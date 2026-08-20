Официальная оценка уровня террористической угрозы в Норвегии — 3 из 5 — скрывает тревожную динамику: сети исламистов в стране уплотняются, наращивают активность и всё чаще затягивают несовершеннолетних.

ИА Регнум

Радикализация мигрантской молодежи ускоряется благодаря цифровым платформам, где грубое насилие подаётся как норма.

200 юных радикалов

«Мы наблюдаем негативное развитие в сфере исламистского экстремизма: усиливается формирование сетей, и они всё более тесно связаны между собой», — заявила на днях глава отдела борьбы с терроризмом Полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Ане Маннсокер Роальд.

По её словам, проживающая в Норвегии молодежь радикализуется гораздо быстрее, чем ранее. «Это касается и правых экстремистов — многие несовершеннолетние подвергаются воздействию и этой идеологии», — беспокоится Роальд.

В PST подчёркивают, что сейчас их беспокоят не столько старые, давно известные преступные группировки, вроде пришедшей из Швеции Foxtrot, сколько новые сети, формирующиеся преимущественно онлайн.

Участники этих групп имеют мало контактов с ранее известными сетями. Их члены общаются в зашифрованных мессенджерах, заражая друг друга экстремистскими идеологиями и вдохновляясь терактами, совершенными единомышленниками в других странах.

Часто первичен сам интерес к насилию, а идеологическая обертка выбирается позже. «Раньше считалось, что сначала человека знакомят с идеологией и лишь затем он постепенно начинает принимать насилие. Но теперь часто всё наоборот», — жалуются в норвежской полиции.

Наиболее тревожный аспект новой волны потенциального экстремизма — активное вовлечение детей и подростков. По данным PST, большинство новых поклонников исламского экстремизма в Норвегии — это подростки в возрасте от 15 до 17 лет, но встречаются и дети 12–13 лет.

Большинство — мальчики из семей мигрантов, родившиеся и выросшие уже в Норвегии. Они выпали из социальной жизни, испытывают трудности в школе, часто пропускают занятия. Такие дети оказываются лёгкой добычей для вербовщиков: криминальные или экстремистские сети предлагают этим подросткам цель в жизни, манят статусом.

В мае 2026 года в PST сообщили, что в поле их зрения находятся почти 200 подростков, подвергшихся радикализации, самому младшему из них было 13 лет. За последние три года PST предотвратила несколько терактов — в том числе с участием несовершеннолетних.

Об одном из них сообщили 15 июля 2025 года, не уточнив детали. Ещё один теракт был предотвращён осенью 2025-го, когда обезвредили вербовщика. Предполагалось устроить взрывы разных объектов, имевших отношение к еврейской общине и к посольству Израиля. Сотрудник PST Эйрик Вейм сообщил: террористы наняли профи из одной из сетей. Тот специализировался на вербовке несовершеннолетних, превращая их в «биодроны» для совершения убийств.

Норвежский министр юстиции Астри Аас-Хансен называет соцсеть TikTok «магистралью к радикализации». Глава Минюста свидетельствует, что именно она, а также игровые платформы стали теми каналами, через которые на головы мигрантской молодежи сливается шок-контент, ознакомившись с которым они начинают мечтать о совершении подобных «подвигов».

При этом алгоритмы выдают всё более жёсткие материалы, а потом его юные потребители начинают собираться в чатах, где вступают в контакт с другими любителями подобного «хобби».

В PST подчёркивают, что ключевую роль в предотвращении радикализации подростков должны играть их близкие, школа, социальные институты — но они зачастую с этой функцией не справляются.

Перенимают опыт

Угроза со стороны юных идейных радикалов велика, но они пока, к счастью, не успели натворить непоправимых бед — хотя это, видимо, лишь вопрос времени.

А вот «коммерческое» использование подростков криминальными сетями для Норвегии — уже привычная реальность. По данным Kripos, полицейского подразделения по борьбе с оргпреступностью, лишь за 2025 год в разных регионах страны было предотвращено несколько десятков заказных нападений с участием детей.

География рекрутинга расширяется. Если раньше подобные случаи концентрировались в крупных городах, то теперь в эту воронку оказываются втянутыми и дети из небольших населенных пунктов. «Процесс распространяется пугающе быстро», — заявил Кетиль Хаукаас, заместитель начальника Kripos.

Вербовщики размещают на молодежных интернет-площадках объявления о «работе»: надо кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать и т.д. Если кто-то клюнул, общение переходит в закрытые каналы. Создаются отдельные чаты, каждый из участников которых узнает ровно столько, сколько ему необходимо для выполнения своей части задания.

В полиции предлагают бороться с этим путем запретов. Сотрудница Kripos Елин Сильте Эйкрем настаивает: «Нет причин, по которым у вашего 13-летнего ребёнка должно быть установлено на телефоне зашифрованное приложение».

Подростков вербуют не только деньгами, материальными благами и статусом. Есть еще компромат на исполнителя. Рекрутеры требуют, чтобы подросток снял себя на видео с паспортом в руках, а затем запечатлел выполнение задания.

