто площадкой для встреч, а сообществом единомышленников. Пространством, где социально активные люди обмениваются опытом, находят партнеров и друзей, а главное — ощущают, что их стремления не напрасны.

Почему это особенно важно? Молодежь — одновременно и наше будущее, и одна из самых уязвимых социальных групп. Социологам и психологам прекрасно известно, что в силу особенностей возраста и поиска своего места в обществе молодые люди зачастую легко поддаются влиянию.

Илья Максимов ИА Регнум

Этой уязвимостью нередко пользуются радикальные и деструктивные силы. Увы, за примерами в наши дни далеко ходить не надо — вербовка в различные запрещенные организации, вовлечение в протестные авантюры, подмена реальных ценностей агрессивными идеологиями нацелены в первую очередь на молодежь.

Именно поэтому фестивали, подобные МФМ-2026, выполняют критически важную функцию: они дают реальную перспективу, показывают, что созидание и сотрудничество — это не абстрактные идеалы, а действующие механизмы, в работу которых можно и нужно включаться.

Такие события работают как яркие маяки: они не поучают, а увлекают, не запрещают, а предлагают другой маршрут. Тем, у кого есть свое дело и планы, кто строит свою жизнь здесь и сейчас, они помогают увидеть результат своих стараний, поверить, что у мира есть осязаемое будущее.

Проведение фестиваля преобразило Екатеринбург. Уже в аэропорту чувствовалась особая атмосфера: город подготовился к приему гостей. В центре обновили улицы и скверы, а главной событийной зоной в городской черте стал парк Маяковского.

Здесь, к примеру, прошел открытый концерт «ТОП-Фест», который собрал огромное количество зрителей. Они с удовольствием танцевали и подпевали известным блогерам и исполнителям, выступавшим на сцене.

Илья Максимов ИА Регнум Выступление народного артиста РФ, ректора театрального института им Б. Щукина Евгения Князева

Основные и наиболее масштабные мероприятия проходили в расположенном между городом и аэропортом «Екатеринбург-ЭКСПО», чтобы не нарушать городского ритма жизни.

Большинство участников разместили в расположенном совсем рядом кампусе УрФУ, который разделили на тематические зоны по регионам: европейский квартал, азиатско-тихоокеанский квартал, ближневосточный квартал и т.д. Что символично, объединены эти кварталы были Площадью единства и Проспектом созидания.

В один из дней участники также высадили Сад дружбы — 25 голубых елей. Эта акция стала символом солидарности и личным вкладом каждого в будущее планеты.

В эти дни иностранцев можно было видеть в Екатеринбурге повсюду. Они посещали достопримечательности, гуляли по городским улицам, фотографировались с местными жителями, пробовали русскую кухню.

Для общения совсем не всегда обязательно знать общий язык — и во время фестиваля это было заметно особенно хорошо. В таких случаях на помощь приходили в основном улыбки и жесты.

Илья Максимов ИА Регнум Электромобиль «Атом»

Впрочем, немалое число гостей из-за рубежа говорили по-русски, и довольно неплохо: кто-то учился или учится в России, кто-то изучает нашу культуру у себя дома.

Порой возникали и забавные языковые курьезы. Уже на обратном пути в аэропорт один из участников МФМ, африканец, поразил нас с водителем шаттла мастерским владением русским языком — ему без труда поддавались все падежи и склонения, да и в целом, если бы не небольшой акцент, возникало впечатление, что русский для него едва ли не родной.

«Очень хорошо говорите по-русски, наверное, давно в России?» — поинтересовался водитель.

«Чуть-чуть давно», — признался он в ответ, порадовав нас неожиданной, но забавной и в то же время вполне понятной формулировкой.

Однако значение МФМ для Екатеринбурга не ограничивается гордостью за статус принимающей стороны. Это мощный стимул для развития.

Почти все гостиницы были заполнены, многие кафе и рестораны работали с полной посадкой, у таксистов заказы прилетали один за другим. «Сегодня уже пятый раз отвожу пассажира на фестиваль», — признался один из них довольно ранним утром.

Но еще важнее другое: зарубежные гости получили возможность убедиться, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург. Екатеринбург продемонстрировал современную, динамичную, гостеприимную страну, открытую к сотрудничеству и готовую удивлять.

