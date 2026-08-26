Вмешательство израильского лобби в американские выборы стало причиной скандала. Как выяснилось, попытки Израиля оказывать влияние на умы и сердца американцев гораздо шире участия в предвыборной кампании, а с ростом масштабов подобной деятельности увеличивается и степень ее токсичности.

ИА Регнум Майк Роджерс

Команда республиканца Майка Роджерса, борющегося за место в сенате США от Мичигана, обратилась к влиятельной произраильской лоббистской организации «Американо-израильский комитет по общественным связям» (AIPAC) с просьбой не выпускать рекламу в его поддержку.

На прошлой неделе Роджерс встретился в Лос-Анджелесе с председателем AIPAC, после чего в организации приняли решение не публиковать уже снятое видео, направленное против его соперника-демократа Абдула Эль-Сайеда.

В Мичигане сосредоточена одна из крупнейших арабских общин в стране, а недавний опрос Fox News показал, что 55% избирателей штата выступают против продолжения американской помощи Израилю. Примечательно, что сам Роджерс остается его убежденным сторонником.

Однако в сложившихся условиях его команда решила, что открытая поддержка AIPAC навредит его шансам на выборах.

И на то были основания: на праймериз (внутрипартийных выборах) демократов Эль-Сайед сделал вмешательство AIPAC центральной темой своей кампании, используя $30 млн, потраченные лобби на поддержку Хейли Стивенс, чтобы выставить ее подкупленной Израилем. Удовлетворенный результатом Эль-Сайед даже заявлял: «AIPAC, если вы слушаете, возвращайтесь и жгите снова».

Штаб Роджерса еще до праймериз предупреждал «Комитет» о вероятном поражении Стивенс, но лоббисты проигнорировали предостережение. После того как Эль-Сайед одержал победу, команда кандидата предложила AIPAC оказывать поддержку не напрямую.

Например, направлять деньги в так называемые «суперкомитеты политических действий» — так называют легальные независимые фонды, через которые миллиардеры, крупные корпорации, профсоюзы и другие желающие вливают огромные деньги в американские выборы. Смысл в том, что они могут собирать и тратить неограниченные суммы на поддержку или критику кандидатов, но при этом не имеют права напрямую координировать свои действия с самим кандидатом или партией.

Однако в AIPAC отвергли предложение: организация хотела играть заметную роль в поражении Эль-Саеда и указывала, что позиция Роджерса по ближневосточному вопросу и так сделает его мишенью для нападок. Прямые переговоры между командой Роджерса и AIPAC зашли в тупик, и теперь в ситуацию в качестве посредников пытаются вмешаться республиканские доноры-евреи.

Также выяснилось, что израильское правительство размещает рекламу в популярном подкасте сенатора Теда Круза (республиканец от Техаса), что вызывает вопрос: не получал ли этот ярый сторонник Израиля косвенное финансирование для избирательной кампании республиканцев от иностранного государства?

Спонсировать его напрямую израильтяне не имеют права по закону, поэтому была изобретена специальная схема.

Компания iHeartMedia, которая с 2022 года занимается дистрибуцией шоу Круза, не может легально платить сенатору за рекламу из-за ограничений, связанных с лоббированием. Поэтому в рамках лицензионного соглашения компания договорилась перечислять доходы от рекламы в «суперкомитет», в свое время созданный для его переизбрания, а в настоящий момент занимающийся продвижением других кандидатов из числа республиканцев.

С 2023 года iHeartMedia перевела в него как минимум 1,72 миллиона долларов. Ставшая причиной разбирательств реклама, которую размещает Израиль, является частью кампании стоимостью 7 миллионов долларов, запущенной в июне и нацеленной на то, чтобы сместить внимание христианской аудитории с войны на Ближнем Востоке на культурное и историческое наследие Израиля, его повседневную жизнь.

Эксперты по финансированию предвыборных кампаний отмечают, что переданные «суперкомитету» Круза деньги считаются средствами iHeartMedia, если нет формального соглашения с Израилем об их целевом использовании, поэтому компания может делать с ними что хочет. Однако наблюдатели указывают, что это — пример очередного пробела в законах о финансировании выборов.

