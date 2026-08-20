19 августа в Кремле прошло заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России Владимира Путина. Основное внимание было уделено вопросам экономического роста, реализации национальных проектов, поддержке регионов и технологической модернизации.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент представил данные, свидетельствующие о восстановлении положительной динамики в экономике. Прирост ВВП составил около одного процента: в первом квартале — 0,6%, во втором — 1,3%. За период с 2019 по 2024 год вложения в основной капитал выросли более чем на 40%.

Глава государства отметил влияние негативных факторов, однако подчеркнул наличие значительного запаса прочности, который позволяет реализовывать все принятые национальные проекты.

За последние три года реальный ВВП России увеличился более чем на 10%. По паритету покупательной способности страна занимает четвёртое место в мире. Реальные доходы граждан за тот же период выросли на 26%.

Во внешней торговле продолжается структурная переориентация на дружественные государства. Их доля во внешнеторговом обороте достигла 84%, а расчёты в национальных валютах — 89%.

Президентом поставлена задача запустить новый инвестиционный цикл. Приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на внутренний спрос, технологическое развитие и платформизацию отраслей экономики.

«Сейчас наша задача — запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства. Подчеркну: важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики», — заявил Владимир Путин.

Особое внимание уделено модернизации производств, повышению производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем, промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно актуально в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. Правительству поручено оценить эффективность действующих мер поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем совместно с Центральным банком и деловыми объединениями подготовить предложения по донастройке системы поддержки.

Президент подчеркнул, что главными критериями успеха являются не отчёты, а реальное улучшение жизни людей. Любой гражданин в любом регионе должен иметь равные возможности для получения образования, трудоустройства, обеспечения семьи и жизни в достойных условиях.

«Нужно создавать возможности для каждого человека в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечивать благополучие своей семьи, детей, жить в современных, комфортных условиях. Такие позитивные изменения должны фиксироваться не только в отчётах и докладах. Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий», — отметил глава государства.

Также поставлена задача выйти на устойчивый рост капитальных вложений, включая модернизацию производств и повышение производительности труда. Без инноваций достичь необходимых темпов экономического роста и структурных изменений будет невозможно.

Правительству поручено сформировать портфель прорывных цифровых решений для социальной сферы, а также принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ.

Глава государства также отметил, что ущерб от украинских атак существует, однако он не наносит критического вреда экономике в целом. Восстановление идёт, катастрофических сбоев нет. Президент поручил Правительству принять программу восстановления инфраструктурных объектов с участием государства. Важное условие: восстановление должно вестись на качественно новом технологическом уровне.

С начала года доходы региональных бюджетов выросли на 6% и превысили 15 триллионов рублей. Поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 10%, налога на прибыль — на 6%. Профицит консолидированных бюджетов регионов составляет 170 миллиардов рублей.

При этом государственный долг с начала года сократился на 115 миллиардов рублей. Большая часть высвобождаемых средств направлена на поддержку семей участников специальной военной операции и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

По предложению партии «Единая Россия» принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Благодаря этому в распоряжении субъектов Федерации ежегодно в течение ближайших четырёх лет будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей, которые можно направить на цели развития.

Срок погашения одной трети задолженности по бюджетным кредитам будет перенесён с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы. Это высвободит за три года в бюджетах регионов почти 300 миллиардов рублей.

Слабым региональным бюджетам будет оказана дополнительная поддержка. Правительству поручено определить перечень субъектов с наиболее сложной бюджетной ситуацией и предложить индивидуальный набор механизмов для их сбалансированного развития, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления сроком до пяти лет.

Президент напомнил Правительству и Министерству финансов об их ответственности за ситуацию в регионах. Глава государства поставил задачу максимально широко использовать передовой региональный опыт по всей стране.

В качестве примера он привёл Москву под руководством Сергея Собянина, входящего в первую пятерку партийного списка «Единой России». К примеру, рентгеновские снимки анализируются в одном центре с помощью компьютерного зрения буквально за секунды. Это повышает качество исследований, снижает нагрузку на врачей и удобно для пациентов.

Телемедицина, быстрая диагностика и цифровые платформы должны появиться во всех субъектах Российской Федерации.

Также президент обратил внимание на необходимость повышения квалификации специалистов, в том числе в системе государственного управления. Посещаемость соответствующих программ составляет около 50–60%.

Администрации президента поручено проанализировать ситуацию и принять меры к тем, кто игнорирует обучение или относится к нему формально.

Также президент заранее обозначил необходимость подготовки к возвращению военнослужащих после завершения специальной военной операции.

Сотням тысяч бойцов потребуется трудоустройство, медицинская поддержка и возможности для самореализации. Через фонд «Защитники Отечества», кадровые программы и региональные проекты создаётся среда, в которой фронтовики смогут встроиться в гражданскую жизнь.

«Есть ещё один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться», — отметил глава государства.

Заседание Совета по стратегическому развитию подтвердило курс на устойчивый экономический рост, технологическую модернизацию и повышение качества жизни граждан. Президент обозначил запуск нового инвестиционного цикла с акцентом на внутренний спрос и инновации, поддержку регионов, восстановление инфраструктуры на современном технологическом уровне и масштабирование лучших практик по всей стране.

Главным критерием успеха объявлено реальное улучшение жизни людей, а не формальные отчёты. Одновременно поставлена задача заранее готовить условия для возвращения участников специальной военной операции и повысить требования к качеству работы государственных служащих.

Озвученные решения формируют долгосрочную рамку развития экономики и социальной сферы.