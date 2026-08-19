Случайностей не бывает. Поэтому вызов, брошенный власти в видеообращении бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, очень удачно совпал с возвращением Верховной рады к работе и новой спецоперации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), опять показавшей миру отвратительное лицо украинской коррупции.

ИА Регнум

Операция с интересным названием «Форрест Гамп», как принято говорить, «является еще одним ударом по ближайшему окружению Зеленского».

Именно НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) атаковали замглавы офиса президента Ирину Мудрую, народного депутата из бывшей партии «Оппозиционный блок» Вадима Столара (крупнейшего киевского застройщика) и экс-депутата Максима Микитася (тоже одного из самых известных на Украине девелоперов). Последний уже попадал в цепкие лапы антикоррупционных органов и пошел на сделку со следствием, выплатив 50 млн гривен компенсации, и главное — дал показания против другого заместителя главы ОП Олега Татарова, главного по координации с правоохранительными органами.

В частности, он признал, что чиновник работал в его компании как «специалист по схемам».

Кроме того, в деле НАБУ фигурирует подозреваемый в рейдерстве на ряде предприятий аграрный барон из Днепропетровска, чиновники министерства юстиции и представители национализированного в 2023 г. Sense Bank. В его головном офисе проходят обыски, а территория вокруг него перекрыта.

Всё это подается как разоблачение преступной организации, «действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных должностных лиц офиса президента Украины и других лиц».

И чтобы всё было интереснее — в медиа появился 47-секундный фрагмент видео с записями перехваченных разговоров предполагаемых участников схемы.

На аудиозаписях фигуранты расследования обсуждают передачу денег, упоминают офис президента и ругаются матом.

Как сообщается, «Сенс Банк» фигурирует как канал перевода части средств для залога экс-министра Германа Галущенко (около 87 млн грн), а отдельных бывших и действующих должностных лиц банка следствие связывает с организацией этих операций и возможным обходом финансового мониторинга. По версии следствия, «неустановленные лица из офиса президента» поставили перед Мудрой задачу взять банк под контроль Банковой, чтобы не допустить контроля над ним других властных структур (то есть речь может идти о Ермаке или Зеленском. — Прим. ред.).

Вероятно, к схеме было привлечено руководство банка, а автоматизированные системы «не заметили» операций, подлежащих финмониторингу.

Но нельзя исключать, что банк оказался в центре всей истории из-за смачного фрагмента аудиозаписи, связанного с Галущенко: «У нас «Спасение рядового Райана». Вот только недоумок может записать на своих детей кражу денег и еще оплату их обучения».

Речь тут идет, конечно, про обучение его детей в Швейцарии, в одной из самых дорогих частных школ-пансионов в Европе. В свое время припертый этим к стене (ИА Регнум об этом подробно рассказывало), «Гера» блеял, что платили за них какие-то друзья, а сам он ни при чём.

И вот на фоне всей этой красоты Михаилу Фёдорову создают канал на YouTube, где появляется первое видео с программным манифестом, в котором он решительно громит коррупцию, наступая на больную мозоль.

«Не потому, что это модное словечко. А потому, что во время войны коррупция приобретает совершенно иное значение. … В военное время украденные деньги могут означать: беспилотник, который не был закуплен; боеприпасы, которые не дошли до фронта; систему РЭБ, которая не была установлена; транспортное средство, которое не эвакуировало раненого солдата; технологию, которую можно было запустить в производство, но не сделали этого.

…Каждая гривна, предназначенная для обороны, должна работать на оборону. Не на личные нужды, не на политическое влияние, не на поддержание чьих-то планов, не на сохранение чьей-то должности»,— рубит Фёдоров сплеча, и эта игра в четыре руки выводит на главный вывод: кризис всей системы управления.

Парень в черной одежде не называет фамилий, но очень ловко выстраивает свою речь так, что всем понятно: во всём виноват персонально Владимир Зеленский.

