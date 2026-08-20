Текущие результаты блокады портов так называемой Большой Одессы в ответ на развязанную Украиной «инфраструктурную войну» не раз приводились в российской прессе.

ИА Регнум

Как известно, 25 июня Зеленский весьма пафосно провозгласил начало 40-дневной операции против России «с целью побуждения к прекращению войны». Противник резко увеличил количество дальнобойных ударов, стремясь поразить НПЗ, нефтебазы, предприятия и порты.

Морские дроны СБУ и Сил беспилотных систем открыли кампанию пиратства в Чёрном, Азовском и Каспийском морях, поражая суда, связанные с российскими торговыми операциями.

Зеркальным ответом России стали порты и склады в городах и поселках черноморского побережья, традиционно связанных общей логистикой с главным, одесским портом. Через эту систему шло порядка 60% всего объема внешней торговли Украины (включая вывоз железной руды) и 90% сельскохозяйственного экспорта страны. В результате украинский товарооборот, — как экспортный, так и импортный, — через Чёрное море был практически остановлен.

Однако масштаб этого кризиса будет интереснее изучить в деталях, где самое важное — не на виду.

В-первых, возьмем конкретную цифру. За январь–июнь 2026 года объем экспорта составил почти 20 млрд долларов — на миллиард больше, чем в прошлом году. Из этого 60% (12,5 млрд долларов) приходится на кукурузу и подсолнечное масло. Следом идет металлопродукция на 2,14 млрд и железная руда на миллиард с лишним.

Возить их можно только морем, поэтому, что логично, Украина сразу же теряет практически целую отрасль.

«Блокирование одесских портов (если предположить, что перевалка в одесских и дунайских портах во втором полугодии 2026-го будет почти полностью остановлена) приведет к потере почти 90% возможностей экспортировать железную руду (недополучение примерно 1 млрд долл. экспортной выручки), 80% возможностей экспортировать металл (недополучение до 1,5 млрд долл. экспортной выручки) и до 40–50% логистических возможностей по экспорту аграрной продукции (недополучение от 2 до 5 млрд долл. экспортной выручки)»,— пишет киевский экономист Алексей Кущ.

Остальные товарные позиции имеют второстепенное значение, но тем не менее это продукция машиностроения, химической отрасли, лес и разная промышленная продукция. То есть то, что можно возить автомобилями или вагонами.

Если получится, конечно, учитывая малую пропускную мощность границы, ограниченные возможности по транспорту и непримиримую позицию соседей. Которые дарят Украине кумулятивный транспортно-логистический кризис.

Таким образом, максимальные потери экспортной выручки могут составить более 15 млрд долларов по итогам года. Учитывая, что еще в конце прошлого года Верховная рада закладывала бюджетный дефицит на уровне 50 млрд долларов, а к нынешнему моменту он вырос до 70 млрд, — цифра станет ещё внушительнее.

И прямым следствием этого является неизбежное падение гривны.

«Фундаментальная причина украинской инфляции — торговый дефицит ($69 млрд, или 32% ВВП), который приходится покрывать импортом за счет внешней помощи. Ситуация усложняется ростом мировых цен на критически важные для украинской экономики энергоносители»,— объясняет глава Совета Национального банка Украины в 2016–2022 гг. Богдан Данилишин.

Теперь второе, намного более интересное: импорт.

Главное направление здесь было — Китай и Индия, откуда в январе–июне 2026 года пришло поставок почти на 20,5 млрд долл., 40% от всего объема. Причем с прошлого года они росли бешеными темпами, перевалив за 50% только за первое полугодие и сравнявшись с европейским импортом.

А что поставляет Азия?

В первую очередь оборудование для энергетики (зарядные станции, аккумуляторы, солнечные панели, трансформаторы, генераторы и т.п.), машины и комплектующие для БПЛА. По первой позиции накануне «самой страшной зимы» всё понятно. По автомобилям более-менее тоже.

Но главный получатель на Украине — это предприятия ОПК, которые собирают смертоносную продукцию из деталей, приехавших в морских контейнерах.

Моторы, платы, камеры, контроллеры, аккумуляторы, без которых невозможно массовое производство и сборка FPV- и других типов дронов на Украине. Зависимость украинского производства БПЛА от привозных деталей оценивается экспертами более чем в 80%.

«Мы не можем отказываться от Китая. Например, очень хорошие двигатели для наземных роботизированных комплексов производятся в Китае. Они очень дешевые и высокого качества. Нам еще предстоит потрудиться пять лет, чтобы достичь этого уровня», — заявил изданию Defense Игорь Федирко, директор Украинского совета оружейников.

Более того, летом 2026 года Брюссель сделал беспрецедентное исключение из правил предоставления оборонных кредитов. Украине официально разрешили потратить около 10% от общего пакета помощи (а именно €5,9 млрд из первого транша) напрямую на закупку китайских компонентов для дронов.

Индия поставляет на Украину в основном сырье для фармацевтической отрасли и готовые лекарства. Можно сказать, что все украинские фармацевтические компании либо расфасовывают в розницу оптовые поставки индийских лекарств, либо производят что-то из индийского сырья.

Импортные аналоги и по первой, и по второй позиции в ЕС либо значительно дороже, либо Европа их вообще не производит.

Теперь все эти товары придется везти через европейские балтийские порты и далее сухопутным путем на юг, то есть добавить по стоимости ещё 20–30%. Сроки доставки азиатских деталей увеличиваются на 2–4 недели из-за необходимости разгрузки в ЕС и прохождения дополнительных таможенных процедур на границе с Украиной. Литий-ионные батареи для БПЛА относятся к опасным грузам. Их перевозка самолетами жестко ограничена, а автомобильные и железнодорожные перевозчики в Европе имеют строгие лимиты на объемы единовременной транспортировки.

Ирония судьбы: денег на то, чтобы построить в своё время Балтийскую железную дорогу через Сувалкский коридор не нашлось, зато за кратно большие бюджеты Украина выбрала саморазрушение.

И теперь заплатит ещё и за эту глупость.

Поскольку вместо срочных антикризисных мер в виде тарифной поддержки на транспорт и доступных кредитов Нацбанк (НБУ) повышает учетную ставку еще на 0,5%, а правительство готовит повышение железнодорожных тарифов на 30% в августе.

Так что оптимистичных сценариев здесь не просматривается.

Украинское фермерство стремительно заканчивается, поскольку найти «окно» для поставок зерна смогут только крупные ТНК. Горно-металлургический комплекс встанет, как и фарма, оставшаяся без сырья. Подаренную самой природой роль страны-транзитера идеология «дрона-камикадзе» помножила на ноль.

При известном старании системность в дальнейшей работе по предложенному Украиной сценарию «создаём проблемы в экономике» означает и дефицит этих самых дронов. Поскольку морская блокада сочетается с ритмичным уничтожением военных производств.

Отсюда, к слову, и все судорожные движения Зеленского, связанные с переговорами о переносе производств на территорию стран ЕС, и нашумевшая Drone Deal. Да, оружие будет собираться и поставляться на Украину, но сама она становится европейцам не нужна: и деньги, и производственные мощности, и технологии будут полностью в их руках.

А значит, еще одна украинская мечта о «главном военном хабе Европы» потерпела крах.