МФМ-2026 проходил под девизом «Следуй за мечтой», довольно точно отражавшим саму суть события: тысячи молодых людей приехали сюда, чтобы приблизить свою мечту — будь то запуск стартапа, научное открытие, социальная инициатива или что-то еще.

Важно, что участники не только думали о будущем, но и не забывали о прошлом. 13 сентября на площадке МФМ-2026 открылась выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в XXI веке», подготовленная Музеем современной истории России. Открытие посетил председатель Оргкомитета фестиваля, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Это действительно очень важно было сделать здесь, в Екатеринбурге, на площадке Международного фестиваля молодежи. У нас здесь представители 191 страны мира, а в Организацию Объединенных Наций входит 194 страны, то есть здесь практически весь мир. И не просто весь мир, а те, от кого зависит будущее мира. Это молодые лидеры в политике, в бизнесе, в науке, в средствах массовой информации, лидеры мнений, те, от кого будет зависеть будущее каждой соответствующей страны, а значит, и будущее мира. И вот с ними мы должны обязательно очень честно говорить о том, какие вызовы есть у этого будущего», — отметил он.

Илья Максимов ИА Регнум

Экспозиция собрала материалы российских музеев, архивов и информагентств, подлинные вещи и работы современных художников. Центральными объектами стали инсталляция «Антифашистский форум», мультимедийный мемориал «Аллея ангелов» в память о детях, погибших в Донбассе.

Особое впечатление оставил макет с миниатюрными копиями всех памятников освободителям, демонтированных в Европе за последние годы. Увы, масштабы этой забывчивости неприятно впечатляют, когда видишь коллективный результат деструктивной работы.

Собрание этих миниатюр выглядело как готовая модель парка исторической памяти, где восстановление уничтоженных монументов могло бы соседствовать с другими экспозициями и выставками, посвященными истории.

Деловая и культурная программа МФМ-2026 впечатляет своим размахом и содержанием. Среди спикеров и гостей фестиваля были заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и представитель МИД Мария Захарова, летчик-космонавт РФ, Герой России, рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе Олег Кононенко, американский и российский боец смешанных единоборств, общественный деятель Джефф Монсон, народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук, сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и многие другие.

Одним из главных программных событий стал открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» с участием Максима Орешкина.

Илья Максимов ИА Регнум

Он говорил о том, что мировая экономика перестает быть однополярной: доля стран G7 сокращается, в то время как роль БРИКС и стран с формирующимися рынками растет, а основные точки роста смещаются в Африку и Юго-Восточную Азию.

«Страны G7, западные страны были доминирующими в вопросах создания новых технологических решений, сейчас ситуация меняется… большая часть экономического роста и развития до конца XXI века придется на африканские страны и государства Юго-Восточной Азии», — подчеркнул он.

Второй мегатренд — демография. По словам Орешкина, пик населения планеты будет пройден уже в 2046 году, доля трудоспособного населения в Африке будет расти, а в Азии и Европе увеличится нагрузка на пенсионные системы.

«Шаг за шагом растет население старшего возраста… большая часть трудоспособного населения к концу этого века будет концентрироваться именно в африканских странах», — отметил он.

Третий — технологии. ИИ, цифровые платформы и автономные системы дешевеют и становятся массовыми. России принадлежит продвинутый цифровой суверенитет, а главным конкурентным преимуществом человека остаются критическое мышление, креативность и умение управлять ИИ, а не слепо ему доверять.

«В мире, где суверенитет становится ключевым, именно комбинация истории, культуры, уникальности каждой страны и технологических решений — искусственного интеллекта, цифровых платформ — позволяет отвечать на те вызовы современности, которые сегодня есть. И мы, как Россия, которая лидирует в этом глобальном развитии, готовы строить будущее каждой страны вместе на благо любого человека на этой планете», — резюмировал Максим Орешкин.

Очевидно, что в таких условиях Международный фестиваль молодежи — 2026 в Екатеринбурге — это инвестиция в будущее. Он создает мосты между странами и культурами, помогает молодым людям найти единомышленников и поверить в свои силы.

Для России это возможность показать свои открытость и гостеприимство, завоевать искренние симпатии по всему миру, а для участников — шанс получить бесценный опыт и связи, которые останутся на всю жизнь.