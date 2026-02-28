Эстония перенесет боевые действия на территорию России в случае войны — такое пафосное заявление сделал глава МИД Маргус Цахкна, рассказавший, что у прибалтийской республики имеются некие «соответствующие планы обороны».

Иван Шилов ИА Регнум

Расположенная недалеко от Санкт-Петербурга страна, которая непосредственно граничит с Ленинградской и Псковской областями, в последнее время проводит активное перевооружение армии.

Французские пушки и корейские ракеты

Военные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 млрд евро. Это 5,4% валового внутреннего продукта — гигантский объём затрат для маленького государства, находящегося в состоянии экономического кризиса.

В эстонском министерстве обороны хвалятся, что этот показатель почти в четыре раза превышает данные за 2021 год. В 2026–2029 годах 37% военного бюджета страны пойдут на закупки вооружений и еще 25% — на боеприпасы. Эстонцы регулярно получают новости о приобретении правительством всё новых оружейных систем.

Например, 12 февраля в Брюсселе министры обороны Эстонии и Франции подтвердили намерение обновить соглашение «О стратегическом оборонном сотрудничестве».

В рамках встречи эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), французские агентство оборонных закупок (DGA) и компания KNDS подписали контракт, в соответствии с которым Таллин приобретет дополнительные двенадцать колесных самоходных артиллерийских установок CAESAR. Согласно договору, они поступят в Эстонию уже в текущем году. Отметим, что в 2025-м Силы обороны Эстонии уже получили первые двенадцать САУ CAESAR MK1.

Эти артустановки калибра 155 мм могут быстро перемещаться на большие расстояния и поражать цели на дистанции свыше 40 километров. 155 мм — стандартный калибр НАТО, дающий возможность использовать различные типы боеприпасов, применяемых в странах альянса. Автоматизация системы в сочетании с относительной простотой позволяет обучать расчеты в течение нескольких недель.

Также в этом году в распоряжение эстонской армии поступят зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства. «Ирисы» используются для поражения воздушных целей на высоте до 20 км и на удалении до 40 км.

В октябре 2025 года RKIK заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку ракетных комплексов MLRS K239 Chunmoo на общую сумму 290 млн евро. Эстонцам будет доставлено шесть единиц, а также три разных типа боеприпасов к ним. Поставки должны начаться во второй половине 2027 года.

Контракт предусматривает возможность для Таллина в будущем дополнительно заказать определенное количество комплексов. Кроме того, они могут продать эстонцам CTM-ASBM — баллистическую противокорабельную ракету с дальностью 160 км и возможностью залпового запуска до восьми единиц. При том что до одной из главных военно-морских баз РФ в Балтийском море — Кронштадта — около 110 км от эстонской границы.

Серия военных закупок

Эстонские военные отмечают, что южнокорейские ракетные комплексы по своим тактико-техническим характеристикам похожи на купленные Таллином ранее американские HIMARS.

«В общем-то, системы довольно близкие. Самое большое отличие — в том, что у HIMARS в установке шесть ракет, а у Chunmoo — двенадцать», — объясняет министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, комплексы будут хорошо сочетаться и с другим приобретением, сделанным эстонцами ранее. В 2021 году Эстония купила у Финляндии партию морских мин — ни объёмы поставок, ни стоимость контракта не разглашаются. Это «умные» мины, не требующие непосредственного контакта с объектами.

Тут нужно учитывать, что эстонские ВМС внимания не заслуживают — они совершенно ничтожны по корабельному составу (кстати, финский военный флот лишь немногим сильнее) и никакой угрозы не представляют. Таллин намерен этот факт таким образом компенсировать.

Но мины — лишь один из компонентов создаваемой в Эстонии системы береговой обороны. В октябре 2021-го Таллин заключил с израильско-сингапурским предприятием Proteus Advanced Systems договор о покупке ракетных комплексов Blue Spear 5G SSM для эстонского ВМФ. Стрелять ими можно в любую погоду.

Первые системы поступили в Эстонию в феврале 2024-го. Таллин получил ракеты пятого поколения. Максимальная дальность стрельбы комплексов составляет 290 километров.

На три древних тральщика английской постройки, которые сошли со стапелей еще в конце 80-х — начале 90-х и состоят в штате эстонских ВМС, в этом году поставят новые дизельные силовые установки.

Также анализируется возможность постройки до четырех новых кораблей. Будут модернизированы радары для наблюдения за обстановкой на море.

Есть и другие покупки эстонских Сил обороны. Скоро они получат дополнительные средства ПВО малой дальности — польские переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.

Число имеющихся у эстонцев самоходных артиллерийских установок K9 Thunder корейского производства достигнет тридцати шести.

Эстонцы покупают низколетящие разведывательные дроны, большие боевые FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, а также кинетические и электронные средства борьбы с БПЛА.

«Быстрое развитие обороноспособности будет продолжаться и в ближайшие годы», — говорит командующий Силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило, продолжая пугать соотечественников Россией.

«Сокрушительный разгром» «Ежа»

Впрочем, уровень подготовки эстонских войск всё равно вызывает серьезные сомнения. И об этом пишут западные СМИ.

The Wall Street Journal обнародовала подробности проведённых в прошлом году в Эстонии вместе с украинскими военными учений «Ёж-2025». В них приняли участие 16 000 резервистов.

Эстонцы на учениях потерпели «сокрушительный разгром». Журналист сообщает: «Несколько источников рассказали историю об одном командире, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: «Нам ***». Подчеркивается, что этот случай показал, «какой долгий путь нужно проделать армиям североатлантического альянса к настоящей боевой готовности».

К этому стоит добавить, что значительная часть призывников эстонской армии набирается из мест компактного проживания русскоязычного населения (Нарва и Таллин) — и насчет их «надежности» у эстонских стратегов присутствуют определенные сомнения.

Но главное — в другом. Главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Юрий Зверев сообщил ИА Регнум, что потенциальные военные неприятности со стороны Эстонии купируются российскими возможностями ядерного сдерживания.

Кроме того, как напомнил специалист, Санкт-Петербург защищает вторая по мощности в России (после московской) система ПВО/ПРО.

«Для отражения гипотетического эстонского удара её точно хватит», — подчёркивает Зверев. Он добавляет, что в зоне СВО ракеты HIMARS достаточно успешно глушатся РЭБ и сбиваются — а Chunmoo по своим характеристикам не лучше.

Зверев отмечает, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области развернуто несколько полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 «Триумф» и обеспечивающих противовоздушную оборону региона.

«Триумф» способен поражать воздушные цели на дальностях до 250 км (и баллистические цели до 60 км), а время развертывания системы составляет всего пять минут. Такое количество техники обеспечивает создание эшелонированной системы обороны, способной эффективно противостоять широкому спектру воздушных угроз.

Для защиты региона от БПЛА используются зенитно-ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», являющиеся эффективным средством ПВО последнего рубежа. Они обеспечивают защиту критической инфраструктуры на дальностях до 15–20 км, действуя против малоразмерных целей. Это оружие применяется для защиты крупных промышленных зон и городов и считается одним из наиболее эффективных средств защиты от беспилотников.

«В общем, я считаю, что эстонское руководство при всей его отмороженности прекрасно понимает реальную расстановку сил и ограничится лишь угрожающим надуванием щёк», — подводит итог специалист.

Да и ключевые решения принимаются отнюдь не в Таллине.