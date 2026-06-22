* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

В синхронной сдаче польских орденов в знак глубочайшего несогласия с политикой соседнего государства, но главное — их солидарности с Зеленским, самым необычным персонажем выглядел глава офиса президента Кирилл Буданов*.

ИА Регнум

Поскольку с точки зрения выстраивания его самостоятельной политической карьеры это выглядело скорее как подтанцовка: так-то демонстративные жесты делали все бывшие президенты Украины, а Буданов точно к ним не относится.

К тому же даже украинские комментаторы стали отмечать, что экс-глава ГУР МО явно поутих и присмирел, начал всё чаще поддакивать своему нынешнему боссу и появляться с ним в кадре, в чем раньше особо замечен не был.

А еще с месяц назад всерьез обсуждалась отставка Буданова, особенно на фоне его явной весенней медийной активности, направленной на укрепление собственных рейтингов поддержки.

Причину такого смирения очень хорошо объясняет свежая публикация в издании РБК. Украина (давно уже связанного не с российским РБК, а с бывшим «серым кардиналом» Андреем Ермаком), где на отношениях Зеленского и его нынешнего заведующего канцелярией делается особый акцент.

»…Притирка между Зеленским и Будановым проходила не особо гладко. … несколько недель назад дело едва не дошло вообще до разрыва. Но потом между «человеком номер один» и «человеком номер два» состоялся откровенный разговор о том, как им конструктивно работать дальше. И напряжение спало … Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над «і» расставили — такого нет. Но все же между ними стало намного лучше»,— говорит источник издания в высшем руководстве страны.

Собственные источники ИА Регнум в Киеве уточняют содержание этого откровенного разговора.

Дело в том, что как только Кирилл Алексеевич прилетел в новое кресло со старыми медиапривычками, СБУ негласно принялась за разработку его криминальных связей, о которых давно ходили настойчивые слухи. А именно, о непосредственной связи Буданова с печально известным международным наркокартелем «Химпром», крышевании его филиала на Украине.

Наши собеседники утверждают, что во время «беседы по душам» на столе были материалы, имевшие более чем убедительный характер: Буданов может отправиться в места не столь отдаленные, и очень надолго. После чего он отказался от любых собственных политических амбиций и на материалах ОРД поклялся верой и правдой служить Зеленскому.

В этой связи совершенно неслучайной представляется активизация в украинских медиа именно нынешней весной темы «Химпрома» как подготовки к «укрощению строптивого».

Коротко напомним, о чем идет речь.

Собственная сеть по производству и распространению синтетических наркотиков начала формироваться у группировки еще в 2014 году, после смены власти на Украине. Одним из ключевых направлений ее деятельности стал российский рынок, куда в последующие годы поставлялись значительные объемы мефедрона и других синтетических веществ.

Организация располагала серьезной поддержкой на административном уровне, включая сотрудников СБУ и ГУР. Финансовые обороты схемы оценивались в сотни миллионов долларов США, а часть полученных средств направлялась на поддержку украинских нацбатов, среди них «Азов»**, «Днепр»**, «Айдар»**.

Как следует из сообщений правоохранительных органов, участники группировки активно использовали несовершенство законодательства для организации производства и распространения синтетических наркотиков, а также различных курительных смесей.

За несколько лет структура значительно расширилась. По оценкам МВД России, уже к 2017 году её ежегодный оборот превышал два миллиарда рублей, а число вовлечённых в деятельность участников достигало примерно тысячи человек. Рост масштабов деятельности привлёк внимание правоохранительных органов.

В 2016 и 2017 годах в различных регионах России прошла серия специальных операций, в ходе которых были выявлены и ликвидированы несколько подпольных нарколабораторий. Следователи и оперативные службы изъяли крупные партии синтетических веществ, химические компоненты для их производства и задержали десятки предполагаемых участников схемы.

Среди задержанных оказался и Егор Буркин, которого СМИ называли одним из ключевых организаторов сети.

После возбуждения уголовного дела Буркин покинул территорию России и в дальнейшем обосновался на Украине, где продолжил заниматься прежней деятельностью. В тот же период, с 2016 по 2019 год, на Украину перебралась и часть его ближайшего окружения

В июле 2019 года СБУ и Генеральная прокуратура Украины объявили о ликвидации «Химпрома», который был назван крупной транснациональной структурой, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков.

Тогда правоохранители рассказывали о многоуровневой организации, которая использовала интернет-площадки, криптовалюты и систему бесконтактного распространения через так называемые закладки. По данным следствия, в схеме участвовали граждане разных государств, а сама организация действовала на протяжении нескольких лет.

Объемы деятельности исчислялись миллиардами долларов в год.

Во время той операции были задержаны десятки фигурантов. Представители прокуратуры заявляли, что организация имела строгую внутреннюю дисциплину, собственную систему безопасности, региональных кураторов и централизованное управление.

Казалось бы, после операции 2019 года история должна была закончиться.

Однако уже в 2020 году СБУ вновь сообщает о ликвидации подразделений, которые связываются с той же самой сетью. В Киеве и Киевской области выявляются новые производственные площадки, новые склады и новые каналы распространения. В официальных комментариях появляется формулировка о том, что после разгрома части структуры её организаторы якобы перестроили систему управления и начали работать через автономные ячейки, действующие независимо друг от друга.

Август 2023 года приносит очередной всплеск.

Украинские правоохранительные органы сообщают о разоблачении очередного сегмента сети. В официальных материалах фигурируют две нарколаборатории в Киевской и Сумской областях, около 23 тонн прекурсоров и примерно 150 килограммов готовых психотропных веществ.