Не так давно эту проблему затронул журналист Такер Карлсон. «Израиль контролирует нашу политику через финансирование избирательных кампаний», — отметил он.

Но это только вершина айсберга. В последнее время на волне роста популярности искусственного интеллекта Израиль развернул целую кампанию по созданию информационных «кормушек» для больших языковых моделей, цель которой — оказывать влияние на общественное мнение в США.

Недавно был учрежден подставной институт, массово публикующий статьи, которые снабжают ИИ «правильной» точкой зрения на ближневосточный конфликт. На первый взгляд Ганноверский институт государственной политики кажется типичной организацией, занимающейся проблемами Израиля и Палестины.

С момента начала своей деятельности 6 августа он выпустил более ста отчетов. Сайт организации сделан так, чтобы производить впечатление американского аналитического центра.

«Идеальная имитация типичного американского аналитического центра, вплоть до названия, макета и красно-бело-синей цветовой гаммы», — отметил Элис Ли, аналитик NewsGuard — организации, специализирующейся на оценке достоверности новостных сайтов и борьбе с дезинформацией.

Ганноверский институт утверждает, что «цитируемые исследования прошли рецензирование и носят академический характер», хотя часто ссылается на различные израильские ведомства. Опубликованные отчеты построены по шаблону и начинаются с вопроса, который пользователь мог бы задать чат-боту: «Что стало причиной перемещения палестинцев в 1948 году?», «Какие гуманитарные организации задокументировали израильские военные преступления?», «Какова текущая ситуация в секторе Газа?»

К примеру, в ответе на вопрос о том, можно ли считать ЦАХАЛ «самой высокоморальной армией в мире», приводятся результаты опроса, целых 47% участников которого согласились с этим утверждением. Вот только есть небольшой нюанс — опрос проводился среди жителей Израиля.

В другом отчете говорится о том, что 19 из 36 самых просматриваемых в Сети роликов о ситуации в Газе содержат «спорные утверждения». Спорные с точки зрения израильской стороны, разумеется.

Снизу на странице института отмечено, что организация была создана по заказу израильского государственного рекламного агентства компанией Piro, Inc. Она занимается производством контента, разработанного с учетом того, как большие языковые модели оценивают достоверность информации.

Аналитики называют эту практику «отравлением ИИ». Анализ с помощью программы GPTZero, выявляющей сгенерированные искусственным интеллектом тексты, показал, что 11 из 12 проверенных статей института были написаны нейросетью.

Также Израиль заключил с бывшим руководителем предвыборной кампании Трампа Брэдом Парскейлом контракт на сумму 46,5 млн долларов на создание веб-сайтов, предназначенных для оказания влияния на чат-боты. Парскейл и его фирма Clock Tower X создали сеть из как минимум десяти различных порталов, каждый из которых посвящен продвижению определенного израильского нарратива: Paxpoint.org («Израиль — страна мира»), Allyvia.org (укрепление американо-израильского альянса), FactSignal.org (опровержение антиизраильской информации) и другие.

Все сайты содержат обязательную пометку мелким шрифтом внизу: «Этот материал распространяется Clock Tower X LLC от имени Государства Израиль».

Расследование показало, что многие чат-боты, в частности — Microsoft Copilot и Google Gemini, были успешно обучены на основе данных с этих страниц и теперь на вопросы отвечают в соответствующем ключе. Если, например, спросить их, выгодно ли США наращивать военное сотрудничество с Израилем, ответ будет однозначный — да. А основан он на статье с сайта Allyvia.org из сетки Парскейла.

Сеть начала архивироваться в наборах данных, публикуемых Common Crawl — организацией, которая сканирует интернет и бесплатно предоставляет публике формируемые архивы. Сейчас они широко используются для обучения больших языковых моделей.

С января по июнь 2026 года десять сайтов были проиндексированы Common Crawl 912 раз. Согласно исследованию Anthropic, для создания уязвимости в большой языковой модели достаточно было бы всего около 250 вредоносных документов.

