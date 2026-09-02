«Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», — так президент России Владимир Путин отреагировал на угрозы, прозвучавшие из Киева.

Петр Ковалев/ТАСС Владимир Путин во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

Завершая рабочий визит в Киргизию, президент вышел на пресс-подход глубокой ночью в Бишкеке, сразу после завершения саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как известно, ранее Владимир Зеленский выступил с «предупреждением» мировым авиакомпаниям о якобы опасности полетов над территорией России из-за действий беспилотников ВСУ.

Путин подчеркнул: если киевский режим попытается реализовать свои угрозы, ответ последует незамедлительно.

«Мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — сказал российский лидер, и эта интонация, по оценке многих наблюдателей, стала четким сигналом: физическое существование киевского руководства может быть поставлено под сомнение.

При этом Путин отметил, что Москва не отказывается от переговоров с США и другими заинтересованными сторонами как таковых — но только от конструктивного диалога, направленного на долгосрочный мир, а не на заморозку конфликта.

«Мы хотим прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. И на Украине, и в Европе. И готовы к переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать», — пояснил глава государства.

Комментируя новую серию заявлений американского руководства по урегулированию украинского конфликта, Путин подчеркнул, что любой разговор на данную тему должен быть по‑настоящему содержательным. При этом он дал понять, что Москва не намерена тратить время на дискуссии, которые не приводят к реальным результатам.

Российское руководство не раз подчеркивало: цель — не временно приостановить боевые действия, а завершение конфликта и достижение стабильного и надежного мира для нынешнего и будущих поколений россиян, гарантии безопасности наших границ и учет интересов российского общества.

«Враг будет сыпаться»

Отдельно президент остановился на ходе СВО. Он указал на значительные изменения линии боевого соприкосновения.

«Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Слова Путина подтверждаются данными Минобороны России, полученными с фронта. В августе под контроль России перешло 270 квадратных километров территории ДНР

«За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера — город Святогорск», — сказал российский лидер в комментарии журналистам.

Российские подразделения уже охватывают город Дружковку в Славянско-Краматорской агломерации, остающейся последним крупным плацдармом ВСУ в Донбассе.

ВС России подходят и к самим Славянску и Краматорску — до городской черты осталось от полутора до трех километров. В Запорожской области идут бои в центре Орехова. На харьковском направлении в окружение попали до двух тысяч солдат и офицеров ВСУ. Кроме того, бойцы группировки «Запад» заблокировали не менее пяти тысяч украинских военных на берегу Краснооскольского водохранилища.

Расстояние от передовых позиций армии России до города Сумы составляет около 12 километров.

«Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться — вопрос по времени», — подчеркнул президент России.

Путин также отметил успехи в противодействии беспилотникам. Уровень защиты российских объектов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, значительно вырос.

«Накануне враг пытался ударить по трем нашим НПЗ — и все они были защищены», — сообщил президент. Он добавил, что в стране осталось отремонтировать лишь 10% ранее поврежденных предприятий.

Глава государства также коснулся указа о мерах защиты критической инфраструктуры. Его главная цель — объединить усилия государства и бизнеса для безопасности важнейших объектов. Путин отметил, что не все владельцы предприятий поначалу включались в этот процесс, но теперь ситуация меняется к лучшему.

«Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия административных органов на местах, правоохранительных органов, Министерства обороны. И он работает. Результаты есть», — подвел итог президент.

Пашинян должен определиться

Отдельной темой стали отношения с Арменией. Президент фактически поставил точку в многолетних метаниях армянского премьера Никола Пашиняна.

Путин напомнил, что принятый в Армении закон о начале процедуры вступления в ЕС по факту означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза, поскольку членство в одном экономическом объединении несовместимо с членством в другом.

«Просто находиться в одной и в другой организациях одновременно невозможно. Это просто невозможно. У нас разные фитосанитарные нормы, разные технические стандарты. У нас вообще много вещей, которые несовместимы», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва с уважением относится к любому выбору армянского народа, но просит определиться как можно быстрее, чтобы Россия могла скорректировать свою торговую и экономическую политику.

Путин привел впечатляющие цифры: с момента вступления Армении в ЕАЭС ее ВВП вырос втрое, а экспорт в страны союза увеличился в десять раз. Россия остается основным торгово-экономическим партнером Еревана — товарооборот за 2025 год превысил 5 миллиардов долларов, а в текущем году достиг 2,5 миллиарда долларов.

Путин завершил пресс-подход в Бишкеке за полночь. И хотя саммит ШОС официально завершился, главные сигналы президента еще долго будут обсуждаться и в Москве, и в Вашингтоне, и в Ереване, и в Киеве.

Особенно те, что касаются красных линий и цены за их пересечение.