Первый официальный визит в Сербию Владимира Зеленского вызвал изрядный всплеск эмоций, особенно его фото в объятиях президента Александра Вучича.

ИА Регнум

Стороны обсуждали энергетику, инфраструктуру, железные дороги, порты, продовольственную безопасность, торговлю и восстановление Украины.

Вучич заявил о готовности привлекать украинские компании к проектам в Сербии.

Отдельно договорились активизировать работу над соглашением о свободной торговле. Киев рассчитывает подготовить необходимые документы до конца 2026 года. Сербия также объявила о гуманитарной и энергетической поддержке Украины: Белград выделит €2 млн на подготовку украинской энергетики к зиме и примет участие в восстановлении одного из украинских городов.

«Я благодарен украинскому президенту за поддержку, которую он оказывает нам на европейском пути. Хочу сказать гражданам, что вы никогда не услышите ни одного плохого слова о Сербии от Владимира Зеленского. И я очень благодарен за это», — такое заявление во время совместного выхода к журналистам сделал президент Сербии.

А украинские медиа тут же поспешили объявить встречу знаковой и сенсационной — демонстрирующей падение влияния России в регионе Западных Балкан и лояльность союзнической, по сути, державы к её противнику.

«Тот факт, что наибольший враг Путина сейчас прибывает с официальным визитом в Сербию, также позволяет сделать определенные выводы по сербским ожиданиям… — руководство в Белграде, очевидно, не производит впечатления, что силы Путина стоят перед решающей победой на Украине в краткосрочной перспективе», — комментирует этот визит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, помимо «поддержки друг друга на пути в ЕС», в повестке дня стояла куда более важная причина — переговоры относительно оружия.

Как известно, Сербия производит боеприпасы для оружия советских калибров, дефицитное в Европе. Они были особенно нужны Киеву в первые годы войны, и сейчас потребность в них снова возросла — после заявления нового правительства Болгарии о приостановке военной помощи Украине.

Пока неизвестно, остановит ли София коммерческие поставки боеприпасов фактически, однако Украина решила подстраховаться.

Кроме того, пресса давала инсайды о том, что стороны планируют обсуждать строительство в Сербии завода по изготовлению БПЛА. Что, впрочем, выглядит слишком фантастически — в Киеве вряд ли готовы к передаче чувствительных технологий стране, которая тесно сотрудничает с Россией.

И в конце концов по результатам переговоров с Зеленским сербский лидер особо подчеркнул, что до завершения войны никакие совместные проекты в оборонной сфере рассматриваться не будут.

А после ему пришлось сильно оправдываться перед простыми сербами за приезд главаря киевского режима: он вышел на специальный брифинг, комментировал журналистам этот визит и фактически объяснял свою позицию.

Тем более что разразился довольно отвратительный скандал с немецким журналистом из Frankfurter Allgemeine Zeitung, который задал явно заготовленный провокационный вопрос о том, как Германия может помочь убивать больше русских.

За это Вучичу также пришлось оправдываться.

То есть мы видим двух Вучичей: один обнимается с «последним диктатором Европы», второй кается и убеждает, что ничего Украине не должен. И так оно и есть на самом деле, поскольку в оценке белградского вояжа необходимо обязательно учитывать два контекста.

«Плохой Вучич» — следствие прямого давления со стороны ЕС. Сербия практически окружена странами Европейского союза, тесно с ним экономически связана — как и со странами региона, которые туда стремятся.

Глава страны находится в достаточно сложном политическом положении. Уже не первый год в Сербии продолжаются протесты против него. Он маневрирует, пытается опереться на те или иные группы населения, ищет внешнюю поддержку и, как сообщают источники ИА Регнум, одним из инструментов решения по крайней мере части внутриполитических проблем для него в последний год становится более тесная коммуникация конкретно с Урсулой фон дер Ляйен.

