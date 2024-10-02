Экономический и политический разрыв с Россией продолжает погружать Финляндию в упадок. Признаки этого упадка разнообразны и многочисленны, они проявляются как в общем, так и в частном: от запустения, в которое повергнуты юго-восточные регионы страны, до неспособности одного из финских зоопарков прокормить редких животных.

ИА Регнум

Финны пытаются зализать свои экономические раны, в частности, за счет приглашения туристов из США и Западной Европы. Однако сомнительно, что это поможет им полностью возместить убыток от потери туриста российского — Финляндия самой географией поставлена в прямую зависимость от отношений именно с Россией.

Стройка и туризм в упадке

Летом 2024 года количество безработных в Суоми составило почти 300 тысяч человек (при 2,6 млн работающих) — это на 34 тысячи больше, чем годом ранее. А в августе статистики сообщили, что Финляндия стала второй после Литвы страной Евросоюза по скорости роста уровня безработицы в течение года.

В особенно тяжелом положении находится строительная отрасль — из-за высоких процентных ставок в Суоми практически остановилось жилищное строительство.

Многие занятые в этой сфере уже уехали в поисках работы в другие государства. Эстонские строители, ранее в большом количестве ездившие в Финляндию на заработки, осваивают теперь другие рынки труда — естественно, не на родине, так как в Эстонии строительство тоже замерло.

При этом никто не знает, когда финская стройка вновь воспрянет. На сегодня никаких признаков оживления отрасли и даже предпосылок к этому не наблюдается.

До 2020–2022 гг. Суоми много зарабатывала на экономическом взаимообмене и турпотоке из России.

По инициативе Хельсинки экономическое сотрудничество двух стран сведено к минимуму, граница закрыта, а въезд гражданам России строго запрещен — даже тем, кто владеет в Суоми недвижимостью.

Результат такой политики налицо: Финляндия потеряла 20% туристов по сравнению с показателями 2019 года. Туристов в стране стало примерно на 1 млн человек в год меньше, чем до пандемии ковида. В денежном эквиваленте это привело «к снижению показателей примерно на миллиард евро», говорит экономист финской Ассоциации гостиничного и ресторанного дела Ари Пелтониеми.

Прекращение трансграничных пассажирских перевозок резко сократило количество клиентов финского транспортного сектора в юго-восточном регионе. Но дело не только в российских туристах. Геополитический кризис привел к тому, что в Суоми стало значительно меньше и гостей, прибывающих с азиатского континента.

Дело в том, что в нынешних реалиях туристам из Азии стало сложнее добираться до Хельсинки. Например, раньше перелет из Токио через воздушное пространство России занимал около 9 часов. Сейчас европейские авиакомпании российским воздушным пространством не пользуются, а перелет по новому маршруту может занять 14 часов.

Жалуются финны и на то, что у них в Хельсинки стало проходить куда меньше концертов звезд западной поп− и рок-музыки. Раньше западные звезды «прицепляли» Финляндию к своим российским турам. Теперь они в России не выступают из страха попасть на родине под «отмену», а отдельно в Финляндию мало кто едет.

Пострадали даже панды

Как бы финны ни бодрились, разрыв с Россией подействовал на жизнь в Суоми весьма заметно. Свидетельства этого кризиса разнообразны и проявляются в самых неожиданных местах. Так, недавно стало известно, что зоопарк города Эхтяри досрочно вернет в Китай двух панд Луми, и Пюрю, которых он в 2018 году получил в аренду на пятнадцать лет.

В свое время их прибытие помогло зоопарку вылезти из финансовых трудностей — он удвоил оборот. Однако с исчезновением российских туристов значительная доля заработка исчезла, а содержание панд теперь ежегодно пробивает в бюджете учреждения «дыру» размером в миллион евро.

Зоопарк рассчитывал получить финансовую помощь от государства, но эта надежда не оправдалась. Финский политолог Тейво Тейванен предупредил, что возврат панд может быть расценен как неуважение и вызвать «непредсказуемую реакцию китайской стороны». Но в зоопарке решили, что лучше уж пойти на такой риск, чем и дальше влачить неподъемное бремя, в которое превратились дорогостоящие и капризные животные.

Ещё одна проблема: вблизи восточной границы пустуют десятки тысяч складских помещений, большое количество которых финны построили в те времена, когда их торговля с Россией процветала. Но после закрытия границы все эти помещения враз стали ненужными.

Сотни тысяч российских туристов, приезжавших в Суоми на отдых и за покупками, прибывали в Финляндию через пограничный пункт Ваалимаа, расположенный неподалеку от Санкт-Петербурга. В ноябре 2018-го там с помпой открыли роскошную аутлет-деревню Zsar, а 19 октября 2022 года она была признана банкротом.

После этого начались лихорадочные попытки продать объект, продолжающиеся уже почти два года. Однако на интернет-аукционе прошлой осенью за «Царя» предложили всего 70 тысяч евро. В строительство же в свое время были вложены миллионы.

Крупнейшим кредитором Zsar является банк Oma säästöpankki, головной офис которого находится в городе Лаппеэнранта; залог оценивается в 22,1 млн евро. Уже почти два года банк вынужден ежемесячно выплачивать более 10 тысяч евро за обслуживание пустующей недвижимости, дабы поддерживать здания и участок в пригодном для продажи состоянии.

Этот банк должен первым из кредиторов получить обратно средства от продажи аутлет-деревни, и в августе 2024-го перед Oma säästöpankki забрезжила возможность хотя бы частично покрыть свой убыток. Некое финское частное лицо изъявило желание приобрести «Царя» и даже специально учредило для этого фирму. Цена сделки не разглашалась.

Однако в конце сентября выяснилось, что радость преждевременна: продажа по какой-то причине откладывается. И в самом деле, какой безумец сейчас рискнет выложить деньги за аутлет-деревню, стоящую на границе, которую продержат закрытой, быть может, годы и десятилетия?

Время от времени в финской прессе появляются грустные рассказы предпринимателей из юго-западных регионов, скорбно сообщающих, как тяжко им живется после исчезновения русских. «Вообще ничего не продается», — комментирует свою невеселую ситуацию финский бизнесмен Николай Шуляр, проживающий в поселке Виройоки близ российской границы и владеющий там шиномонтажной мастерской.

Он признается, что всерьез подумывает о ликвидации своего бизнеса: поселок очень маленький, живут там в основном небогатые пенсионеры, на которых бизнес не сделаешь.

Отрасль никто не спасает

Финские специалисты усердно ищут, кем бы заменить российских туристов. Так, бизнесвумен Катья Ахола, управляющая несколькими отелями и магазинами в городе Лаппеэнранта (когда-то он был переполнен русскими), призывает активнее рекламировать в других странах возможности зимнего туризма в Суоми.

В свою очередь, в маркетинговой компании GoSaimaa рассказывают, что хотят протестировать новую концепцию, в рамках которой туристов из Германии будут зазывать на однодневные экскурсии по Финляндии сауной, купанием в проруби, лыжами, коньками и катанием на санях. Полноценные поездки для немцев планируется начать в зимний сезон 2025–2026 гг.

Финские СМИ внушают населению, что заместить русских вполне реально. Так, глава GoSaimaa Катья Вехвиляйнен уверяет, что раньше, мол, западноевропейский турист не ехал в Суоми по той причине, что боялся, что на Финляндию вот-вот нападет Россия. Но теперь, когда Суоми в НАТО, он больше этого не боится.

«Многие спрашивали, безопасно ли сюда приезжать. После вступления в НАТО вопросы исчезли как по мановению волшебной палочки. Их больше не задают», — уверяет Вехвиляйнен.

Утверждение не слишком убедительное. Ибо, как известно, Финляндия вступила в Североатлантический альянс не вчера, а еще в апреле 2023 года. Однако значительного роста числа туристов за минувшие полтора года в стране не замечено. Напротив, авиакомпания Ryanair по причине отсутствия пассажиров отменила рейсы между Лаппеэнрантой и итальянским Бергамо на весь предстоящий зимний сезон.

Директор организации Visit Finland Кристина Хиетасаари в интервью шведскому телевидению рассказала, что на востоке Суоми очень многие территории зависели от российского туризма и сейчас находятся в крайне трудном положении, поскольку приток русских «внезапно прекратился».

По словам Хиетасаари, «то, что произошло с русским туризмом, преподало нам хороший урок». Глава Visit Finland подчеркивает: «Важно, чтобы туристы приезжали из разных стран — в долгосрочной перспективе это гораздо безопаснее, потому что никогда не знаешь, что может произойти в мире».

Хиетасаари добавляет, что финнам проще всего было бы постараться привлечь гостей из Швеции — благо, обе страны соседствуют, связаны общей историей и множеством близких традиций. Но число шведских туристов остаётся примерно на одном уровне уже в течение десяти-пятнадцати лет — 10% от всего потока.

Разочарованная Хиетасаари жалуется, что привлечь больше шведов к посещению Суоми оказалось совсем непросто, а действия финского правительства, по ее мнению, лишь делают будущее туристической отрасли «ещё более мрачным».

Проще говоря, если верить Хиетасаари, финские власти практически ничего не делают для спасения местного туризма. В Visit Finland хотели бы дать молодому поколению шведов «новый взгляд на Финляндию», так как имидж у жителей соседней страны стал «несколько тухлым».

Сейчас из всех финских регионов проблем с туристами не испытывает лишь Лапландия благодаря своей красивейшей природе и коммерческому культу рождественского деда Йоулупукки, центром которого является лапландский город Рованиеми.

Остальные финские регионы не могут предложить чего-то по-настоящему эксклюзивного и запоминающегося — любителей зимнего туризма куда больше привлекают Швейцария или Канада. Даже сами же финны, у кого есть деньги, в большинстве предпочитают отдыхать в других странах. Наиболее выгодным и стабильным турпотоком был российский, но финны сами его отрезали. А это потянуло за собой вниз и другие отрасли.