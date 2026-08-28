В Прибалтике продолжается война с мемориальным наследием — теперь уже не только советским, но и оставшимся от периода Российской империи. Этот период тоже провозглашен «оккупационным», а значит, оставшиеся от него памятники культуры приговорены к уничтожению.

ИА Регнум

Местные хунвейбины активно ищут «чуждые» объекты, которые помещаются в черный список. Некоторые из памятников уже уничтожены, другие перемещены в малолюдные места, третьи ждут своей очереди — конвейер вандализма работает без остановки.

Неудобная память

После того как в Эстонии демонтировали подавляющее большинство монументов советской эпохи, настала очередь и других памятников.

Недавно со своего привычного места исчез монумент в честь Ревельского морского сражения, простоявший более века. Битва стала важной вехой Русско-шведской войны 1788–1790 гг. Общий ее результат оказался для шведов плачевным: потеря двух кораблей, 51 убитый, 81 раненый и 520 пленных.

Спустя сто с лишним лет о событии вспомнили. Появился повод — в 1897 году со дна близ острова Аэгна подняли пушку и якорь шведского линкора «Риксенс Стендер». Возникла идея — создать памятник в честь сражения, центральными элементами которого стали эти два предмета.

Их установили возле здания Русского клуба, где сегодня находится библиотека Сюдалинна — это самый центр Таллина. Недавно стало известно, что монумент уберут. На его месте решили установить памятник писателю и педагогу Эрнсту Петерсону-Сяргаве.

Gerg Aliev Монумент в честь Ревельского морского сражения

Монумент же в честь Ревельской битвы перенесут на малонаселенный остров Аэгна, находящийся в 14 км от Таллинского порта. Вице-мэр столицы Тийт Терик уверяет, что «перенос памятников позволит лучше раскрыть их историческое значение». По его словам, перенос монумента в честь Ревельского сражения на Аэгну запланирован ориентировочно на весну 2027 года.

В объяснении сквозит лукавство. При том уровне русофобии, что насаждается в Эстонии с самого верха, чиновникам крайне неприятно созерцать в центре столицы памятник, посвященный победе российского оружия. Тем более победе над шведами, которых в Таллине сейчас называют в числе самых близких партнеров.

Как отмечает младший научный сотрудник Центра экономической истории Института российской истории РАН Наталия Селюкина, перенос памятника в честь Ревельского сражения стал еще одним из длинной цепи примеров, свидетельствующих о стремлении эстонских чиновников исключить любые упоминания о России в положительном свете.

Она не уверена, что таллинские власти действительно установят памятник повторно — не исключено, что он так и пропадет в недрах какого-нибудь склада.

Борьба с наследием Петра

Гонения на памятники, увековечившие времена императорской России, практикуются и в Латвии. В 2024 году нашумела история с демонтажем стоявшего в Риге монумента в честь полководца Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, победителя Наполеона.

А минувшей весной внезапно исчезла мемориальная табличка со здания на улице Паласта, 9. Это здание сыграло большую роль в истории города: здесь во времена своего правления неоднократно останавливался император Пётр I. Тут находилась его резиденция, которой он пользовался всякий раз, как посещал Лифляндию, а было это, согласно историческим хроникам, не менее восьми раз.

Заметим, что в дар российскому монарху здание преподнёс рижский магистрат. Правда, оно не сохранилось в своём первозданном виде. Зато сохранился его фундамент, на котором в 1869 году построили новое.

Мемориальная табличка, о которой идет речь, давала точную историческую привязку к месту временной резиденции российских императоров в Лифляндской губернии. Ведь факт, что эти края на протяжении веков являлись частью Российской империи, невозможно опровергнуть.

Однако, с точки зрения нынешних рижских властей, то, что нельзя опровергнуть, можно просто-напросто вычеркнуть из памяти, ликвидировать, демонтировать или стереть. Поэтому в одну из ночей мемориальную доску с фасада здания на улице Паласта, 9, отломали от стены и увезли в неизвестном направлении.

Кстати, это не реликвия советской или императорской эпохи: табличку установили уже при современной Латвийской Республике — в 2008 году. Её предложил сделать скульптор Виктор Сушкевич, а горсовет возражать не стал. Жильцы дома поддержали инициативу, собрали необходимые средства — и после согласований с городскими властями табличка была изготовлена и прикреплена к стене, на которой она провисела менее 20 лет.

Русские рижане не скупились на выражение обуревающих их чувств: «Любимое занятие ослов — пинать мёртвых львов. Интересно, куда варвары табличку дели?» Люди с негодованием отмечали: «Они даже не переписывают историю, а просто гадят на нее».

Опасность нависла еще над одним историческим монументом. В июле 1701-го 400 русских воинов долго держали оборону от шведов на острове Люцау (ныне Луцавсала) в устье Даугавы. Лишь 20 человек уцелели. Король Карл XII, к большому неудовольствию своих солдат, разъярённых потерями, велел пощадить столь отважно сражавшихся врагов.

