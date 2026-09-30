Финляндия переживает крупнейшую волну корпоративных банкротств за последние три десятилетия. Среди жертв оказываются в том числе компании с более чем вековой историей.

ИА Регнум

Масса людей сидит без работы, а те, кто еще сохранил рабочие места, пребывают в перманентном стрессе. Это происходит на фоне заявлений правительства Петтери Орпо о том, что «экономический кризис преодолен».

Галопирующие банкротства

За последние 12 месяцев заявления о несостоятельности подала 4021 финская компания.

Только в августе процедуры банкротства были инициированы в отношении 296 предприятий — на 22 больше, чем годом ранее. При этом число рабочих мест, оказавшихся под угрозой, выросло по сравнению с августом 2025 года на 54%.

В целом в 2025 году заявления о банкротстве подали более 3900 компаний — крупнейший показатель с 1996-го, когда страна была охвачена жутким экономическим кризисом. В 2010-х же среднегодовое число банкротств составляло около 2700 компаний.

Иными словами, Финляндия, разрывом с Россией нанесшая сильнейший урон своей экономике, перешла на более высокий уровень корпоративной смертности, который не снижается уже третий год подряд.

Банкротства распределены по отраслям неравномерно, и это многое говорит о структурных проблемах финской экономики. Самый большой абсолютный прирост числа разорений в августе 2026-го пришелся на сервисные отрасли.

Здесь за август было подано 115 заявлений о банкротстве, а всего с начала 2026 года в этой сфере обанкротилось 979 компаний. Также в число наиболее пострадавших вошел строительный сектор: в августе 2026 года здесь обанкротилось 40 компаний (с начала года — 515).

Пик банкротств в строительстве пришелся еще на 2023 год, но, как отмечает сотрудница статистического управления Финляндии Мира Куусаари, «практически во всех других секторах есть тенденция к росту». То есть если строительство уже прошло нижнюю точку, то остальная экономика продолжает падать.

В частности, страдает торговля: в августе 2026 года разорились 58 торговых фирм. По отрасли бьют сжатие потребительского спроса, рост онлайн-конкуренции и снижение покупательной способности.

Промышленность традиционно считается более устойчивой. Но в августе в Финляндии обанкротилось 25 промышленных предприятий. В основном страдают малые и средние предприятия, крупные пока держатся.

Особую горечь волне банкротств в глазах финнов придает то, что среди жертв оказываются компании, пережившие войны, кризисы и смены эпох. Их уход, жалуются граждане страны, — это уже не просто часть досадной экономической статистики, а утрата части национальной идентичности.

Наиболее крупной катастрофой такого рода стал крах мебельной империи Asko, история которой началась в 1918 году. Фирма быстро прославилась минималистичным и функциональным дизайном. А в 1950 году начала выпуск бытовой техники.

Компания Sotka появилась в 1959 году и занялась производством мебели, прочих товаров для дома, позиционируя себя как максимально демократичный бренд, ориентированный на массового потребителя.

В 1999-м инвестиционная компания Sponsor Capital приобрела Sotka и бизнес Asko, объединив их в единую структуру Indoor Group. Так был создан крупнейший в стране розничный продавец мебели и товаров для дома.

К концу 2010-х годов группа управляла 74 магазинами под брендами Asko и Sotka, в 2021-м ее выручка достигла 198 млн евро.

Это был пик, после которого дела покатились под уклон. Экономический кризис привел к обнищанию финнов. Инфляция, рост процентных ставок и снижение покупательной способности домохозяйств подорвали спрос.

Последней каплей стало заявление о банкротстве, поданное в конце января 2026 года другим производителем мебели Unico Finland из-за неоплаченных счетов на сумму более 1,1 млн евро.

Это стало сигналом для остальных кредиторов, набросившихся на Indoor Group, стремясь успеть урвать, что удастся. Они быстро распотрошили и без того полумертвую компанию.

В феврале 2026-го Indoor Group и ее дочернее предприятие Insofa подали заявление о банкротстве. На момент краха долги компании составляли 55,8 млн евро, а активы — лишь 18,5 млн. Свыше 600 человек потеряли работу. Пострадали и клиенты: около 20 000 финнов, уже оплативших заказы, так и не получили свою мебель.

Уход старожилов

Были в последнее время и другие громкие крушения фирм с вековой историей. Недавно объявил о прекращении деятельности после 138 лет работы Suomen Tivoli, старейший передвижной парк развлечений Финляндии. В последний раз он открылся 6 сентября.

«На решение о закрытии повлияли сразу несколько факторов: пандемия коронавируса, энергетический кризис, инфляция, повышение НДС, изменение потребительского поведения, рост расходов и осторожность потребителей», — сообщили владельцы. Его особенно подкосил рост цен на топливо: возросшие расходы затрудняют перемещение парка из одного города в другой.

В сентябре 2026 года средняя цена топлива в Евросоюзе обновила исторический максимум: за 50 литров бензина просят около 103 евро, дизеля — 108 евро.