А госпожа председательша Еврокомиссии пользуется этой зависимостью, активно вовлекая Вучича, по крайней мере на персональном уровне, во взаимодействие с Киевом. Явно желая буквально вывалять президента Сербской республики в Украине (именно «в», а не «на»).

С одной лишь целью — попытаться сделать его нерукопожатным в Москве. Поэтому Вучич летал на саммит в Ереван, поэтому посещал Киев и поэтому Зеленский явился в Белград сейчас. А поводом стала так называемая «Карпатская инициатива».

Придумка той же Урсулы, в которой участвуют как открыто русофобские страны, так и Словакия с Венгрией и относительно ровно ведущая себя Чехия.

Все они, согласно брюссельскому плану, должны быть вовлечены в более глубокую кооперацию с Украиной. Зеленский уже анонсировал на осень запуск этой политической платформы — якобы под идеей более тесного экономического взаимодействия.

Однако, как помнится, Киев был очень активно вовлечен в выборы в Венгрии, проигранные Виктором Орбаном, а тренинговый и операционный центр венгерской оппозиции находится именно в Сербии, в Нови-Саде, под крылышком посла Украины в этой балканской республике Александра Литвиненко, экс-главы украинской СВР.

Теперь он сконцентрировался на Словакии и Чехии и активничает в самой Сербии, являясь одним из менеджеров этой самой «Карпатской инициативы». Содержанием которой, в частности, и является разворачивание и масштабирование военных производств для ВСУ, а также непосредственный перенос на территорию стран «инициативы» непосредственно украинских объектов ВПК.

Под присмотром чиновников из Брюсселя и при участии британской МИ6, немецкой BND, французской DGSE и украинской СВР такая платформа призвана увязать всё в единый механизм. И Зеленский в ходе визита проговорился, что активное вовлечение Сербии здесь особенно важно.

Как раз потому, что Сербия до сих пор располагает большими арсеналами, в том числе еще югославского и советского периода, а также собственным оборонным производством.

В этой точке уже включается «хороший Вучич», который никаких гарантий сотрудничества, как и подтверждений по «Карпатской инициативе», давать не рискнул. Поскольку политический истеблишмент Сербии в большей своей части остаётся пророссийским — как сербский народ в подавляющей части.

«Решение президента Сербии пригласить главу киевского режима посетить Сербию может нанести стране неизмеримый национальный ущерб, поскольку оно может навсегда испортить отношения со страной, которая является непоколебимым защитником территориальной целостности Сербии в Совете Безопасности ООН, а также Дейтонского конституционного положения Республики Сербской», — говорится в заявлении, обнародованном перед визитом Зеленского и подписанного сотней оппозиционных политиков и общественных деятелей.

Руководство страны настойчиво сохраняет коммуникацию с Москвой, президент Вучич пытается позиционироваться как деятель, «ведущий сбалансированную политику по отношению к великим государствам, аналогичную той, которую в свое время проводил Тито». А при Иосипе Брозе Тито в представлениях сербов было «золотое время», когда удавалось от всех получать экономические дивиденды.

И политические тоже: еще одной вероятной целью визита Зеленского могла быть очередная попытка коммуникации «мимо Лондона» или «мимо Брюсселя» — альтернативный канал связи с Россией. Ведь все прекрасно помнят, что некий представитель Украины посещал Белоруссию и встречался с Александром Лукашенко. В Киеве, по нашей информации, ходят настойчивые слухи о том, что это был Давид Арахамия. И есть опять же настойчивые слухи в киевской политической тусовке о том, что и Вучич в этой ситуации тоже рассматривается как посредник для киевского режима.

То есть загнанные в угол, даже при всей их наглости, киевские власти прекрасно понимают, что всерьёз-то никому на Западе они не нужны. И как только они теряют свои посты, для собственных «партнёров» (а на самом деле для кураторов и спонсоров войны) станут ненужными свидетелями. А любая война, как ни крути, всё равно заканчивается переговорами.

Так что никакую Сербию Россия не потеряла. Речь здесь про личные мотивы и личную игру Вучича. И только.