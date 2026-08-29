С 27 по 28 августа в Москве проходил Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Мероприятие собрало более двух тысяч защитников Отечества и членов их семей.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Организаторами выступили Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Российское общество «Знание» и правительство Москвы.

Участники обсудили вопросы возвращения к мирной жизни, медицинской и социальной реабилитации, трудоустройства, адаптации через спорт, воспитания молодежи, а также роль ветеранов в системе государственного и муниципального управления.

На прошлой неделе, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, президент Владимир Путин поручил заранее готовиться к возвращению участников СВО. Глава государства подчеркнул необходимость создать для них достойные условия для трудоустройства и самореализации после завершения боевых действий.

Темой главной сессии форума стало обсуждение того, как фронтовой опыт найдет применение в системе государственного и муниципального управления.

Фото предоставлено организаторами мероприятия «Не нужно ждать, когда сверху правительство придумает новый проект или модель», — призвал Артем Жога

Модератором выступил Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте.

Участники рассказывали о том, как полученные на фронте навыки помогают руководителям быстрее принимать решения, более открыто общаться с людьми и брать на себя ответственность за результат.

Полпред президента в Уральском федеральном округе, Герой ДНР, выпускник программы «Время героев» Артем Жога подчеркнул важность инициативы на местах:

«Не хватает проактивной модели управления. Нужно больше инициативы снизу — для улучшения качества жизни наших граждан, для развития территорий, инфраструктуры. Не нужно ждать, когда сверху правительство придумает новый проект или модель и начнет спускать ее вниз на исполнение».

Управленец должен лично понимать запросы жителей, подчеркнул губернатор Тамбовской области, кавалер двух орденов Мужества, выпускник кадровой программы «Время героев» Евгений Первышов.

Фото предоставлено организаторами мероприятия Нужно получать информацию напрямую от людей, призвал руководителей участник СВО, ныне глава Тамбовской области Евгений Первышов

«Если ты только от подчиненных получаешь доклады, сам не идешь на передовую к людям, не получаешь от них реакцию, не получаешь информацию о том, что волнует их в первую очередь, проблема не будет решена», — заметил руководитель региона.

Необходимые качества руководителя — умение находить нестандартные решения и не уходить от личной ответственности, указал врио заместителя губернатора Брянской области, Герой России, участник программы «Время героев» Андрей Фроленков. Он заметил: «Есть такое понятие, как запланированный экспромт. Казалось бы, несовместимые вещи, но в определенных ситуациях их надо совмещать».

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в свою очередь обратил внимание на то, что для перехода к гражданской службе необходимы новые знания, постоянное обучение и наставничество. При этом, отметил Комиссаров, ветеранам важно сохранять качества, сформированные во время службы:

«Кроме дисциплины, нужна инициативность, проактивная позиция и, более того, смелость в реализации новых идей. Очень еще важно общение с людьми, причем общение честное и открытое».

Участники сессии согласились, что боевой опыт становится управленческим ресурсом, когда сочетается с обучением, наставничеством и практической работой с людьми. Ветераны могут привнести в органы власти дисциплину, командный подход, скорость решений и готовность лично отвечать за результат.

Лейтмотивом форума стала уверенность участников в том, что Россия победит. Ветераны и члены их семей говорили об этом открыто и без сомнений. Подтверждением того, что Россия побеждает, служат и новости с передовой, и сводки о состоянии экономики, которая демонстрирует устойчивость.

На форуме звучала мысль: крайне важно, что и на линии боевого соприкосновения, и в тылу (куда возвращаются — в том числе на управленческие позиции — люди с фронтовым опытом) общество едино в понимании общих целей.

Участник СВО Сергей Ледянкин, который возвратился после ранения на прежнее место работы в «Татнефть», отметил:

«Россия не раз проходила через тяжелейшие исторические испытания и каждый раз находила в себе силы выстоять. Это заложено в характере нашего народа: мы умеем объединяться, поддерживать друг друга и не отступать, когда речь идет о будущем страны».

Наша особая сила заключается в многонациональном народе, подчеркнул Ледянкин: в России живут представители множества национальностей, у каждого народа есть свои традиции и культура, но в сложные моменты мы всегда становимся единым целым.

