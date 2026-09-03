Армия России за прошедший месяц освободила 14 населенных пунктов, в числе которых — город Святогорск, контроль над которым был установлен в конце августа, отметил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. В Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» в Святогорске подавляют сопротивление остатков гарнизона ВСУ.

ИА Регнум

Освобождение города произошло ровно через месяц после важной даты — 31 июля он отметил 500-летие.

В 1526 году австрийский дипломат и путешественник Сигизмунд Герберштейн, проезжая по левому берегу Северского Донца, зафиксировал тот факт, что эта земля находилась на тот момент под властью Великого князя Московского Василия III, отца будущего царя Ивана IV Грозного.

Герберштейн использовал выражение «Святые горы», хотя оно было известно и без него.

По предположениям историков, еще в XIII веке здесь возникают монашеские скиты. Отшельники (по одному из предположений, это были бежавшие из Киева иноки Печерской лавры, разоренной нашествием Батыя) вырубали кельи в меловых скалах на высоком правобережье.

Со второй половины XVI века за пограничными землями Русского государства в верховьях рек Сула, Псёл, Ворскла и по берегам Северского Донца закрепляется понятие «Государева слободская украйна». Это указывало на то, что территория, где строились порубежные укрепления и слободы, находится под властью царя и великого князя всея Руси.

Термин «украйна» обозначал земли у края — у границ государства. Например, псковские украйны граничили с землями Ливонского ордена, а слободские — с Диким полем и польско-литовскими владениями.

Здешние украйны находились под уверенным контролем России со времен Бориса Годунова. История Слободских земель в среднем течении Северского Донца непосредственно связана с Успенским монастырем (ныне Святогорской Успенской лаврой, о которой мы ранее подробно рассказывали).

В 1624 году первый царь из династии Романовых Михаил Федорович пожаловал обители право на владение окрестными землями. Его сын Алексей Михайлович в 1666 году передал белгородскому воеводе князю Борису Репнину грамоту, в которой говорилось:

«Святогорскому монастырю на строение и им (монахам — ИА Регнум) на пропитание около того монастыря в ближних местах в реке Северском Донце и в малых речках и в забережных озерах рыбные ловли, да леса и к тому монастырю примежеваны и грани учинены…»

Сохранился чертёж 1679 года, составленный в соответствии с этой грамотой. Исследователь этих мест профессор Владимир Дедов пишет о нескольких селах, появившихся у обители в начале правления Петра I.

Но территории за древней Белгородской и Изюмской засечными чертами оставались уязвимыми для набегов с юга.

Первые планы строительства новых оборонительных линий по Северскому Донцу еще в 1680-х предложил Григорий Косагов — талантливый полководец из окружения князя Василия Голицына, фаворита царевны Софьи. Косагов подавлял мятеж гетмана Ивана Выговского, был представителем Москвы при Запорожской Сечи во время походов на Крым — и хорошо представлял, что нужно для активной обороны южнорусских рубежей.

План воплотили в жизнь в царствование племянницы Петра Великого — Анны Иоанновны.

Знаменитый полководец и военный инженер Бурхард Христофор Миних руководил строительством системы укреплений, именовавшихся Украинской линией. Но и с ее появлением граница оставалась неспокойной. Последнее по времени разорение Святогорской обители и окрестных сел датируется 1769 годом, когда крымские татары дошли почти до Чугуева — русского города-крепости в современной Харьковской области.

Мир пришел тогда, когда благодаря подвигам русской армии Дикая степь стала Новороссией.

Личный курорт князя Таврического

В 1787 году произошла секуляризация церковных владений, и Успенский монастырь до середины XIX века прекратил существование.

Земли вокруг обители были переданы во владение Григорию Потемкину — уже не фавориту Екатерины II, но весьма влиятельному вельможе. В том же 1787-м высочайшим указом императрицы Потемкин получил от императрицы титул светлейшего князя и прибавку к фамилии — Таврический.

Князь начал освоение местности как курортной зоны.

В марте 1791 г. в письме правителя Екатеринославского наместничества Василия Каховского в канцелярию Потёмкина впервые встречается топоним «Святогорск»: «Перед отъездом в Яссы намерен я осмотреть некоторые уезды по левой стороне Днепра и быть в Святогорске, дабы иметь хотя малое понятие о тамошних местах».

Иоганн Баптист Лампи Старший. Григорий Потёмкин-Таврический. 1846

Впрочем, тогда еще название не устоялось. Светлейший князь Таврический успел начать строительство дворца на правом берегу Северского Донца, а в пойме реки — купальни. Соответственно, поселению было присвоено название Банное.

Однако Потёмкин вскоре умер, и земли достались его племяннику Василию Энгельгардту.

Сосед Энгельгардтов Помпей Шабельский в 1848 году высказал гипотезу, что первыми насельниками Святогорской обители были греческие иноки, бежавшие от преследования иконоборцев в VII–VIII вв., а затем им приходилось общаться с кочевавшими неподалёку хазарами. Это «удревнение» истории Святых гор впоследствии не подтвердилось — но положило начало археологическим исследованиям, которые проводили русские ученые в конце XIX — начале XX века.

