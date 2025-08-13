Финляндия испытывает системный кризис, проявляющийся в самых разных отраслях. В частности, терпит бедствие строительство, еще недавно являвшееся одним из важнейших секторов финской экономики.

Иван Шилов ИА Регнум

Финские строители, оставшиеся без работы, массово перебираются в соседние скандинавские страны. В частности, в Швеции их подключают к строительству бомбоубежищ. Шведское правительство всерьез готовится к войне и обещает обеспечить убежищами всё своё население.

А финская экономика уже несколько лет подряд теряет рабочие места.

В целом уровень безработицы в Суоми в период с апреля по июнь 2025 года составил 10,2% (если в конкретных цифрах, то это 297 000 человек). Нетрудоустроенных насчитали на 27 000 больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда уровень безработицы составлял 9,3%.

Число работников во втором квартале года сильнее всего сократилось в оптовой и розничной торговле, а также в строительной отрасли. За последнее время данную отрасль в Финляндии покинули до 40 тысяч человек.

Как в тяжелые 90-е

Только в столичном регионе Уусимаа безработными являются 38% бетонщиков и арматурщиков, треть каменщиков и маляров, четверть плотников. Данная отрасль, в которой были заняты сотни тысяч человек, долгое время считалась главным двигателем местной экономики — но в последнее время превратилась в самое большое её бремя.

В упадке сейчас находятся все виды жилищного строительства — как на рынке квартир и таунхаусов, так и коттеджей. Количество строек в Финляндии кратно сократилось: если в 2022 году их в стране было 36 тысяч, то в 2023-м стало 18 тысяч. А по итогам 2024 года показатель и вовсе снизится до 17 тыс.

Именно на данную сферу в стране приходится наибольшее количество начатых процедур банкротств и самый значительный рост компаний, потерпевших финансовый крах. Только в апреле заявления о банкротстве подали 87 строительных фирм — четверть от общего количества начатых процедур (333) такого рода.

Сначала спад, ставший очевидным в 2023 году, отправил домой строителей из Эстонии, которые раньше массово приезжали к соседям на заработки. Затем дошла очередь и до местных работяг.

По оценкам Ассоциации строительной промышленности Финляндии, в настоящее время без работы сидят порядка 12–13% её членов. Правда, в марте прошлого года уровень безработицы среди членов ассоциации финских строителей был гораздо выше: он достигал почти 24%. Впрочем, улучшение показателей тут чисто формальное — его объясняют тем, что многие строители за это время или вышли из ассоциации, переквалифицировались, или даже сменили страну проживания.

По словам эксперта Ассоциации строительной промышленности Тони Мальмстрёма, многие бывшие представители отрасли нашли работу в сфере управления недвижимостью: например, на туристических объектах, а также в сфере логистики и в металлургической промышленности. В особенности привлекает экс-строителей сектор логистики, что связывают с ростом количества онлайн-заказов из интернет-магазинов Китая.

В целом же эксперт Маркус Айнасоя отмечает, что ситуация с занятостью строителей напоминает ему тяжёлые 90-е. По его оценке, отрасль суммарно лишилась от 30 тыс. до 40 тыс. человек.

Многие из финнов уехали на заработки в соседние скандинавские страны, где они устраиваются на местных объектах.

По оценкам Ассоциации, сейчас, в частности, на севере Швеции ищут жильё сотни профессионалов из Суоми, отыскавших там себе новую работу и подписавших контракты о трудоустройстве. Финны также едут в Норвегию, где ведётся активное промышленное строительство. Но туда они устремляются в меньшей мере, жизнь у норвежцев дорогая, поэтому более дешевая Швеция оказывается более привлекательной.

При этом в самой Финляндии крупные строительные контракты зачастую достаются именно шведам. Так, в июле стало известно, что подряд на 89 млн евро на возведение новой шоколадной фабрики Fazer в финском городе Лахти получила шведская Skanska.

В финской строительной ассоциации надеются, что со временем молодёжь вернётся домой со шведских строек. Возвращение соотечественников связывают с наступлением будущего, когда ситуация в отрасли, возможно, улучшится — но пока это лишь мечты.

«Если Швеция подвергнется нападению»

Рабочие руки из Финляндии понадобились шведам в том числе и для того, чтобы развернуть строительство бомбоубежищ.

Минувшей весной появилось известие о том, что Швеция вложит в реконструкцию убежищ гражданской обороны 100 млн крон (9,2 млн евро). По задумке властей, все 64 тысячи имеющихся в стране бункеров должны быть модернизированы таким образом, чтобы защитить граждан от ядерного удара, химического и биологического оружия. Как сообщило шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB), такая работа займет два-три года.