10 июля 1887 года, на 86-ю годовщину подвига, на Люцау по инициативе «Общества отставных воинских чинов в городе Риге» была отслужена панихида по погибшим солдатам. Затем последовал сбор пожертвований на сооружение памятника, который был открыт 10 (22) июля 1891 года.

Социальные сети Мемориальная табличка со здания на улице Паласта, 9, где во времена своего правления неоднократно останавливался Пётр I

Монумент стоит на вершине небольшого кургана, на котором, по преданию, пали последние из защищавших остров. Он представляет собой гранитную усечённую пирамиду, поставленную на пьедестале. На стороне, обращённой к городу, помещён вензель Александра III, а на обратной стороне — Петра I. Уже в нынешние времена русские рижане завели традицию ежегодных встреч 10 июля у этого монумента.

И сам памятник, и традиция этих встреч ужасно бесят правящих националистов. В последнее время активно обсуждается возможность сноса монумента на Луцавсале. Рижский краевед Александр Ржавин полагает, что именно этим всё и закончится.

«Им нужна латышская Латвия, и они упорно двигаются к своей цели, зачищая её от всего нелатышского», — отмечает Ржавин.

Запоздало спохватились

В то же время в Прибалтике продолжается уничтожение мемориального наследия, оставшегося от советских времен.

13 августа в центре литовского города Вевис завершилась эксгумация останков из захоронения советских военнослужащих. Солдаты были захоронены в самом центре, рядом с костелом св. Анны. Ранее там стоял памятник воинам-освободителям и горел Вечный огонь.

Так называемая «комиссия по десоветизации», оценив захоронение, признала его «нарушающим установленный законом запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий на общественных объектах».

Таким образом, гробокопатели (в Литве их именуют «археологами») получили карт-бланш, которым и воспользовались. «Сообщаю, что на этой неделе на кладбище советских солдат в Вевисе успешно завершены археологические исследования, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 жертвы Второй мировой войны», — отчитался глава самоуправления Электренайского района Гядиминас Раткявичюс.

По его словам, останки будут переданы специалистам кафедры анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета Вильнюсского университета для проведения «более детальных антропологических исследований». После окончания этих «исследований» они будут перезахоронены на православном кладбище города Вевис.

Ранее в этом году покоившемся там останки советских воинов были эксгумированы и в центре литовского города Шяуляй. Министерство иностранных дел России заявило протест по поводу обоих случаев, обвинив Литву в осквернении останков освободителей.

В эстонском местечке Йыгевесте уполномоченные государством вандалы разорили советское братское кладбище, располагавшееся близ памятника Барклаю-де-Толли.

При этом был уничтожен и монумент, находившийся на этом кладбище. Однако уже после того, как акт вандализма свершился, эстонские искусствоведы спохватились: они во всеуслышание заявили, что уничтоженный памятник являлся уникальным произведением искусства!

Монумент был открыт в 1973 году. Его создали известные эстонские мастера — архитектор Аллан Мурдмаа и скульптор Мати Варик. Местные эксперты и защитники культурного наследия назвали произошедшее «утратой уникального модернистского памятника жертвам Второй мировой войны».

Журналист-культуролог Хендрик Алла жалуется: «Перезахоронение останков из братской могилы в Йыгевесте и уничтожение памятника показывают, насколько расплывчато в Эстонии прописано право авторов и их наследников высказаться, если их произведение собираются снести».

Монумент действительно был стильным: гранитный четырёхугольник с расширением книзу, внутри — камень с высеченным на нём мечом. На гранях памятника размещались фамилии павших — на эстонском и русском языках.

Что характерно, до конца 2024 года этот объект официально охранялся. Он числился в Эстонском регистре памятников старины, но потом борцы с советским наследием его оттуда вычеркнули.

Одно время обсуждался «компромиссный» вариант: сделать монумент «нейтральным», заменив надпись на внешней стороне: «Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение Советской Эстонии VIII–IX 1944». Но власти отказались и настояли на сносе.

27 августа политический беженец из Латвии, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин сообщил, что вандалы уничтожили памятник на могиле красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, который находился в городке Саласпилс, мрачно знаменитом нацистским концлагерем.

Мамыкин по своим каналам получил и опубликовал фото разбитого памятника. Судя по всему, это «частная инициатива»: власти Латвии пока еще не дают разрешения на снос монументов, стоящих непосредственно на могилах. «Ясно, что использовалась тяжёлая техника. Ясно, что удар был такой силы, что многотонный гранитный камень был расколот надвое», — отмечает Мамыкин.

Telegram / Андрей Мамыкин | Mamikins TV

Вандалы, разбившие памятник, делали это, заранее уверенные в своей безнаказанности. Есть печальный пример: в начале 2021 года в Екабпилсе местный политик Гундарс Калве, член праворадикальной партии «Национальное объединение», под покровом ночи с помощью трактора разрушил монумент, стоявший на могиле советских офицеров, павших при освобождении этого города от немцев.

Виновника установили, но никакому наказанию он не подвергся. Позднее Калве уехал на Украину, чтобы воевать с Россией. А его пример, похоже, вдохновил других вандалов.