Следы хазар и аланов действительно нашлись на расположенном неподалеку Маяцком городище.

А в середине XIX столетия местное дворянство и духовенство неоднократно обращалось с прошениями о восстановлении старинного монастыря, но натыкалось на стену в лице помещиков Потемкиных-Энгельгардтов. Лишь князь Александр Потемкин, участник войны 1812 года и взятия Парижа, став владельцем Святых гор, поддержал это начинание, и в 1844 году монастырь был восстановлен.

Вдохновение для Тютчева, Чехова и Бунина

1861-й стал для этих мест не только годом освобождения крестьянства, но и началом нового этапа развития курортного дела.

По приглашению Потёмкиных здесь отдыхала жена Александра II императрица Мария Александровна с детьми. К ним присоединился и император. С тех пор за Святыми горами закрепилась репутация места для лечения болезней лёгких и суставов. Сопровождавшая императрицу фрейлина Анна Тютчева, дочь поэта Фёдора Тютчева, написала отзыв своему отцу. Федор Иванович отозвался стихотворением «Святые горы», в котором упомянул и возрожденную обитель:

…Сладкий час успокоенья! Звон, литии, псалмопенья Святогорские молчат — Под обительской стеною, Озаренные луною, Богомольцы мирно спят. И громадою отвесной, В белизне своей чудесной, Над Донцом утес стоит, К небу крест свой возвышая…

Так это место оказалось достоянием русской литературы. Здесь разворачивается действие рассказа Антона Чехова «Перекати-поле», где есть строки: «К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклось более десяти тысяч. Были битком набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная…»

Святогорский монастырь, справа колокольня, слева Успенский собор. Прямо меловая скала с Николаевской церковью. Фото конца ХIХ — начала ХХ века

Чехов побывал здесь в 1887 году и описал впечатление в письме сестре Марии: «Сосны буквально висят в воздухе и того и гляди свалятся. Кукушки и соловьи не умолкают ни днём ни ночью…» По свидетельству писателя, в обитель съехалось около 15 тысяч богомольцев, которым монастырь обеспечил даровую еду: «Щи с сушеными пескарями и кулеш. То и другое, равно как и ржаной хлеб, вкусно. Звон замечательный. Певчие плохи. Участвовал в крестном ходе на лодках».

Сохранилось и датированное тем же годом письмо Чехова двоюродному брату:

«В «Новом времени» я описал Святые Горы. Один молодой человек, архиерейский племянник, рассказал мне, что он видел, как три архиерея читали это описание: один читал, а двое слушали. Понравилось…»

В те же годы здесь побывал будущий нобелевский лауреат Иван Бунин — и также вдохновился. Опубликованный в 1895-м рассказ «Святые горы» начинается так:

«Путь к Донцу, к древнему монастырю… пролегает на юго-восток, на Азовские степи. Ранним утром великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители. Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины….»

«О ниспослании русскому воинству победы»

Курорт разрастался, и в 1911 году там была проложена линия конки, просуществовавшая до 1941-го, когда она была разрушена во время боёв за город с нацистскими захватчиками.

Село Банное, а затем и местечко Святогорск Изюмского уезда Харьковской губернии было активно вовлечено в русскую жизнь.

Вот как там отреагировали на начало Первой мировой войны. «На святогорском курорте за войной следят с неослабевающим интересом. В парке Рибопьера была устроена манифестация. Были произнесены речи. Из парка манифестанты двинулись в монастырь, где архимандрит Трифон совершил молебен о ниспослании русскому воинству победы над врагами», — писала харьковская газета «Утро» в августе 1914 г.

В 1922 г. монастырь был закрыт и переделан в санаторий имени Артёма, где шахтеры проходили реабилитацию после аварий в горных выработках. В 1927 г. скульптор Иван Кавалеридзе изваял статую этого революционера, которая по сей день остается архитектурной доминантой этих мест.

3 апреля 1964 года на карте Советского Союза появляется город районного подчинения Славяногорск, который с 2003 года официально вернул имя Святогорск, а через год Успенский мужской монастырь получил статус лавры.

Закрытая в советские времена обитель в 1992-м была возвращена церкви, возобновились службы в Успенском соборе, Свято-Николаевской церкви, пещерной церкви во имя преподобных Антония и Феодосия.

Но постсоветские времена не принесли спокойствия Святым горам — церковный раскол на Украине, усилившиеся после переворота 2014 года притеснения каноничной УПЦ и начавшаяся с так называемой АТО («антитеррористической операции») агрессия киевского режима против народа Донбасса.

В июне 2022-го в Святогорск вошли подразделения российской армии, но вынуждены были оставить его в сентябре того же года. Сейчас, вслед за возвращением на родину города с полутысячелетней историей освобождения ожидает и Успенская обитель.