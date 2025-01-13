На днях глава эстонского Минюста сделала поразительное заявление — оказывается, они готовят тюрьмы для российских военнопленных. Власти Эстонии запугивают население «грядущим вторжением», и многие эстонцы живут ожиданием начала боевых действий.

Иван Шилов ИА Регнум Глава эстонской армии Андрус Мерило

При этом Таллин сам прикладывает руки к тому, чтобы ситуация в регионе стала взрывоопасной. Там готовятся к охоте на российский «теневой флот» танкеров и всерьёз рассматривают возможность перекрытия Финского залива.

«Взятие военнопленных»

В последние годы Эстония страдает от серьезного демографического кризиса, население республики потихоньку вымирает и разъезжается. Одним из последствий этого стало, в частности, то, что тюрьмы республики стоят полупустыми. Содержание этих объектов превратилось в настоящую проблему, к решению которой Таллин ищет различные подходы.

Проще всего было бы плотно сгруппировать преступников по нескольким тюрьмам, а здания остальных продать, чтобы их содержание не висело на государстве. Однако найти покупателей на такие специфические объекты недвижимости не так то просто. Тогда у властей появилась идея сдавать места заключения внаем, под размещение шведских, британских и нидерландских преступников.

Но министр юстиции Лийза Пакоста заявила, что они не будут закрывать даже те тюрьмы, которые стоят пустыми, потому что те могут понадобиться для размещения… русских военнопленных.

В беседе с эстонскими журналистами Пакоста объяснила свою мысль следующим образом: «Взятие военнопленных в ситуации эскалации — это то, что необходимо сделать. Именно поэтому мы не закрываем сейчас ни одной тюрьмы».

И действительно, вероятность войны с Россией прорабатывается в Таллине на полном серьезе, в связи с чем и ведутся соответствующие приготовления.

Впрочем, нужно удерживаться от излишнего алармизма, к наступательным действиям первым эстонцы пока еще не готовы.

27 сентября прошлого года некоторые российские СМИ некритически опубликовали заметку о том, что глава генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус якобы заявил, что его страна готовится нанести по России превентивный удар. Однако знакомство с первоисточником этого интервью показывает, что на самом деле ничего подобного он не говорил.

Да, Карус хвалится тем, что дислоцированные в Эстонии контингенты других стран НАТО полностью интегрированы с местной армией, что эстонцы готовы ударить по российским войскам, но только в ответ на «нападение России».

В рамках подготовки к отражению «российской агрессии» в настоящее время в эстонском приграничье возводятся бункеры. Предполагается, что в них с началом боевых действий будут сидеть эстонские воины и отбивать атаки.

Линия этих бункеров проляжет от северной части Чудского озера до южной части Эстонии на расстоянии до 40 километров от границы с Россией. По словам руководителя отдела инфраструктуры государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло, планируется построить 600 бункеров и установить различные препятствия, вроде минных полей.

Охота на теневой флот

Но вот что вызывает реальное беспокойство — это серьезные рассуждения эстонских и финских власти о возможности охоты за судами из «теневого флота» танкеров, которые вывозят российскую нефть из портов Ленинградской области. Причем возможность этого обсуждается достаточно давно.

В прошлом году глава эстонской армии Андрус Мерило рассказал, что Эстония и Финляндия могут заблокировать для России Финский залив. Инструментарий для этого в Таллине и Хельсинки начали готовить ещё два года назад.

В начале 2023 года тогдашний эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что его страна хочет ввести в Финском заливе «прилежащую зону» — часть морского пространства, в котором прибрежное государство вознамерилось осуществлять контроль. Конвенция ООН допускает такую возможность. Эстония захотела наделить себя правом досматривать суда, в случае отказа от досмотра им был бы запрещён проход через залив.

Новый толчок разговорам о перекрытии залива дал декабрьский инцидент с конфискацией финнами танкера Eagle S, перевозившего 35 000 тонн бензина российского производства. Экипаж танкера обвинили в злонамеренном повреждении энергокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию с Эстонией.