С этого момента ребёнок оказывается в ловушке: есть видео, доказывающее его причастность к преступлению, и теперь вербовщики могут его шантажировать. «И если они не хотят брать новые задания, поступают угрозы — как в их собственный адрес, так и в адрес их семей», — говорит Эйкрем.

Первый в Норвегии случай найма «подрядчиков» преступления через интернет был зарегистрирован 24 октября 2023 года в городе Дрёбак и стал типовым. Около дома, в котором находились шесть человек (семья с детьми и двое жильцов нижнего этажа), взорвалось самодельное взрывное устройство.

По счастливой случайности никто не пострадал, но зданию был нанесён серьёзный ущерб. Преступники пытались отомстить 21-летнему жильцу, который за неделю до того участвовал в неудачной попытке ограбления склада в Осло, где хранились наркотики. Заказчик находился за границей и действовал через посредников. Он нанял двоих 20-летних граждан Швеции, которые, получив все необходимые сведения и материалы для бомбы, заложили ее рядом с домом.

Двоих подрывников поймали по горячим следам, осудили и посадили в норвежскую тюрьму. А в марте 2026 года их экстрадировали в Швецию по вновь открывшимся обстоятельствам — оказалось, что 27 сентября 2023 года эти же личности выследили и убили в Стокгольме 18-летнего рэпера Adouli: сначала сбили его на машине, а затем добили выстрелом в голову.

Момент убийства был снят на видео и впоследствии распространялся в социальных сетях. Оба преступления — и расправа с рэпером, и взрыв в Дрёбаке — были осуществлены по заказу шведской сети Foxtrot.

Однако теперь, по данным Kripos, преступники в Норвегии копируют методы своих шведских «коллег». «Мы предупреждали. Феномен продажи насилия сейчас материализуется и в Норвегии», — заявила глава Kripos Кристин Квигне.

Проблема перестала быть исключительно «импортной» и укоренилась в самой Норвегии. Однако даже если заказчики — норвежские граждане, они часто находятся за границей. Поэтому поймать их значительно труднее.

Невеселое будущее

23 сентября 2025 года, около 20:45, в центре Осло прозвучал мощный взрыв. Повезло: пострадавших не было. Сразу после взрыва полиция обнаружила на месте вторую ручную гранату, лежавшую прямо на дороге. Сапёры провели контролируемый подрыв. Вскоре полиция задержала исполнителей — двух 13-летних мальчиков.

Один из них признался, что ему пообещали 30 000 норвежских крон (около 250 тысяч рублей). Заказ был размещён в соцсетях, где подросток откликнулся на предложение, после чего уговорил друга помочь.

Целью взрывников был салон красоты, чей хозяин повздорил с людьми из Foxtrot. За неделю до взрыва ОПГ похитила прямо в центре Осло его 24-летнего родственника.

Ошарашенному парню сообщили, что его близкий задолжал банде сумму в 1,5 млн евро и, если деньги не будут выплачены, последствия окажутся печальны. Чтобы мотивировать предпринимателя к выплате, ему отправили фотографию украденного молодого человека с ножницами во рту.

Тот так и не заплатил — то ли не захотел, то ли у него не было таких денег. К счастью для похищенного, его отпустили. Он был так напуган, что отказался давать показания.

Взрыв у здания салона красоты стал второй попыткой убедить его хозяина расстаться с деньгами. Подрывников так и не осудили — они не достигли возраста уголовной ответственности, и дело прекратили в феврале 2026 года. А хозяин салона, сообразив, что полиция его не защитит, спешно ликвидировал предприятие и скрылся в неизвестном направлении.

Еще более громкий случай произошел уже в этом году, когда сотрудники PST задержали в провинции Ругаланн 17-летнего юношу. По данным обвинения, он планировал взорвать базу НАТО в районе Йотто города Ставангер. Также у него был план нападения с ножом на военнослужащего.

По данным PST, парня завербовала группировка «Исламское государство»*. Однажды он явился в школу с ее флагом, чем обратил на себя внимание. Его обязали участвовать в профилактических мероприятиях.

Они не подействовали, и юноша приступил к планированию теракта. Но был задержан на самых начальных этапах подготовки, когда получил из Ирака инструкцию по изготовлению бомбы и корпел над ее созданием. Адвокат задержанного заявил, что для его 17-летнего клиента заключение под стражу является «тяжёлым испытанием».

Через несколько месяцев его освободили условно, но дело еще продолжается. В исламской общине, в которой состоял начинающий террорист, его описали как «совершенно обычного подростка», у которого не было заметных признаков аномального поведения.

А председатель Исламского совета провинции Ругаланн, объединяющего около восьми мечетей с 13 тысячами прихожан, выразил обеспокоенность по поводу радикализации местной мусульманской молодёжи и посетовал, что у общины не хватает ресурсов для профилактики экстремистских настроений.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