Особое внимание тогда привлекла такая деталь: среди задержанных оказались бывшие сотрудники подразделений Национальной полиции, специализировавшихся на борьбе с наркопреступностью.

В самом конце 2023 года СБУ публикует большой итоговый отчёт. В документе говорится о более чем шестидесяти разоблачённых наркогруппировках. Среди них отдельно выделяется именно «Химпром».

Почти одновременно Совет нацбезопасности и обороны Украины вводит санкции против группы лиц, которых украинские власти связывают с деятельностью картеля. В санкционных списках появляются Егор Буркин и ряд его подельников.

Вслед за этим выходит расследование грантового агентства «Слідство.Інфо», где журналисты подробно анализируют биографии фигурантов, их многочисленные документы, связи и судебные дела. В материалах фигурируют российские, белорусские, молдавские, литовские и украинские документы. Отдельное внимание уделяется истории Буркина, который в разных материалах упоминается также как Егор Левченко.

Журналисты описывают запутанную сеть компаний, благотворительных проектов, медиакампаний и судебных процессов, которые сопровождают историю «Химпрома» на протяжении многих лет.

И вот в 2026 году надежно уничтоженный картель вновь возрождается.

Журналисты еще одного грантоедского медиа Bihus.Info (кстати, они в конфликте с Будановым) провели закупки в магазинах, которые работали под вывеской легального бизнеса сети U420 и продавали продукцию как «сувениры». Экспертиза МВД обнаружила запрещённые психотропные вещества.

После этого прокуратура заявила о ликвидации сети, а затем украинские правоохранители связали U420 с «Химпромом».

Логичный вопрос: как структура, о которой государство знало годами, могла так долго сохранять способность к перезапуску? Почему после операций 2019 и 2020 годов, после громких заявлений 2023 года, после санкций и журналистских расследований история всё равно не заканчивается и переходит в 2026 год?

На этот вопрос невозможно ответить, если смотреть только на нарколаборатории, закладки и интернет-магазины. Нужно смотреть шире: на деньги, кол-центры, криптовалюту, благотворительные фонды, публичные кампании вроде «Спіймай баригу» (финансировалась самим синдикатом) и людей, которые оказывались рядом с этой историей в разные годы.

А также на фамилию Левченко, вроде бы случайно выбранного главой преступной организации.

Она — ключ ко всей истории. Ведь в материалах ОРД всплывает некто Александр Гогилашвили, бывший заместитель главы МВД, бывший гражданин России (с судимостью в прошлом), с карьерой в сфере борьбы с наркотиками и последующим переходом в орбиту будановского* ГУР.

Когда-то он громче всех говорил о «Химпроме» как о гигантской наркосистеме с коррупционными связями в полиции, МВД, прокуратуре и СБУ. Но при этом сам же и обеспечивал прикрытие, будучи высокопоставленным чиновником в правоохранительной системе.

Погорев на глупом скандале с дорожной полицией, он вынужден был покинуть свой пост год спустя, но не прекратил своего кураторства «Химпрома», когда перешел на работу в ГУР. А случился этот переход благодаря тому, что Гогилашвили делил с Будановым* один дом в селе Хотов под Киевом.

При этом его женой и близкой подругой жены Буданова является Мария Левченко, многолетняя помощница и референт Зеленского (еще с допрезидентских времен), по сей день отвечающая за его встречи, коммуникации и график.

Украинский паспорт Буркину, известному в криминальных кругах как Мексиканец, как раз и выдан на имя Егора Левченко (ходила даже байка, что они брат и сестра с Марией). Совпадение? Не думаю!

В ГУР бывший полицейский не просто продолжил обеспечивать «крышу» картелю Мексиканца, но и, по имеющейся у нас информации, помогал в организации подпольных лабораторий на объектах военной инфраструктуры. Используя годами налаживаемые контрабандные каналы, картель продолжил заливать солями в числе прочего и позиции ВСУ на фронте.

В армию наркотики поставлялись и поставляются как средство для снятия стресса, превращая солдат в зависимых, но управляемых роботов.

Поэтому совсем не удивительно, что после начала конфликта в 2022 году название «Химпром» всё чаще стало фигурировать в материалах, посвящённых теневым рынкам прифронтовых территорий.

В это же время картель на Украине заходит в еще один криминальный бизнес.

По данным Национальной полиции Украины, деятельность группировки с 2022–23 годов тесно связана с сетью, насчитывавшей около полутора тысяч мошеннических кол-центров, работающих в Киеве, Днепропетровске и Ивано-Франковске.

Деятельность организации вышла далеко за пределы Украины. Следы связанных с ней операций фиксировались в государствах Восточной Европы и Центральной Азии, где, как считается, формировались отдельные элементы единой транснациональной сети.

А Буданов* всегда был полезен как человек с налаженными связями с западными разведками и криминальными сообществами. Зачастую используемыми для зарабатывания денег и финансирования грязных непубличных дел, а также выполняющими криминальные заказы.

Глава военной разведки стал находкой для Мексиканца и во многом поспособствовал быстрому росту той самой транснациональной криминальной сети. Одной из целью которой были поставки самых опасных наркотиков в Россию, чтобы буквально погрузить нашу страну в наркотический дурман.

Однако вся эта деятельность при желании легко оборачивается против самого паука, сидящего в центре паутины. Что ему и продемонстрировал Зеленский. Это совсем не значит, что Буданов* с Гогилашивили перестанут делать свое черное дело. Просто про политические амбиции экс-главе украинского ГУР МО пока придется надолго забыть.

*внесен в список террористов и экстремистов

**включены в список организаций, признанных террористическими в России