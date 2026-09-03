* запрещённая в РФ террористическая организация

Киев, Украина и медиа по обе стороны фронта гудят, как растревоженный улей, по поводу продолжавшегося с ночи огневого боя между двумя украинскими спецслужбами в левобережном киевском районе Березняки.

ИА Регнум

СБУ уже официально подтвердила перестрелку.

По версии службы, всё выглядело максимально в романтическом духе. Якобы её сотрудники проводили обыск в рамках расследования дела о подготовке покушения на одного из командиров «Русского добровольческого корпуса»* Степана Каплунова**. Во время обыска группа людей открыла огонь по сотрудникам СБУ и заблокировала их автомобиль.

Для подавления сопротивления был привлечён спецназ «Альфа», сотрудники которого также применили оружие. В результате несколько нападавших получили ранения и были задержаны (сейчас уже известно и об одном погибшем).

Однако с самого начала стало известно, что «группа людей» — это сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины. А упомянутый Каплунов вместе со своей структурой является составной частью Интернационального легиона и находится как раз в структуре ГУР.

Руководитель РДК Денис Капустин** сообщил, что во время обыска СБУ находился в квартире своего заместителя в Киеве вместе с полицейскими: «Я присутствовал. Протокол обыска есть. Изъято ничего не было. Никаких подозрительных или компрометирующих предметов в квартире Степана Каплунова обнаружено не было. Вот сейчас мы оставили там представителей Главного управления разведки, чтобы они дождались мастера, чтобы тот установил новый замок, потому что дверь была выломана. Я там был не с СБУ, я там был вместе с представителями полиции».

То есть уже здесь нестыковка: «безпекари» не предотвращали покушения, а вломились по каким-то другим делам. Тем более что Каплунов был задержан накануне этих событий — его запихали в машину, не обращая внимания на протестующие крики.

«Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.) До сих пор мы не получили никакой внятной информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях!» — писал в соцсетях начальник штаба РДК Александр Галанов**, сетуя, что всего месяц назад Степана наградили, а тут такой произвол.

Логично предположить, что, когда местонахождение жертвы похищения было установлено, на адрес немедленно выехала группа поддержки. После чего стороны начали друг в друга стрелять.

А место это — интересное.

По информации собственных источников ИА Регнум, речь идёт вовсе не о какой-то жилой квартире на улице Юрия Шумского в Киеве, это конспиративная квартира, которой пользовались и Каплунов, и Капустин, и другие люди из РДК.

И пользовались для весьма банальных темных дел: для использования под кол-центр внутри сетки, работающей на бывшее руководство ГУР — Кирилла Буданова** и его окружение.

Естественно, у них началась натуральная паника, потому что в руки к старым врагам попал человек, от которого тянутся ниточки по конкретным коррупционным и криминальным делам прямо к Буданову, в офис президента Украины.

А перестрелка и стала проявлением этой старой вражды.

Пикантный факт — один из задержанных ГБР спецназовцев Департамента контрразведки СБУ — Александр Бова, который проходил по делу об убийстве 5 марта 2022 г. участника минской переговорной группы Дениса Киреева.

Киреев работал на ГУР и непосредственно на Буданова, а той весной поехал на встречу к нынешнему руководителю СБУ Александру Покладу (тогда он возглавлял контрразведку).

По дороге спецназ СБУ остановил машину с Киреевым и гуровцами. Банкира-переговорщика вывели из автомобиля, посадили в собственный микроавтобус, а примерно через 500 метров выбросили его уже бездыханное тело.

С этого момента Буданов, давший Кирееву гарантии безопасности, и Поклад, который дал команду на ликвидацию, стали заклятыми врагами.

Теперь последний возглавляет Службу в качестве и. о. и постоянно носит Зеленскому «папочки» с компроматом на недруга (ИА Регнум отдельно рассказывало про историю с его связями с «Химпромом», печально известным международным наркокартелем). А первый, как рассказывают украинские медиа, «предпринимал меры, чтобы сорвать возможное голосование за кандидатуру Поклада на главу СБУ в Раде».

На Березняках же продолжение, и обострил конфликт, который шел на словах, именно Поклад. Это то, чего нет в прессе, добывшей даже видео разговоров конфликтующих силовиков, которые велись, что забавно, на чистом русском языке.