После этого в НАТО сформировали эскадру, в которую вошли до десятка боевых кораблей из разных стран. В альянсе считают, что их присутствие будет служить «сдерживающим фактором» для «диверсантов». Сообщается, что в Финском заливе будут патрулировать преимущественно корабли Финляндии и Эстонии.

Однако этого мало — в ближайшее время эстонский министр обороны Ханно Певкур планирует внести в правительство законопроект, предоставляющий военно-морским силам страны более широкие полномочия по «реагированию при подозрении на саботаж».

Певкур объяснил: «Мы напишем закон, который даст ВМС Эстонии право при необходимости вмешиваться и в международных водах в экономической зоне, и делать это <…> с привлечением иностранных государств».

Кроме того, в эстонском Минюсте выразили намерение изменить законодательство таким образом, чтобы можно было «привлекать к ответственности и тех, кто наносит ущерб важным для Эстонии коммуникационным и энергетическим соединениям за пределами территории страны, например, в её экономической зоне».

При определенной степени дерзости и запала эстонцы, объявив нейтральную полосу в середине Финского залива (ее ширина составляет в разных местах от трёх до почти десяти морских миль) своей «прилежащей зоной», могут попытаться устроить ловлю танкеров российского «теневого флота», объявив их «потенциальными диверсантами». В этом случае вмешается российский Балтийский флот и конфликт выйдет на новую стадию эскалации.

Но что именно финны могут противопоставить Балтфлоту?

Эстонские ВМС внимания не заслуживают — они совершенно ничтожны по корабельному составу (финский военный флот немногим сильнее) и никакой угрозы не представляют.

Но у Таллина есть и другие возможности заставить с собой считаться.

В 2021 году Эстония купила у Финляндии партию морских мин, ни объемы поставок, ни стоимость контракта не разглашаются. Это «умные» мины, не требующие непосредственного контакта с объектами. Второй частью создаваемой в Эстонии системы береговой обороны должны стать противокорабельные ракеты.

В октябре 2021-го Эстония заключила с израильско-сингапурским предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке ракетных комплексов Blue Spear 5G SSM. Это противокорабельные ракеты с дальностью стрельбы до 290 километров., которые предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ.

Первые подобные уже поступили в страну около года назад. Они вполне современные: впервые их представили широкой общественности в 2022 году, и Эстония стала первой страной Балтии, заказавшей их.

Местные стратеги отмечают, что новое ракетное оружие позволит Таллину «контролировать морские подходы к Калининграду». Впрочем, прежний командующий Силами обороны Мартин Херем отметил, что решение о применении «голубых копий» будут принимать отнюдь не в Таллине, а на уровне руководства НАТО. Херем не скрыл, что это оружие предполагается использовать именно против российского Балтийского флота.

Всерьёз воевать пока не готовы

Впрочем, есть косвенное свидетельство о том, что прямо сейчас Таллин всё-таки еще не готов взвинтить градус противостояния до такой степени, чтобы это рано или поздно стало чревато началом настоящих столкновений.

На днях Урмас Рейнсалу, ныне председатель влиятельной оппозиционной партии «Отечество» предложил полностью закрыть границу с Россией. Однако против подобных действий резко выступил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс, один из главных в стране ненавистников России и гонитель местной православной церкви, вдруг заговорил о том, что от закрытия границы пострадают жители восточных районов, тесно связанные с россиянами: «Возможно, не стоит спешить. На данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой».

При каких конкретно обстоятельствах граница может быть закрыта, он не уточнил. Но можно предположить, что нежелание эстонских властей блокировать рубежи свидетельствует в пользу того, что пока они не готовы перейти к откровенно эскалационным действиям.

В целом же в Эстонии пока ожидают, куда подует ветер. Все ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп получит властные полномочия, и из «вашингтонского обкома» придут новые руководящие указания.

Если Трамп пожелает начать деэскалацию, эстонскому руководству придется принять это во внимание. Но уже сейчас в среде эстонской политической элиты растет подспудный страх, что Трамп сдаст их России с потрохами.