Генеральный директор Suomen Tivoli Лулу Сариола сообщила, что их бизнесу, который «пережил годы войн, распад Советского Союза и рецессию 90-х», не удалось справиться с трудностями последних лет.

Не помогло и снижение стоимости входного билета с 40 до 30 евро. В похожей ситуации оказался луна-парк Tivoli Sariola. Еще один передвижной парк развлечений Seiterä прекратил работу в 2024 году, проработав 60 лет.

Tunturi, легендарный финский производитель велосипедов и мопедов, основанный в 1922 году, в августе 2026-го подал заявление о банкротстве. Компания была известна культовым мопедом Pappa-Tunturi.

Последние три года подряд она несла огромные убытки: 6,9 млн евро в 2023 году, 11,8 млн — в 2024-м и 12,1 млн — в 2025-м. Фирму добили трудности материнской компании, нидерландской Accell Group.

16 сентября лесопромышленный концерн Stora Enso подтвердил окончательное закрытие лесопильного завода в Кеми на севере Финляндии. Лесопилка, просуществовавшая более века, не будет возобновлять работу после окончания периода простоя, начавшегося в августе. Все 60 ее работников подлежат увольнению.

Кеми еще не оправился от закрытия в 2021 году крупного бумажного комбината, когда работу потеряли сразу 670 человек. Ликвидация лесопилки и вовсе оставила промзону без лесопромышленного производства.

Это сокрушительный удар для города, так как ранее группа компаний Metsä отменила масштабные планы по строительству там нового завода текстильного волокна.

Ранее власти Кеми подали в суд на государство из-за «отрицательных субсидий»: вместо финансовой поддержки муниципалитет получил от минфина счет на 3,4 млн евро за оказанные жителям базовые услуги.

Некоторые еще барахтаются. В числе вплотную приблизившихся к точке невозврата оказался F-Musiikki, старейший из музыкальных ретейлеров Финляндии. Компания, основанная в 1897 году, импортировала и продавала инструменты, ноты, аудиооборудование и аксессуары. Она оказалась не в состоянии обслуживать накопленный долг и в июле 2026 года подала заявление о реструктуризации.

Гендир Рами Аланко объяснил ситуацию жесткой конкуренцией: значительную долю рынка захватил немецкий Thomann, и F-Musiikki не смог адекватно ответить. Руководству пришлось провести масштабную оптимизацию: закрыть магазины в Турку, Оулу и Куопио и передать складские операции на аутсорсинг.

Остался только один магазин в городе Вантаа, компания балансирует на грани закрытия.

Паника «самой счастливой страны»

На днях финский производитель аккумуляторов Ioncor начал переговоры о сокращении персонала на своих заводах в ФРГ и Суоми. Он управляет тремя крупными заводами, два из которых находятся в Сало и Уусикаупунки.

Когда у компании стали истекать сроки контрактов с Mercedes, на заводе в Уусикаупунки начались массовые сокращения сотрудников, а 1 декабря конвейер впервые с 1969 года остановился.

Сейчас компания пытается переориентироваться и начать сборку промышленной техники — автобусов и бронемашин.

Анонсированные в сентябре 2026-го расторжения трудовых договоров и корректировка должностных обязанностей затронут до 287 человек, 260 из которых работают на финских площадках. Оба производства уже сокращали персонал: в начале 2026 года Ioncor уволила 125 работников.

Подобных новостей становится всё больше, и они губительно отражаются на психическом здоровье финнов. Финляндия, которую международные рейтинги годами называют «самой счастливой страной мира», демонстрирует один из самых высоких в Евросоюзе уровней стресса, депрессии и тревожности, так или иначе связанных с работой.

Согласно свежему исследованию Европейского агентства по безопасности и гигиене труда, 45% занятых финнов полагают, что их работа вызывает или усугубляет эти состояния. Выше показатель только в Греции — 49%.

Разрыв между имиджем «самой счастливой страны» и реальностью объясняется не абстрактными факторами, а конкретными страхами. Главный — потерять место.

Согласно исследованию финского Института профессионального здоровья, 40% финнов трудоспособного возраста обеспокоены тем, останется ли у них работа в будущем. Еще 45% не могут предсказать, что произойдет на их текущем месте работы, и лишь 16% верят, что их рабочая жизнь изменится к лучшему.

Экономический контекст делает страх вполне рациональным. Уровень безработицы достиг 10,5% — самого высокого показателя в этом столетии, а прогнозы на 2026–2027 годы не предвещают быстрого улучшения.

На фоне этих цифр постоянные заявления Орпо о том, что кризис остался позади, звучат всё более дикими и оторванными от реальности. Опрос издания Helsingin Sanomat, опубликованный в июне 2026 года, зафиксировал самый низкий уровень удовлетворенности кабмином за весь срок его полномочий. Более половины заявили, что недовольны работой премьера.

Аналитики отмечают, что правительство провалило все три свои главные задачи: достижение экономического роста, улучшение ситуации с занятостью и сдерживание темпов накопления госдолга. Оппозиция всё чаще требует досрочной отставки кабинета.

А финские предприниматели продолжают закрывать компании.