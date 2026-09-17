17 сентября 1948 года, через четыре месяца после провозглашения государства Израиль, в Иерусалиме был застрелен граф Фольке Бернадот — племянник тогдашнего шведского короля, крестный отец нынешнего монарха и высокопоставленный чиновник ООН.

ИА Регнум

За несколько месяцев до этого шведский дипломат добился первого перемирия между Израилем и арабскими государствами. Чуть раньше, в годы Второй мировой, участвовал в спасении европейских евреев — узников нацистских концлагерей.

Но для израильских радикалов миротворец оказался опаснее британских колониальных чиновников, против которых подполье воевало годами.

От «Белых автобусов» до Палестины

Фольке Бернадот мог бы претендовать на шведский престол, если бы брак его отца, принца Оскара, не признали морганатическим. Графская семья тем не менее была крайне близка ко двору «дяди Густава» — короля Густава V. Молодой граф Фольке получил блестящее военное образование, но делал карьеру по политико-дипломатической линии. С 1943 года Бернадот занимал пост вице-президента шведского Красного Креста, но куда важнее была его роль в «теневой истории» Второй мировой.

В 1943-44 гг. на родственника королевской семьи вышли люди из руководства Третьего рейха, которые втайне от Адольфа Гитлера зондировали почву. Сначала по поводу возможности транспортировки грузов через нейтральную Швецию, а затем — об односторонней капитуляции перед англо-американцами.

Весной 1945 Бернадот оказался ключевой фигурой в истории, которая нашла отражение в «Семнадцати мгновениях весны» — именно через него люди Генриха Гиммлера передавали предложения о скорейшем заключении сепаратного мира. Вскоре шведский дипломат тайно встретился с рейхсфюрером — контакт организовал массажист Гиммлера.

При всей сомнительности контактов (которые современные шведские историки осторожно называют «деликатными дипломатическими миссиями») Бернадот пытался действовать во благо. Он поставил немецкой стороне условие — организовать освобождение и вывоз в нейтральные страны заключенных нацистских концлагерей. Это был шанс на спасение — ведь при приближении Красной армии и союзников нацисты уничтожали места заключения вместе с узниками.

В марте–апреле 1945 года из лагеря Терезин были освобождены более 7 тысяч граждан оккупированных Норвегии и Дании, в том числе более 400 датских евреев. Одновременно несколько тысяч еврейских женщин освободили из концлагеря Равенсбрюк.

Так началась операция «Белые автобусы». Машины Красного Креста, выкрашенные в белый цвет, вывозили людей из лагерей на территорию Швеции. Среди спасенных были уже не только скандинавы, но и узники из Польши, Франции, Чехословакии.

«Белый автобус» проезжает через Оденсе (Дания), 17 апреля 1945 года

В общей сложности, благодаря акции Бернадота, через линию фронта удалось провезти 21 тысячу человек, в том числе более 1600 евреев.

Репутация графа была сопоставима с реноме другого шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч венгерских евреев во время Холокоста. Неудивительно, что новообразованная ООН поручила Фольке Бернадоту важную миссию в зоне ближневосточного конфликта, тогда только разгоравшегося.

14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. Уже на следующий день в Палестину вошли армии соседних арабских государств. ООН попыталась остановить боевые действия и 20 мая назначила Бернадота посредником.

Граф Фольке Бернадот

Первого заметного результата он добился быстро. При участии Бернадота и его помощника Ральфа Банча с 11 июня вступило в силу четырёхнедельное перемирие. После нового витка боёв последовало второе прекращение огня — с 18 июля.

Но договориться о будущем Палестины было гораздо труднее, чем принудить воюющие стороны к прекращению огня.

План не устроил никого

Бернадот не был противником самого Израиля. В итоговом докладе он прямо признавал: еврейское государство уже существует и нет оснований считать, что оно исчезнет.

Спор начинался дальше — с вопроса о границах.

Посредник предлагал закрепить Галилею за Израилем, а Негев передать арабской стороне. Хайфа должна была стать свободным портом, аэропорт Лидды — свободным международным аэропортом.

Иерусалим Бернадот предлагал вывести из-под суверенитета обеих сторон и передать под эффективный контроль ООН с широкой автономией арабской и еврейской общин.

Еще болезненнее для Тель-Авива выглядел вопрос беженцев. Бернадот настаивал на признании права палестинских арабов, покинувших свои дома во время войны, вернуться на контролируемую Израилем территорию, а тем, кто возвращаться не станет, выплатить компенсацию.

Израильское руководство считало отказ от Негева неприемлемым. Арабские государства, со своей стороны, не собирались соглашаться с самим существованием Израиля. Поэтому предложения Бернадота не устраивали ни одну из противоборствующих сторон.

Но для одной из политических сил проблема заключалась не в том, что план был трудноосуществим. Они считали самого посредника угрозой.