Шведская сеть бомбоубежищ и без того одна из самых крупных в мире. Она способна вместить до 7 млн человек (2/3 населения страны).

«Мы начали строить первые бомбоубежища во время Второй мировой войны, видя бомбардировки Лондона и Берлина. Во время холодной войны эта программа расширилась. Швеция сохраняла нейтралитет, но нам нужно было найти способы защитить наше население. В 50-е и 60-е годы главной угрозой было ядерное оружие, поэтому в 50-е годы мы строили большие бомбоубежища. А после, в 70-е и 80-е мы начали строить бомбоубежища поменьше — в школах, публичных зданиях. Они появились даже в некоторых частных зданиях: когда гараж на самом деле является бомбоубежищем. В конце 90-х у нас была полноценная система, и в каком-то смысле, у нас, наверное, лучшая гражданская оборона в мире», — рассказывает представитель Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям (MSB) Хенрик Ларссон.

По его словам, в 2000-х вопрос о бомбоубежищах «стал менее актуальным», новые больше не строили, но все изменилось в 2014 году.

«Аннексия Крыма положила начало законодательным процессам, новым заданиям для министерств, а после начала полномасштабной войны на Украине мы стали получать больше денег», — сообщает Ларссон.

Пока не началась война, шведские бомбоубежища обычно выполняют какие-то другие функции.

Так, одно из самых больших убежищ в Стокгольме в настоящее время служит парковкой. Оно находится в центре города, совсем недалеко от главного вокзала. Предполагается, что парковка может превратиться в укрытие, способное вместить в себя 8 тысяч человек. Попасть в это убежище можно через въезд для машин с улицы, через станцию метро и небольшой торговый центр: всего предусмотрено пять входов.

Каждому шведу по месту в бункере

Шведское население активно готовят к мысли, что скоро убежища могут понадобиться для их изначальной функции.

Так, в ноябре прошлого года MSB распространило среди жителей городов и деревень брошюры с рекомендациями на случай войны и прочих чрезвычайных ситуаций. И если в предыдущей версии, изданной в 2018 году, акцент делался на природные катастрофы или аварии, то в этот раз — именно на войну.

Брошюра начинается с пафосных слов: «Мы живем в неопределенное время. Вооруженные конфликты сейчас ведутся и в нашем уголке мира. Чтобы повлиять на нас, используются терроризм, кибератаки и кампании по дезинформации. Чтобы противостоять этим угрозам, мы должны быть едины. Если Швеция подвергнется нападению, каждый должен внести свой вклад в защиту независимости Швеции и нашей демократии».

В январе 2025 года премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция, дескать, хотя и «не находится в состоянии войны, но и мира тоже нет». По его мнению, страна подвергается гибридным атакам, которые ведутся «с помощью хакеров, денег, дезинформации и саботажа». Имя автора этих действий, по мнению шведских властей, никаких сомнений не вызывает. Кристерссон подчеркнул: «Российская угроза, судя по всему, долгосрочна. Такова должна быть и наша оборона».

Однако недавно шведские власти озаботились двумя вещами.

Во-первых, тем, что 3 млн шведов не найдется места в убежищах, а во-вторых, тем, что сетью бомбоубежищ у них покрыта не вся территория страны.

По словам Ларссона из MSB, в северной части Швеции «у нас есть практически пустые зоны». Как он объясняет, это огромные полупустые территории, где невозможно построить бомбоубежища повсеместно — в связи с крайней разрозненностью населенных пунктов: есть некоторые районы, где живет не так много людей.

«Сегодняшняя сложность заключается в том, что в некоторых случаях у нас есть бомбоубежища, можно сказать — в неправильных районах и городах. Потому что мы построили много бомбоубежищ рядом с тем, что раньше было военной авиабазой или чем-то таким. А сегодня в этом городе нет военного присутствия», — жалуется Ларссон.

Однако шведские власти сейчас стремятся выйти на такие показатели, чтобы место в убежище при необходимости нашлось каждому жителю страны.

В настоящее время помимо модернизации старых, в Швеции строятся и новые бомбоубежища. В стране все больше ощущается недостаток квалифицированной рабочей силы, которая все больше перебирается из Швеции, опасаясь усиливающейся этнической преступности.

Недавно правительство составило список профессий, представители которых в стране в дефиците. В этот список вошли 152 специальности — в том числе и строители. Поэтому, испытывая недостаток своих, шведские компании привлекают рабочих из Финляндии, бросая их в том числе на возведение бомбоубежищ.