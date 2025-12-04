Из всех спецопераций, проведенных бойцами украинского ГУР, захват бывшего профсоюзного санатория «Жовтень» («Октябрь») в киевской Конча-Заспе, безусловно, станет самой знаменитой.

Иван Шилов ИА Регнум

Если когда-нибудь по этой истории снимут фильм — он затмит многие боевики про спецназ, ведь в нем будут показаны не просто мужественные воины в дорогущей снаряге, профессионализм и слаженные действия. Эта кинолента расскажет о длинной и мутной истории дележа сладкого советского наследства, а также о будущем всех корпоративных конфликтов на Украине.

А заодно и о том, в каком качестве будут использоваться повсюду в мире украинские ветераны с боевым опытом, поскольку содержать армию такого размера (равно как и интегрировать военных в мирную жизнь) государство не в состоянии.

Вход в сценарий простой и очень энергичный, цепляющий зрителя за живое.

3 декабря группа военных разведчиков жестко зашла на территорию санатория «Жовтень», «выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяв в плен 10 военнослужащих в/ч А4005 (учебный центр ВСУ в Киеве), нанеся им существенные травмы».

Представьте декорации: реликтовый дубовый лес днепровской поймы, чистый и глубокий залив Днепра, ободранный до состояния бетонной коробки бывший советский санаторий. Тишина, влажный и вкусный воздух начала бесснежной зимы.

И вдруг — стрельба, взрывы, штурм, крики ярости и бессилия избиваемых вэсэушников. По словам источника, слившего инцидент в прессу, бойцы ГУР пленных отпустили, а затем укрепились на территории, подготовив ее к обороне.

После ряда звонков в «Жовтень» прибыли сотрудники Нацполиции, военной службы правопорядка, военный комендант Киевской области и представители Киевской областной военной администрации. А также заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

И были оптом посланы, поскольку спецназ отказался впускать на территорию вообще кого бы то ни было.

Само собой разумеется, что про всё это безобразие рассказала журналистам обиженная сторона, и после публикации сенсации в ГУР сообщили, что заняты благородным делом:

«Владелец земельного участка заключил с одной из наших воинских частей прямые договоры на время действия военного положения. Согласно действующему законодательству, данные договоры не требуют дополнительных согласований. У представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией. … Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях. Любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений».

Естественно, тут же специально обученные люди в голос завыли о тупых писаках, сливающих врагу секретные объекты, по которым может быть нанесен удар.

Поскольку между делом оказалось, что военные из части А4005 находились на территории санатория по договору аренды.

«В частности, территория используется согласно боевому распоряжению командующего Сухопутных войск, имеет согласование военной администрации города Киева и директора санатория «Жовтень». Здания опечатаны, доступ в них не осуществляется»,— указывает издание «Украинская правда», опубликовавшая слив одновременно с изданием близкого к минобороны журналиста Юрия Бутусова, в свое время входившего в состав конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

И вот тут начинается самое интересное, поскольку за сладкую территорию в 8 гектаров в самом известном в Киеве курортном и «элитном» месте давно идет борьба между жирными пауками. Где одна сторона наняла для охраны ВСУ, а другая, в лице одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского (ныне взявшего имя Алекс Борухович), воспользовалась услугами ГУР.

При этом ни те, ни другие участники не имеют права ни «арендовать» арестованное имущество, находящееся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (ими там рулил человек небезызвестного Миндича), ни выполнять функции судебных исполнителей и силой «возвращать» активы государству.

И отсюда разворачивается батальное полотно, где отдельно взятый санаторий — пусть и лакомый кусок, но лишь один из множества примеров общей ситуации в стране, где «война войной, а обед по расписанию».

Но начнем с санатория: когда-то это было заведение, специализировавшееся, в частности, на медицинском сопровождении беременных женщин и сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако известная каждому киевлянину Конча-Заспа, где подобных объектов (в том числе детских лагерей отдыха) когда-то было много, давно стала местом обитания всей украинской элиты.

Земля там на вес золота, так что растаскивать собственность «Укрпрофздравницы» (владельцем 93% акций была Федерация профсоюзов) начали еще в конце нулевых. Первоначальная территория в 23 гектара, включавшая заповедный лес, активно уменьшалась.

Сначала профсоюзы «по собственной инициативе» отдали 4,4 га на берегу залива Козинскому поселковому совету — именно на территории этого села (где некогда была база отдыха «Солнечная») строились и дома для Зеленского, Миндича, Ермака и Чернышова.

О так называемом кооперативе «Династия» стало широко известно в ходе коррупционного скандала, о котором подробно рассказывало ИА Регнум.

Часть полученной земли депутаты сельсовета передали Украинской православной церкви, а другую часть поделили на мелкие участки и продали 22 физическим лицам под застройку. А здания (включая главный корпус) и часть земли подмяли под себя Кауфман и Грановский-Борухович.