Выстрелы в Катамоне

Это была организация «Лохамей херут Исраэль» (ЛЕХИ) — «Борцы за свободу Израиля». Во время британского контроля над Палестиной группировка была одной из самых радикальных борцов за еврейское государство от Средиземного моря до Иордана.

Многие из активистов впоследствии получили высокие посты в израильской армии, а один из руководителей Ицхак Шамир стал премьер-министром.

Во время Второй мировой (когда другие сионистские группы «поставили на паузу» борьбу с Британией, а многие активисты даже вступили в ее армию) ЛЕХИ пошла на контакт с немцами — по принципу «враг моего врага…».

Справедливости ради в группировке знали лишь о государственном антисемитизме в Германии (который-де побудит евреев репатриироваться в Палестину), но не знали об «окончательном решении еврейского вопроса».

В отличие от более массовых еврейских вооруженных структур, например «Хаганы» (которая стала ядром израильской армии), ЛЕХИ годами делала ставку на индивидуальные убийства и громкие покушения. Эта группа была не единственной, практиковавшей подобные «акции». В 1946 «Иргун цваи леуми» («Национальная военная организация») осуществила взрыв отеля «Царь Давид» в Иерусалиме, в результате чего погиб 91 человек.

В сентябре 1948-го боевики ЛЕХИ открыто атаковали Бернадота в своих листовках. Доклад ООН позднее отмечал, что за несколько дней до убийства подпольщики фактически призывали изгнать посредника и его наблюдателей.

16 сентября Бернадот подписал итоговый доклад для ООН. На следующий день он приехал в Иерусалим.

Фольке Бернадот в 1948 году

Около 17 часов по местному времени колонна из трех машин ехала через район Катамон, находившийся под контролем Армии обороны Израиля. Дорогу перегородил армейский джип. Находившиеся в нём люди были одеты в форму, похожую на израильскую.

Один из нападавших подошёл к машине ООН и открыл огонь в упор. Бернадот получил смертельные ранения. Вместе с ним погиб французский военный наблюдатель ООН, сидевший рядом.

Организация, назвавшаяся «Фронтом Отечества», публично взяла на себя ответственность. Израильское расследование вскоре пришло к выводу, что за этим названием стояли люди из ЛЕХИ или тесно связанные с ней подпольщики. Впоследствии участие ЛЕХИ в убийстве уже не оспаривалось.

Радикалы спешили устранить Бернадота, опасаясь принятия его плана, хотя израильское руководство уже само не собиралось соглашаться на отказ от Негева.

Всем выйти из подполья

Убийство посредника вызвало в недавно образованном Израиле первый политический кризис и при этом ускорило выстраивание еврейского государства — именно как государства, где монополия на насилие есть только у властей.

В 1948-м значительная часть бывших подпольщиков и боевиков из группировок «Хагана», «Пальмах», ЭЦЕЛ, ЛЕХИ уже вошла в состав армии, но отдельные ячейки действовали без оглядки на власти, особенно в Иерусалиме.

Первый премьер-министр Давид Бен-Гурион, сам в недавнем времени видный деятель «Хганы», использовал инцидент с Бернадотом для того, чтобы прекратить вольницу.

Global Look Pres Патруль бойцов еврейской вооруженной организации «Хагана» в Иерусалиме. Май 1948 года

Он приказал арестовывать членов ЛЕХИ, изымать оружие и ликвидировать базы организации. За первые сутки были задержаны десятки подпольщиков в Тель-Авиве и более сотни в Иерусалиме. Вскоре власти приняли чрезвычайные меры против террористических организаций, а ЛЕХИ фактически была разгромлена.

Но до полноценного суда над убийцами Бернадота дело не дошло.

Дело было сделано — на месте разнообразных «фронтов освобождения» и «боевых групп» появились нормальные армия и спецслужбы. Поэтому командиров и боевиков — недавних товарищей по общей борьбе — можно было не наказывать строго.

Руководителей подполья судили за принадлежность к вооруженной организации, доказательств для обвинения конкретных исполнителей убийства власти официально не представили.

Один из лидеров ЛЕХИ Натан Елин-Мор получил восемь лет заключения, однако вскоре был амнистирован. Ещё во время процесса его избрали депутатом первого кнессета. Ицхак Шамир и вовсе избежал ареста.

Натан Елин-Мор (в центре) и Матитьягу Шмуэливиц у тюрьмы Акко после освобождения в 1949 году

Это обстоятельство придало истории убийства Бернадота особенно неудобный для израильской политики оттенок.

Расчет радикальной части сионистского движения, что вместе с Бернадотом исчезнет и навязываемое извне урегулирование, не оправдался.

Работу посредника продолжил американский дипломат Ральф Банч. В 1949 году при его посредничестве Израиль заключил соглашения о перемирии с Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией. За эту работу Банч в 1950-м получил Нобелевскую премию мира.

Не воплотился целиком и план Бернадота. Израиль удержал Негев. Иерусалим не перешёл под управление ООН. Проблема палестинских беженцев, которую посредник ещё в 1948 году считал одной из центральных, остается не решенной и по сей день.