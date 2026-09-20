В России состоялся единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы проходили три дня — с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах избирали глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В спокойном режиме и без эксцессов завершилась избирательная кампания, которая проходила в особых условиях — как подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к гражданам в канун голосования. Продолжается специальная военная операция. В то же время жители Донбасса и Новороссии впервые после исторического воссоединения с Россией отдают голоса на выборах депутатов Госдумы.

Избиратели определяли состав нижней палаты парламента на ближайшие пять лет. Всего избиралось 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам и 225 — по федеральным спискам партий. На участках граждане получали два бюллетеня — за партию и за конкретного кандидата.

Участки, как правило, работали с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могли прийти самостоятельно, предусматривалось голосование на дому. В ряде регионов действовало дистанционное электронное голосование.

В обращении 17 сентября глава государства призвал «обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества». Голосование, подчеркнул он, станет общим ответом российского общества «тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу».

Президент особо отметил важность того, чтобы бойцы на передовой видели: за ними стоят миллионы людей, объединенных общими ценностями и любовью к Родине.

Ответом на призыв президента стала высокая явка на избирательных участках по всей России — ее зафиксировал Центризбирком, подводя первые итоги ЕДГ. Президент Путин в первые сутки «единого дня» — 18 сентября — проголосовал дистанционно, находясь в своем рабочем кабинете в Кремле.

Уже сейчас, до объявления окончательных результатов голосования, можно составить общее представление о том, какой будет Государственная дума нового созыва.

По данным экзитполов (опросы на выходе с избирательных участков), в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые Люди» и «Справедливая Россия».

Специалисты ВЦИОМ и Института социального маркетинга (ИНСОМАР) проводили экзитполы по всей России. Опросы с 18 по 20 сентября свидетельствуют о безусловном лидерстве «Единой России».

Экзитпол ВЦИОМ, проведенный на выходе с 1755 участков в 69 регионах России, дает этой партии 48,4%, у КПРФ — 14,2%, у ЛДПР — 10,7%, у партии «Новые люди» — 9,7%, у «Справедливой России» — 6,6%, у других партий в сумме 7,9%, при этом 1,5% бюллетеней недействительны.

Опрос ИНСОМАР, чьи экзитполы прошли на 987 избирательных участках в 58 регионах, показал: 52,8% избирателей проголосовали за «Единую Россию», за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, за «Справедливую Россию» — 5,5%. При этом 6,7% опрошенных проголосовали за другие партии, а 1,7% бюллетеней недействительны.

Кроме того, надо учесть, что ВЦИОМ и ИНСОМАР не проводили опросы в регионах Донбасса и Новороссии и в приграничных регионах из-за сложной оперативной обстановки. Опросы не проходили и в ряде субъектов Северного Кавказа и на Крайнем Севере.

Также в экзитполах не принимали участия избиратели, воспользовавшиеся дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), и действующие военнослужащие. Исходя из этого, ожидаемый результат «Единой России» может быть еще выше. Вероятнее всего, партия преодолеет порог в 50% голосов и покажет более высокий результат в сравнении с итогами выборов 2021 года.

Прогноз ВЦИОМ, основанный на исследованиях, проведенных в канун выборов, показывал, что «Единая Россия» может получить от 51 до 53%, КПРФ — 13–15%, ЛДПР и «Новые люди» — по 9–11%, «Справедливая Россия» — 4–6%.

Экзитполы ВЦИОМ и ИНСОМАР охватывают не всех избирателей, поэтому итоговые цифры по остальным партиям еще могут меняться. Но расстановка сил, скорее всего, уже сформировалась: первое место у «Единой России», второе — у КПРФ, третье — у ЛДПР, четвертое — у «Новых людей». «Справедливая Россия» с высокой вероятностью преодолеет проходной барьер.

Данные экзитполов подтверждают то, что аналитики предполагали заранее: самый устойчивый и дисциплинированный электорат — у «Единой России» и КПРФ. Партия «Новые люди», опирающаяся в основном на молодежь и жителей крупных городов, мобилизовала своих сторонников менее эффективно, при этом показывает результат лучше, чем на выборах депутатов Госдумы в 2021-м.

Оценки экспертов по результатам опросов избирателей перекликаются с уже собранными данными ЦИК. Обработка 40,66% протоколов показала, что «Единая Россия» набрала 57,36% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку.