В Финляндии развивается скандальная ситуация. За последнее время местное министерство обороны сорвало десять сделок с недвижимостью, заключенных местными фирмами с китайским капиталом.

ИА Регнум

Чиновники заявили, что они могли заключаться с целью создания в Финляндии шпионской сети, чтобы следить за объектами НАТО. Такие действия идут вразрез с риторикой президента Александра Стубба, ездившего в Китай для того, чтобы привлечь оттуда инвестиции.

Хельсинки начал поступать с китайцами так же, как ранее с россиянами. Граждан РФ в свое время тоже усиленно зазывали в Суоми инвестировать в местную экономику, но все закончилось грабежом и изгнанием.

Сладкие речи

Финские власти неоднократно выражали заинтересованность в развитии отношений с КНР и в привлечении оттуда капитала. Особенно четко и громко это прозвучало в позапрошлом году, когда Стубб самолично отправился с визитом в далекую азиатскую державу.

Он находился в КНР с 27 по 31 октября 2024-го. Это была не только первая поездка Стубба в Китай с момента его вступления в президентскую должность, но и первый визит руководителя финского государства в эту страну за пять лет.

Стубба сопровождала представительная делегация, в которую, помимо членов правительства, входило большое количество представителей деловых кругов и крупных финских предприятий.

Стубб встретился председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром китайского госсовета Ли Цяном. Те дали понять, что Китай готов работать, расширяя взаимную торговлю, укрепляя сотрудничество в экономике, коммуникационной сфере, «умной» энергетике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, сферах спорта, культуры, образования и защиты экологии.

Президент Суоми в свою очередь сказал, что рассчитывает на углубление взаимодействия в экономике, торговле, сельском хозяйстве, «зеленой» энергетике, а также на расширение образовательных и гуманитарных обменов.

Теперь можно сделать промежуточные выводы о цене финских обещаний. На днях один из двух наиболее читаемых таблоидов страны Iltalehti опубликовал статью, в которой откровенно рассказал о том, как министерство обороны Финляндии срывает сделки китайским компаниям.

С подачи финских силовиков с лета 2025 года китайцам было запрещено в общей сложности десять сделок с недвижимостью — причем китайские фирмы уже провели оформление с продавцами. Но в последний момент им сказали «нельзя».

Предлог всегда одинаковый: мол, китайцы едут в Финляндию с двойной целью — не только бизнес, но и шпионаж. Поэтому, как полагают силовики, предпринимателям из КНР ни в коем случае не следует разрешать приобретать здания и земельные участки вблизи каких-либо стратегических объектов.

Практически прямым текстом проговаривается, что каждый объект недвижимости, купленный китайцами, тут же автоматически превращается в шпионское гнездо. Легко представить, какую инвестиционную атмосферу создают такого рода предупреждения.

Рассказы Стубба о «гостеприимной Финляндии» оказались обманом. Китайским бизнесменам приходится действовать в условиях параноидальной подозрительности.

Под запрет попали сделки, связанные с приобретением китайцами недвижимости в лапландском городе Рованиеми, где недавно разместился новый региональный штаб НАТО, и еще в нескольких местах. Например, в городках Лиевестуоре в Центральной Финляндии и в Вяяксю на юге страны.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил: «Китай не представляет прямой военной угрозы Европе или Финляндии, но его попытки влиять в Европе продолжают расти». В вину Пекину ставится, в частности, что «Китай также увеличил военное и иное сотрудничество, в том числе различный обмен информацией, с Россией».

Финны сейчас относятся к китайцам лишь немногим лучше, чем к россиянам. То есть китайские деньги они берут, кривят лица в неестественных улыбках, а в кармане держат фигу.

«Ради безопасности»

Финская пресса широко освещает обстоятельства, сопутствующие одной из отмененных сделок. Ее инициировала компания с китайским капиталом, учрежденная в 2022 году в городе Вантаа.

В сферу ее деятельности входят разработка и производство программного обеспечения, проектирование жилых помещений, ремонт, гостиничный бизнес и клининговые услуги, образование, логистика, агентская деятельность по транспортным услугам, брокерство, продажа IT-услуг.

У компании два бенефициара — граждане Китая. Один из них проживает в Германии, другой — в Финляндии. В декабре 2024 года компания приобрела под Рованиеми незастроенный участок площадью около 0,55 гектара. Компания вознамерилась построить там жилые дома.

Лапландия — единственный регион Суоми, не затронутый туристическим кризисом, пришедшим после того, как страна закрыла въезд россиянам. В Рованиеми, который провозглашен «родиной Санта-Клауса», в большом количестве едут граждане стран ЕС и США. Неудивительно, что принадлежащая китайцам фирма решила возвести гостевые дома, которые можно будет сдавать туристам.

Но в финском минобороны заявили, что участок расположен вблизи территорий гарнизона Егерской бригады и Лапландского авиационного командования, а также городского аэропорта. А значит, теоретически эта недвижимость может использоваться для наблюдения за объектами. Никаких доказательств этой версии у ведомства нет, но, по мнению чиновников, такой вариант «нельзя исключать». Мол, достаточно того, что фирма в течение десяти месяцев не смогла приступить к застройке — значит, участок приобретался для шпионажа.

Еще одна китайская фирма приобрела три здания в деревеньке Лиевестуоре в Центральной Финляндии, включая два мотеля и трехэтажный жилой дом — они расположены неподалеку от здания компании Millog Oy, занимающейся ремонтом и обслуживанием военной техники. Эта сделка тоже показалась минобороны подозрительной, и ее аннулировали.

Также китайцам не дали приобрести отель Tallukka, расположенный среди озер в живописном местечке Вяяксю на юге страны. Прежний владелец пытался его продать через аукцион, однако ни один из местных или европейских покупателей не предложил сумму, которая бы его устроила.

Нашелся китайский инвестор — фирма Nordic Inn, предложившая 450 тыс. евро. Сделку оформили в начале осени, но в нее вмешалось министерство обороны. Продажу аннулировали под предлогом «близости объекта к стратегическому тоннелю Пяйянне, который имеет важное значение для водоснабжения Хельсинкской агломерации». В министерстве также указали на «отсутствие связей китайского покупателя с городом Асиккала и опыта в гостиничном бизнесе». Nordic Inn велели до начала 2027 года найти «правильного» покупателя.

Как отмечало издание Ilta Sanomat, отыскать покупателя, не связанного с КНР, Nordic Inn долгое время не удавалось. В текущем августе завершились очередные торги, по итогам которых было объявлено, что здание сбыто за 240 000 евро. Компания, принадлежащая китайским предпринимателям, понесла значительные потери. Ее вынудили продать отель Tallukka по цене, которая оказалась почти вдвое ниже той, что была заплачена при покупке.

Грабеж «в рамках закона»

Естественно, постоянные отмены финским минобороны сделок разочаровывают инвесторов из КНР и демотивируют их. Приобретая объекты в Финляндии, они сталкиваются не только с отказом в уже заключенных сделках, но и с вынужденной продажей активов по цене значительно ниже покупной, что подрывает доверие к финскому инвестклимату.

Они понимают, что это не разовые акции, а системная политика, которую власти оправдывают необходимостью защиты «национальной безопасности». Она создает у китайских инвесторов ощущение непредсказуемости и риска, заставляет их сомневаться в стабильности финского рынка. Китайцы жалуются, что происходящее формирует у них представление о Финляндии как о стране с непрозрачными и непредсказуемыми правилами.

Напрашивается сравнение — с китайцами поступают ровно так же, как раньше начали поступать с россиянами. Собственно, закон, позволяющий финскому государству аннулировать сделки с недвижимостью, заключенные с представителями стран, не входящих в западный блок, изначально принимался именно с прицелом на наших граждан.

В апреле минобороны Финляндии потребовало расторгнуть сделку по покупке гражданами России старой базы отдыха в местечке Миехиккяля в 20 км от границы. Договор купли-продажи был подписан за пять дней до вступления в силу запрета о сделках с недвижимостью для россиян, но в финском ведомстве заявили, что дата заключения сделки значения не имеет.

Базу отдыха финская служба судебных приставов продавала на аукционе в январе прошлого года. Объект был конфискован у прежних владельцев из-за долгов по коммунальным платежам. Владельцами компании-покупателя, предложившей за недвижимость 40 тыс. евро, оказались трое граждан РФ.

Финское кадастровое ведомство успело зарегистрировать право собственности на недвижимость за новым владельцем, когда в ситуацию вмешалось минобороны, потребовавшее расторгнуть уже заключенную сделку. Россияне решили бороться за свои права и попытались обжаловать вердикт в административном суде.

Прошло уже четыре месяца, а окончательное решение по делу еще не принято. Надежды мало — представляется почти невероятным, чтобы финский суд встал на сторону россиян.

Власти Финляндии оправдываются, что они действуют «в рамках закона», хотя эти дискриминационные нормы специально принимались для ущемления предпринимателей из третьих стран.

Такая политика уже привела к реальным финансовым потерям для китайских, а еще более — для российских инвесторов и создала негативный имидж Суоми. В долгосрочной перспективе это может существенно сократить приток прямых иностранных инвестиций.

Финны и так свалились в долгосрочный экономический кризис из-за разрыва отношений с Россией. Китайцев они пригласили для того, чтобы загладить потери от ссоры с россиянами, но обращаются с ними точно так же. Что выходу страны из штопора, конечно, не поспособствует.