На месте находились командир «Альфы» СБУ и командир спецподразделения ГУР, причем с гуровской стороны операцией по попытке освободить Каплуна дистанционно руководил Виктор Таркотюк с позывным Титан, командир батальона «Артан». В украинской политической тусовочке известно, что это — личная гвардия Буданова.

А Таркотюк — его правая рука по всем темным делам.

Стороны вроде бы не захотели обострять ситуацию и «пожали друг другу руки». Но потом, как сообщают источники ИА Регнум, на место прибыл сам Поклад и дал команду задержать сотрудников ГУР МО.

«Ситуацией, то есть этой перестрелкой, занимаются уже ГБР и Генеральная прокуратура. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование. Никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — заявил Буданов, который обычно появляется на публике только по каким-то особым причинам.

К слову, за Таркотюком тоже велась охота, нынешней весной он был задержан в Вене по запросу именно СБУ (естественно, по личному распоряжению Поклада) и при участии австрийских и европейских правоохранителей. Вменялась ему история про связи с криминалитетом. А именно с похищением людей, наркоторговлей, убийствами и — внимание — кол-центрами. Борьба с которыми в конце августа внезапно объявлена приоритетом правоохранительных органов Украины — с проведением около 400 обысков.

Всё это — звенья одной цепи, где предатели из РДК лишь расходный материал, никого на самом деле не интересующий.

По Буданову готовится целая серия разных мероприятий, поскольку, как оказалось, он притих только в плане медиаактивности. Не оставляя надежд получить полноценную власть, он продолжает разворачивать политические структуры, что очень не нравится его прямому начальнику.

Речь в первую очередь про общественную организацию «Захист держави», которая существует с февраля 2025 года. С июля резко ускорилась регистрация её подразделений — у неё уже 22 региональных отделения и 99 городских и районных ячеек. Чистый прообраз партии, имеющей вдобавок и молодёжное подразделение.

Больше того, под Буданова собран так называемый «Христианский корпус»: различные бандеровские армейские подразделения, которые собрал в одну структуру престарелый провокатор Дмитрий Корчинский.

Ну и еще интереснейшая подробность, которую вы можете узнать только у нас.

Буданов достаточно давно спелся с Сергеем Тигипко — удачливым банкиром, но неудачным политиком, в своё время походившим в соратниках Виктора Януковича, ещё раньше — Леонида Кучмы и главы его правительства Валерия Пустовойтенко.

Невеликий олигарх, хозяин финансовой группы ТАС, партнёр Порошенко** по заводу «Ленкузница», за сделку по которому их обоих до сих пор гоняют правоохранители.

Буданов понадобился ему как опора в нынешнее непростое время. За деньги Тигипко уже некоторое время собирается неформальная депутатская группа в парламенте. А ещё в июле этого года появился такой себе «Институт восстановления Украины» — еще одна заготовка под разворачивание политического проекта для юго-востока Украины. Для тех регионов, где когда-то были сильны позиции Партии регионов и Оппозиционного блока.

То есть налицо подготовка к транзиту власти, которая делается молча и нагло за спиной у Зеленского, который таких выходок категорически не терпит. Всё это Поклад тоже притащил к «фюреру» и получил, по-видимому, карт-бланш на то, чтобы разобраться с потерявшим чувство меры главой ОП.

Вплоть до того, что дошло всё до перестрелки.

А это, отметим, уже не первый случай, когда конкурирующие организации применяют друг против друга оружие. Из недавнего — стычка за территорию санатория «Жовтень» под Киевом. И во всех этих более ранних события тоже присутствовала политическая подоплёка.

Теперь в конфликт вмешалась уже третья сторона, которая ходит под американцами и заинтересована в том, чтобы прищучить всех оптом. Так что можно предположить, что и Буданов, скорее всего, получит подозрение. Причем и от СБУ, и от НАБУ.

Тем более у Поклада, как говорят, тоже появились политические амбиции, и Буданов им явная помеха. Так что пауки в банке начали активно жрать друг друга. В чем им можно пожелать только огромных успехов.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

** Лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