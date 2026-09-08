Под конец дня 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не выдержал травли и подал в отставку — хотя последние непростые дни держался бодро и всё отрицал.

ИА Регнум

Не то чтобы в истории Украины и раньше не было грязных скандалов с прокурорами. Со времен госпереворота на майдане Генпрокуратура (ныне ОГПУ) вляпывалась в них четырежды. И еще один раз администрация Байдена целенаправленно травила генпрокурора Виктора Шокина за то, что тот мешал президентскому сыну получать коррупционную ренту, но это особый случай.

Однако нынешний «залет» — однозначно самый смешной.

Дело в том, что пару дней назад Нацагентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сильно унизили коллег, опубликовав очередные «пленки». Так неслучайно совпало, что как раз накануне визита в Киев американских переговорщиков.

В рамках операции «Карфаген» неутомимые борцы с коррупцией приняли некоего Канцлера, над которым стоял Шеф, помимо них в ОПГ были водитель Канцлера по кличке Камрад и помощник по кличке Флэш. Еще там была Муза, но народ уже переименовал ее в Королеву, поскольку этого требовала ситуация: начальник киберотдела ОГПУ Сергей Крапива, пока идущий в качестве главного подозреваемого, рассуждает на записях, что если «…[любить] — так королеву, воровать — так миллион, знаешь».

А 24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко, которую и имел в виду Крапива, тоже была вовлечена в схему, участвовала в легализации денег, помогая распределять их между фиктивными или формально законными источниками дохода. И очень хотела стать заместителем министра образования.

7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.

А суть всей схемы состояла в банальном крышевании мошеннических кол-центров, ничего интересного. Те «офисы», которые не соглашались работать по установленным правилам, могли становиться объектами обысков и других следственных действий.

Смешное как раз в слитых прослушках.

Киберпрокурор был семейным человеком, но поменял свою женушку на молодую любовницу на 18 лет младше и устроил ее на должность замдекана Одесского юридического университета, поскольку сам до работы в ОГПУ занимал должность заместителя главы Одесской областной администрации. В записанных беседах он просит Музу удалить из соцсети фото с дорогими вещами, а она грустно отвечает, что у нее там «Порше», «Лоро Пиана», часы, браслеты, сумки и шубы.

Так что удалять придется почти всё.

Пока суд отправил Канцлера в СИЗО с залогом 120 млн гривен, а водителя — 3 млн. По версии обвинения, он помогал конвертировать деньги через неофициальные обменники, работал секретарем и завхозом (например, организовывал ремонт дома Кравченко в с. Козин, который отсутствует в декларации генпрокурора), участвовал в операциях с недвижимостью. В частности, обсуждалась возможность оформить квартиры в Карпатах на его жену как на человека, не имеющего отношения к государственным структурам

Всем им, включая приувядшую Музу, собрать деньги будет очень непросто. Экс-заместитель главы офиса президента Ирина Мудрая, фигурантка как раз «залогового дела», так и сидит в СИЗО, ее не выкупили и вряд ли выкупят. И этих тоже, скорее всего, не выкупят — объявления о сборе денег уже размещают в интернете, никто не хочет добровольно совать голову в эту петлю.

Социальные сети Муза, она же Королева, уехала в СИЗО без брендовых сумочек и «Порше»

Но теперь о более значительной персоне: на записях фигурирует некий Шеф, его личность не раскрывалась официально, однако есть некоторые признаки. Очевидно, это начальник Крапивы; его называли Андреевичем; он раньше работал в налоговой.

Нетрудно догадаться, что все эти признаки соответствуют самому Руслану Андреевичу Кравченко, который, перед тем как возглавить генпрокуратуру, руководил налоговой службой Украины. Сам Кравченко отвергал все обвинения и отказывался уходить в отставку. «По всем вопросам, которые мне задают, у меня есть ответы в рамках закона, касающиеся семейного и финансового положения, а также моих расходов», — отметил он.

Но вчера вечером состоялась его встреча с Зеленским и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, после которой он резко передумал и написал заявление «по собственному». Теперь у Украины будет новый генеральный прокурор, уже пятый по счету за время правления Зеленского. Пока кресло погреет первый заместитель Мария Вдовиченко. Но, видимо, ненадолго: любительница пластических операций также является подозреваемой по делу «Карфаген», у нее тоже прошли обыски, во время которых детективы НАБУ обнаружили драгоценности и дорогие часы, отсутствующие в декларации.

