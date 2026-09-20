В России состоялся единый день голосования. Выборы различных уровней, в том числе те, что определили новый состав Госдумы, проходили три дня — с 18 по 20 сентября. Явка избирателей на момент закрытия всех участков в стране в заключительный день ЕДГ составила 56,66%, сообщили в Центризбиркоме.

Илья Наймушин/РИА Новости

По данным экзитполов, барьер на выборах в нижнюю палату преодолевают пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые Люди» и «Справедливая Россия», причем «Единая Россия» лидирует с заметным отрывом.

Политические консультанты и специалисты по избирательным кампаниям, следившие за выборами в режиме реального времени, подводят итоги состоявшейся федеральной кампании.

Высокая явка в ходе ЕДГ-2026 связана с тем, что сейчас — в сравнении с кампанией 2021 года — было больше технических возможностей для голосования. Таким мнением с ИА Регнум поделился Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

«В 12 регионах было досрочное голосование, трехдневное голосование в целом по стране, более массовое распространение дистанционного электронного голосования», — отметил Минченко. По мнению эксперта, всё это в итоге позволило обеспечить более высокую явку.

Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов», Минченко сослался на экспертное исследование Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), организации, которую он возглавляет. В исследовании работы партий, проходившем в два этапа — в августе и сентябре, сделан вывод: наиболее качественную кампанию провела «Единая Россия». «Сильный месседж, качество образа, полевая кампания, билборды, СМИ, работа с экспертами. То есть месседж партии Путина», — перечислил Минченко.

Эксперт подчеркнул, что у «Единой России» — сильная первая пятерка. «Здесь я бы особенно выделил мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Минченко.

«При том, что шла горячая политическая борьба, голосование было максимально гладким, ровным, плавным, беспроблемным. И это, кстати, очень показательно на фоне войны, которую ведет против нас глобальный Запад. Люди активно шли на избирательные участки, не менее активно голосовали онлайн, особенно в Москве. И количество нарушений минимально», — отметил в комментарии ИА Регнум Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа.

По оценке эксперта, единый день голосования — 2026 отличался высокой явкой. «Мы даже видели серьезные очереди в Москве. Люди готовы были стоять в очередях даже вечером. И это очень хорошо», — поделился впечатлением Данилин. Эксперт уверен, что люди восприняли как руководство к действию призыв президента Владимира Путина прийти и проголосовать.

«Избирательная кампания 2026 года, безусловно, уже стала историческими выборами, которые войдут во все учебники истории», — полагает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Россия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, и не только политическим, не только экономическим, но и с откровенными террористическими угрозами, с попытками запугать организаторов выборов, избирателей, граждан, отметил эксперт в беседе с ИА Регнум.

«Все эти деятели получили совершенно обратный эффект, — подчеркнул политолог. — Явка избирателей беспрецедентно высокая. Это говорит о том, что легитимность прошедших выборов — на максимально высоком уровне. То же касается и ответственности наших сограждан — избирателей».

Мартынов указал на большое число международных наблюдателей — 1126 представителей из 130 стран мира. «При минимальном уровне каких-либо нарушений или недочетов, конечно, такой результат игнорировать никто не может, и совершенно точно все планы наших врагов просто потерпели поражение. Вот это, наверное, самый главный итог», — указал Мартынов.