Более того, он лупит его теми же тезисами, с которыми криворожский актер сам шел на выборы 2019 года. Напирает на обновление (очищение) власти, переставшей слышать народ, на отсутствие уважения к этому народу, на невыполнение государством своих обязательств и неэффективность в принятии решений.

Естественно, намекая на свою собственную эффективность: вот, мы хотели сделать реформы, но нам не дали — и неизвестно почему. Точнее, известно: «Главным критерием для назначения на должность является не профессионализм, результаты или способность преобразовать страну, а личная преданность системе».

Ну, а чтобы всё это преодолеть и обрести страну, достойную своего великого народа, нужно что? Правильно, провести выборы! Причем технологи Фёдорова ловко заворачивают проблему в противостояние с Россией, заранее купируя разговоры про то, что организовывать голосование опасно из-за летящих с неба ракет.

Мы тут свободные, демократические и незаламные, поэтому не Москве решать, опасно или не опасно, выборы или не выборы.

«Демократия — не роскошь мирного времени, это часть того, за что мы сегодня воюем»,— говорит Фёдоров, прекрасно понимая, что для него сейчас ситуация — вин-вин.

Поэтому его ближайшее окружение и спонсоры и обострили ситуацию до предела. Будут быстрые выборы — у Федорова есть шанс показать хороший результат и продолжить ослаблять «пересидента». Не будет — это новый повод для консолидации оппозиции и уличных протестов, поскольку «злочынна влада» (формула времен Майдана) не хочет слышать голос своего народа.

Который «давно готов к другой стране».

«Можно не сомневаться, что сейчас многие начнут говорить о повторении 1917−21 годов. Но, по-моему, вся эта публичная дискуссия сведется к тому, что перед Зеленским предстанет дилемма: или назначение технического правительства «народного доверия», где ряд актеров-бенефициаров будет играть свою очень политическую игру, — или количество тех, кто захочет досрочных выборов, будет резко расти. В любых обстоятельствах — это об уменьшении политического веса Зеленского», — пишет руководитель аналитического центра «Деловая столица», экс-нардеп Вадим Денисенко.

Вот и британская The Guardian, чтобы не было сомнений, кто подталкивает процесс извне, констатирует, что призыв провести выборы на Украине, не дожидаясь окончания войны, является «самым прямым политическим вызовом Владимиру Зеленскому».

И это коррелирует с настроениями в обществе.

Более 90% опрошенных социологическим центром SOCIS граждан Украины называют уровень коррупции высоким или очень высоким, а 57% возлагают ответственность за сохранение высокого уровня коррупции лично на президента. Для сравнения: в феврале 2025 года таких было 36%.

Почти половина респондентов называет государственную коррупцию одним из факторов, которые наиболее негативно влияют на ситуацию в стране. 63% опрошенных негативно или скорее негативно отнеслись к отставке Фёдорова, а 58% поддержали протесты против этого решения.

В то же время почти половина респондентов хотела бы видеть Фёдорова на предстоящих выборах самостоятельным политическим игроком, а не частью команды Зеленского.

Наконец, последний уже имеет такой антирейтинг, что возглавляет список тех, за кого не проголосуют ни при каких обстоятельствах: в условном втором туре президентских выборов его гарантированно «делают» два главных конкурента — Фёдоров и Залужный.

По сообщениям с мест, региональные элиты уже традиционно раскладывают яйца во все корзины и ждут, когда нужно будет менять головные уборы, как в фильме «Свадьба в Малиновке». В минобороны и армии — яростная борьба за влияние, а однозначно в целом сказать, какие настроения царят в нацполиции, СБУ и других силовых органах, никто не может.

Совсем не факт, что там тоже готовы цепляться за Зеленского, который многим откровенно надоел своей мегаломанией и желанием лично всем управлять. И это тоже учитывается силами, незримо стоящими за «молодым реформатором», зовущим всех в бой против власти.

Зная, как легко раскачать украинское общество на деструктив под видом борьбы за справедливость, можно уверенно сказать: выборы состоятся в тот момент, когда страх перед войной станет меньше желания показать власти неприличный жест.