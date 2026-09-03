«Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности», — подчеркнул президент Владимир Путин, выступая 3 сентября с программным докладом на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Как сообщил глава государства, опираясь на уже созданную основу, руководство страны переходит к следующему этапу — к реализации обновленной Стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Про этом он отметил, что «ключевая задача — поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов».

Задачи сформулированы по трем направлениям.

Во-первых, это экономические проекты, ориентированные на внутренний спрос. Второе направление — поддержка инновационных компаний и цифровых решений. В-третьих, это новые вложения в социальную инфраструктуру и благоустройство.

Будет усиленно развиваться промышленность, судо- и авиастроение при одновременном внедрении высоких экологических стандартов. Значительно расширится энергетический сектор, в том числе за счет малых атомных станций и других экологически чистых форм генерации.

Продолжится развитие БАМа, Транссиба и Трансарктического транспортного коридора. Государство продолжит работу по креативным индустриям, туризму и сохранению природы.

Пилотные регионы для новых решений

«С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату, систему поддержки бизнеса», — сообщил Путин участникам пленарного заседания ВЭФ.

С 1 января будущего года на всей территории Дальнего Востока и Арктики начнет действовать единый преференциальный режим.

Он предполагает создание единого «меню льгот», не привязанного к отдельным особым зонам или территориям опережающего развития, а настроенного на виды деятельности по всему региону.

«Идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу (территории опережающего развития. — Прим. ИА Регнум), а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему дальневосточному региону», — подчеркнул Путин.

Правительству поручено отработать механизм так, чтобы новые меры не противоречили уже принятым решениям. Будут продолжены усилия по устранению избыточных бюрократических барьеров и надзора.

Отдельное внимание уделено ресурсной базе: усилению добычи с использованием «чистых» технологий и развитию переработки для получения полной цепочки добавленной стоимости.

С 1 января 2027-го на Дальнем Востоке запускается особый правовой режим для быстрой и беспрепятственной обкатки новейших технологий.

Речь идет об использовании беспилотных устройств в сельском хозяйстве и логистике, о промышленных роботах, телемедицине, искусственном интеллекте для медицинских заключений.

«Обращаю внимание коллег: нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь. Нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений», — заявил глава государства.

Также в регионе планируется протестировать программу упрощенных государственных закупок через маркетплейсы. Это должно ускорить бюджетные процессы и минимизировать риски.

Рациональное определение приоритетов

В выступлении на ВЭФ президент дал оценку макроэкономической ситуации. Путин отметил, что угроза гипервсплеска инфляции предотвращена, а дефицит бюджета не носит критического характера.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать и определять приоритеты», — призвал президент.

«Вы сейчас упомянули о дефиците, — отметил он, обращаясь к модератору дискуссии на пленарном заседании, шеф-редактору телеканала РБК Кириллу Токареву.— Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет».

Власти стараются действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки заимствованиями со стороны государства, «потому что тогда бизнесу меньше достанется».

«Ну, здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить», — подчеркнул Путин.

Глава государства обозначил базовую позицию: стабильная макроэкономика создает запас прочности, двигателем роста должны стать инвестиции — и на этой базе необходимо перезапускать инвестиционный цикл за счет стабильных условий.

Масштабирование мастер-планов

Формат мастер-планов, успешно реализованный на Дальнем Востоке и в Арктике, будет распространен на всю страну.

«К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации, и для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент», — поделился планами глава государства.

Уже созданы 22 плана в ДФО и 15 для опорных пунктов Арктики. Построено более 400 объектов, около 300 из них работают. Более половины жителей отмечают перемены к лучшему. Теперь эта практика будет масштабироваться.

«Я сказал: 200 планов. Это много или мало? Постепенно будем наращивать, сейчас 22 плюс 15, будет 200, и дальше будем двигаться», — отметил Путин и дал оценку уже достигнутым результатам:

«То, что сделано до сих пор, говорит о том, что мы на правильном пути, добиваемся тех целей, которые ставим перед собой, и дальше будем двигаться в таком режиме. Законопроект о мастер-планировании, который ждут и регионы, и бизнес, и эксперты, находится, что называется, на финишной прямой».

«Ответ только один»

Пользуясь случаем, Владимир Путин дал разъяснения и по теме возможной мобилизации. Глава государства пояснил: на сегодняшний день нет сценария, который потребовал бы ее проведения.

«Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу. С попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция», — подчеркнул он. Поток добровольцев остается стабильным. Российские войска сохраняют высокий боевой дух и продолжают наступление, все боевые задачи решаются действующими силами.

Отдельно президент остановился на защите критической инфраструктуры. Путин упомянул удары противника по нашим нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам и подчеркнул:

«Пока идет СВО, ответ (на удары по НПЗ и складам. — Прим. ИА Регнум) только один — укреплять систему противовоздушной обороны».

Результаты уже заметны: пострадавшие объекты быстрее восстанавливаются, при этом благодаря работе ПВО — и в целом благодаря действиям ВС России — эффективность атак противника снизилась.

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — заключил Владимир Путин.