А еще они показали красивый сейф с толстыми пачками денег, но пока не сказали, чей он.

Так что перед офисом президента возникает два серьезнейших вызова. Первый — кто теперь будет контролировать «прессование» кол-центров? И второй — как сохранить жесткую персоналистскую вертикаль, где все вынуждены выполнять неформальные просьбы Зеленского и его администрации?

Как изначально и прогнозировало ИА Регнум, «дело Миндича» продолжает развиваться, хотя конкретно эта история прямо с Зеленским не связана. Однако НАБУ и САП постепенно выбивают из-под него опоры власти и сжимают кольцо. Причем в этом случае они нанесли удар по своим непосредственным оппонентам. Именно Кравченко, верный Зеленскому, был активным участником попытки уничтожения антикоррупционных органов летом прошлого года.

По плану Банковой их должны были подчинить именно генеральному прокурору, который бы получил неограниченные полномочия вмешиваться в работу антикоррупционеров.

Его прокуроры возбудили уголовное дело в отношении детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. И, в отличие от главы СБУ Малюка, который дал заднюю, глава ОГПУ держал строй, даже когда на попятную пошел сам Зеленский, сдав депутатов, переложив на них всю ответственность и вернув полномочия НАБУ.

«И главная вина Кравченко в том, что сейчас настал тот самый момент, когда Зеленскому решили напомнить, кто в доме на самом деле хозяин. Оставаться слугой двух господ, когда их дороги расходятся, уже не получится. Это поворотный момент истории, когда интересы Британии и США диаметрально противоположны. Теперь его будут превращать в голого короля, последовательно лишая опор», — пишет украинский оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Евгений Мураев.

По этой логике, следующий удар должен быть по Госбюро расследований.

И получается, что вокруг Зеленского всё больше образуется вакуум: всё меньше желающих занять освободившиеся должности, а среди тех, кто их занимает, всё меньше соглашаются на мутные схемы. Все близкие люди, кто был рядом с Зеленским, уже пошли на дно: Трофимов, Баканов, Шефир, Шурма, Чернышев, Глущенко, Ермак, Мудрая и многие другие.

Он всех сдал, держась надежной тактики «я их вообще в первый раз вижу», поэтому кандидатов на роль очередного утопленника придется очень сильно поискать. Самое поразительное на пленках — это общее ощущение безнаказанности, как будто не было других коррупционных расследований, записей разговоров, «залетов» с чиновниками и силовиками, которые тоже считали себя неприкосновенными.

Теперь уже самым отсталым слоям населения должно стать очевидно, что это совсем не так.

Так что перед Зеленским остро встает вопрос выбора, как жить дальше. Ему предлагают прогнуться под антикоррупционную вертикаль, стремительно становящую главной властью в стране, приняв пакет законов Качки-Кос, выводящий из-под контроля президента силовые структуры и превращающий его в «британскую королеву» без реальных полномочий.

Но, как мы знаем, гнуться он не любит. Поэтому размышляет над вторым вариантом — перейти в контратаку и нанести удар по антикоррупционным структурам и по их группе поддержки через уголовные дела и санкции СНБО.

Вчера работающее в тесной связке с НАБУ издание олигарха Томаша Фиалы «Украинская правда» сообщило, что такой удар власти уже готовят на ближайшее время. Однако учитывая ситуацию и тот факт, что в СИЗО может заехать и уже бывший генпрокурор, наносить такой удар уже банально некем.

Осталась только СБУ, которая может физически уничтожить ненавистное осиное гнездо. Однако она занята войной с ГУР, да и «случайный дрон в окно» конторе, которая полностью контролируется американцами, — это уже за гранью дозволенного. Так что еще несколько дел вроде «Карфагена» или «Форреста Гампа» с посадками и отставками, и останется только один человек, к которому ведут все нити.

Не исключено, что это обсуждалось за закрытыми дверями с Кушнером и Уиткоффом. Ну а сами украинцы медленно, но верно осознают, что слово «оккупация» для их страны всегда трактовалось неверно. Все привыкли рассматривать его как описание внешней угрозы. А фактически Украина оккупирована туповатыми наглыми ворами, которым абсолютно чужды чаяния населения.

Формально они находятся по эту сторону фронта, но используют государство — как паук мушку, высасывая из нее все соки, чтобы потом равнодушно отбросить сухую шкурку в угол.