Нет смысла вдаваться в подробности всех махинаций с имуществом и землей, но план был довольно простой — подгрести под себя оставшуюся территорию, довести санаторий до банкротства, снести и всё застроить какими-нибудь элитными домами.

То есть повторить тот же трюк, что Козинский сельсовет, только не с чистой землей, а занятой «никому не нужным санаторием». На пути у двух одесских ловкачей в какой-то момент встал Зеленский. Кауфман и Грановский попали под следствие за махинации вокруг Одесского международного аэропорта, где завладели имуществом стоимостью 118 млн грн и присвоили более 2,5 млрд грн доходов в течение 2012–2022 годов. Но в феврале 2025 года они заключили соглашение со следствием.

И теперь, судя по всему, почувствовали: настало время действовать. Украина возвращается к «нормальной жизни», где такие люди, как два этих компаньона, решали любые вопросы и открывали ногой любые двери.

Борис Кауфман — одесский бизнесмен, мультимиллионер, владелец табачной компании ООО «Тедис Украина», которая в 2016 году получила почти полумиллиардный штраф от Антимонопольного комитета Украины за злоупотребление монопольным положением на рынке сигарет. А потом еще один.

И еще один, уже на 3,4 млрд гривен, потому что днепропетровский олигарх Игорь Коломойский* положил глаз на отличный бизнес. Осенью 2019 года конфликт разрулил с помощью СБУ свежеиспеченный президент Владимир Зеленский, получивший взамен доступ к морю кэша: продажи «Тедиса» на 90% были в рознице.

На какое-то время Кауфман заменил ему бывшего хозяина, став его «кошельком» — пока не пришло время сдать его НАБУ.

Александр Грановский (Борухович) в свое время «решал» для президента Петра Порошенко* вопросы в судах, в том числе по схеме с минеральными удобрениями на Одесском припортовом заводе. Вместе с Кауфманом они во многом рулили теневой Одессой и ее политической жизнью. У Грановского там был алкогольный бизнес (винные заводы, в том числе Одесский завод шампанских вин), доля в компании Vertex Hotel Group, управлявшей гостиницами в Одессе и Киеве.

А управляющая компания Vertex United собрала всё в кучу, включая медиа и футбольный клуб «Черноморец».

В общем, описываемые персонажи — классические олигархи с полукриминальными делами и своими «тайными офисами», схемами с землей, застройкой, связями во власти и офшорами. Но на время крепко потесненные новой олигархической группировкой «Квартал 95».

За это время на Украине кое-что изменилось. Если раньше для решения проблем силовым способом привлекались «спортсмены», то после 2014 года на рынок вышли «ветераны АТО». Первое, чем занимался тот же знаменитый «Азов»**, вооруженный и экипированный через МВД, — кошмарил застройщиков. Сначала просто брали выкуп, чтобы не мешать строительству, потом начали входить в долю. Крышевали торговлю наркотиками, брали под свой контроль песчаные карьеры, не брезговали ничем.

И, само собой, использовались как «ударный отряд революции»: офис Партии регионов в Харькове громили именно «азовцы»**, жестоко порезавшие охранявших его спортсменов.

Спустя еще 10 лет все эти «добробаты» растворились в армии и спецподразделениях, которые выросли почти до миллиона человек. Но если на передовой находится от силы 300 тысяч (по самым оптимистичным оценкам), то остальные туда не спешат. В тылу на всем готовом находится огромная сила, растасованная по разным ведомствам, которые охотно предлагают свои услуги.

Взять ту же в/ч А4005, которая «арендовала» санаторий в Конча-Заспе: как показывают электронные декларации, благосостояние ее командира Артема Борща неустанно растет. К примеру, за прошедшие четыре года у него в собственности появились шесть земельных участков общей площадью в 10 гектаров и еще одна машина в семье.

Если бы не спецназ Кирилла Буданова*, который наняли Кауфман с Грановским, мог бы появиться и участок на берегу Днепра в хорошем месте.

И это уже стандартная практика. Автору известен такой же эпизод с частным производством в Харькове, которое власти пытались «отжать» в связи с политическим преследованием его неформального владельца. Однако отряд решительных парней, направленный на завод, встретился с пограничным спецназом, который как раз «заключил договор аренды».

Из всего этого совсем несложно сделать вывод, что смена власти на Украине если и не означает смену господствующей идеологии, зато стопроцентно означает передел собственности. Участвовать в нем со всех сторон будут «защитники», которым в этой стране просто больше нечем заняться.

А далее естественным бизнесом многочисленных военных, оставшихся без кормящей их войны, будет работа на экспорт — участие в чужих конфликтах в качестве ЧВК. На что исторически и «затачивались» ВСУ.

*лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов

**террористическая организация, запрещенная в России