«Пока мы сохраняем это единство, такую страну невозможно победить. Наша сила — в сплоченности людей, общей истории и готовности вместе защищать свою Родину. Поэтому я уверен: пока у России такой народ, победа будет за нами», — говорит участник СВО.

Фото предоставлено организаторами мероприятия Форум собрал более двух тысяч участников со всей России

«У России нет выбора — мы должны победить. Это, наверное, уже заложено в нашем характере и подтверждено всей историей страны», — делился мнением пилот боевого вертолета, участник спецоперации, проходящий обучение по программе «Время героев», Александр Карамышев.

Россия не раз проходила через очень тяжелые испытания, через долгие и изнурительные противостояния, но каждый раз находила в себе силы выстоять и двигаться дальше, подчеркивает участник боевых действий.

«Для меня это и есть характер победителя, — отметил Карамышев. — Мы умеем объединяться тогда, когда стране особенно тяжело, поддерживать друг друга и идти до конца, несмотря на обстоятельства. Да, путь к победе может быть непростым и затяжным, но главное — внутреннее понимание того, что отступать нельзя. Именно поэтому я уверен: Россия победит».

Ветеран СВО Улугбек Маматов (позывной Мур) связал уверенность с исторической памятью и ответственностью перед детьми:

«За нами стоит история многих поколений. Наши отцы, деды и прадеды проходили через тяжелейшие испытания, защищали свою страну и побеждали. Для нас это не просто страницы истории — это пример того, как нужно держаться, когда Родине тяжело.

Мы не имеем права опускать руки, отступать или склоняться перед трудностями. Мы должны быть достойны тех людей, которые защищали страну до нас».

Маматов рассказал, что отправился на СВО в том числе ради своих детей. Важно, чтобы новые поколения жили под мирным небом, могли спокойно учиться, расти, создавать семьи и строить свое будущее, подчеркнул участник спецоперации.

«Думаю, многие из тех, кто сегодня защищает Родину, чувствуют примерно то же самое: ты понимаешь, ради кого и ради чего это делаешь. А еще сила России в том, что она огромная, многонациональная и многоязычная страна», — подчеркнул боец.

Ветеран спецоперации поделился впечатлением: на форуме «Вместе победим» особенно чувствуется, что при всех различиях традиций и культур регионов России в самые сложные моменты истории мы умеем становиться единым народом.

«Рядом ветераны, их семьи, люди из самых разных уголков страны, и всех объединяет одно — желание поддерживать друг друга и быть полезными своей Родине, — рассказал участник форума. — Поэтому для меня слова «Вместе победим» — это не просто название форума. Это принцип. Когда мы едины, когда помним свою историю, когда остаемся верны своей стране и друг другу, нас невозможно сломить. Именно поэтому я уверен, что Россия победит».

Дмитрий Новокрещенных — ветеран боевых действий на Северном Кавказе и участник СВО, более 16 лет возглавляющий ветеранскую организацию в Пермском крае. Главное его впечатление от форума «Вместе победим» — ощущение общности людей, сплоченных пониманием целей, которые стоят перед страной.

«Мы сильные, не сдаемся и умеем объединяться. Каждый из нас может столкнуться с трудностями, но главное — не падать духом и продолжать двигаться вперед, — подчеркнул ветеран. — Наша сила заключается в людях, во взаимной поддержке и готовности вместе защищать интересы своей страны».

Когда люди действуют поодиночке, приходится гораздо сложнее, Но когда присутствует понимание ответственности друг перед другом, нас невозможно победить, говорит Новокрещенных. Он уверен: «Россия победит, потому что вместе мы едины и непобедимы».

Герой России, гвардии младший лейтенант Эдуард Маурер из Алтайского края заявил:

«Мы — народ-победитель. В нас живет память о наших предках, которые проходили через тяжелейшие испытания, защищали страну и добивались победы. Эта историческая память передается из поколения в поколение и не позволяет нам опускать руки.

Сила России — в ее людях, в единстве, стойкости и верности своей Родине. Когда мы помним свои корни, поддерживаем друг друга и объединяемся перед общей угрозой, нас невозможно сломить. Именно поэтому я уверен: победа будет за Россией».