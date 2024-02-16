Москва, 16 февраля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Фёдора Щукина новым председателем Верховного суда Дагестана, сообщается 16 февраля на официальном портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верховного суда Республики Дагестан Щукина Федора Вячеславовича», — говорится в сообщении.

Щукин с ноября 2020 года занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

Обязанности председателя Верховного суда Дагестана ранее исполнял Алибек Колуб. В марте 2021 года указом президента он был назначен на должность заместителя председателя суда. Предыдущий его глава — Сергей Суворов — в июне 2023 года был назначен председателем Архангельского областного суда на шестилетний срок.

Как передавало ИА Регнум, в феврале глава государства подписал несколько назначений. Так, 15 февраля президент назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Также ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

5 февраля Путин назначил новым генеральным директором Министерства иностранных дел Алексея Островского. Другим указом глава государства освободил от занимаемой должности Сергея Вязалова. С поста гендиректора внешнеполитического ведомства его уволили из-за перехода на другую работу.

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