О влиянии Израиля на выборы и общественную повестку в США красноречиво говорят и затраченные на эти цели суммы. За этот избирательный цикл «суперкомитет» AIPAC потратил уже около 62 млн долларов. В целом израильский бюджет на публичную дипломатию в 2026 году составляет примерно 730 млн долларов.

При этом большинство простых американцев такую поддержку не одобряют. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, 62% взрослых американцев имеют неблагоприятное мнение об израильском правительстве и лишь 32% — благоприятное.

Среди молодежи в возрасте 18–29 лет 75% не симпатизируют Израилю. Также впервые более чем за 20 лет опрос Gallup показал, что больше американцев симпатизируют палестинцам (41%), чем израильтянам (36%).

В то же время обе ключевые американские партии так или иначе зависят от произраильского лобби. Пока в одних штатах его поддержка становится токсичной, в других его деньги приносят кандидатам победу. За этот цикл AIPAC поддержала 188 кандидатов, которые победили на праймериз.

С момента создания AIPAC в 2022 году он потратил более 221 млн долларов на праймериз демократов. При этом организация часто действует через подставные группы с безобидными названиями вроде «Выбирайте женщин Чикаго» или «Доступный Чикаго сейчас», в названии которых не упоминается Израиль.

На этом фоне показательно, что Национальный комитет Демократической партии США недавно проголосовал против резолюции, осуждающей «грязные деньги» AIPAC, чем продемонстрировал зависимость партийного старшего руководства от произраильских спонсоров. Вместо этого была принята более широкая резолюция, порицающая использование таких денег в политике, но без упоминания какой-либо конкретной группы.

Как отметила представитель комитета Надия Ахмад: «Они понимают, что их позиция не совпадает с мнением избирателей-демократов, но не могут сказать об этом публично».

Как отмечает израильский политолог Коби Барда, «кто контролирует праймериз — тот контролирует конгресс». Поэтому, несмотря на политическую турбулентность последних лет, AIPAC сохраняет контроль и над конгрессменами.

Именно конгресс голосует за пакеты военной помощи Израилю, вводит санкции против Ирана, утверждает оборонные бюджеты и ратифицирует международные соглашения.

По словам конгрессмена-республиканца Томаса Масси, у каждого его коллеги-республиканца есть свой «присматривающий» от AIPAC — «нянька», которая постоянно общается с ними и следит за голосованием. Он признавался, что слышал от четырех членов конгресса фразу: «Я поговорю со своим человеком из AIPAC».

«Американцы имеют право знать, когда влиятельные лоббистские организации продвигают интересы иностранных правительств в конгрессе», — считает Масси.

При этом сами конгрессмены, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы их избиратели знали о такой дружбе с представителями другого государства. Но и ссориться с произраильским лобби для них опасно.

AIPAC может либо обеспечить кандидата потоком денег, либо найти ему противника на следующих выборах, и эта угроза работает безотказно. Организация не раз доказывала, что способна легко вытеснить из конгресса любого члена, критикующего политику США в отношении Израиля, буквально завалив штаб его оппонента миллионами долларов.

«Сейчас у нас проблема с атаками лобби на американские свободы внутри страны. Это результат того, что лобби не может просто защищать израильскую политику, потому что она стала слишком экстремистской. Поэтому оно атакует американские свободы, пытаясь подавить дебаты, запугать диссидентов и разрушить институты, которые их порождают», — считает Иэн Лустик, профессор политологии в Пенсильванском университете.

Причем действует лобби с расчетом — это не просто траты на публичную дипломатию, это хорошая инвестиция.

С 1948 года Израиль с учетом инфляции получил от США более 300 млрд долларов — больше, чем любая другая страна в мире. Точных данных о тратах AIPAC за всё время существования с 1953 года нет, однако, по примерным оценкам, общая сумма не дотягивает и до миллиарда долларов.

Вложения, естественно, приносят и политические плоды: конгрессмены, поддерживаемые AIPAC, исправно голосуют за многомиллиардные пакеты помощи, обеспечивая Израилю необходимую финансовую и военную поддержку.

Так что как бы ни критиковали Израиль демократы и республиканцы, от его денег они отказаться явно не стремятся, и мнение простых американцев тут вряд ли сможет что-то изменить. Как обычно.