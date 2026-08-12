12 августа 1981 года в нью-йоркском отеле Waldorf показали первую в истории персональную вычислительную машину — Personal Computer Model 5150 от компании IBM.

ИА Регнум

Всего за 35 лет до этого, в 1946-м, был запущен компьютер ENIAC, «чудовище из ламп и проводов», занимавшее целый зал. Двадцатью годами ранее, в 1960-х, та же IBM уже представила устройство на транзисторах с объемом памяти 16 мегабайт и размером с платяной шкаф.

В 1981-м мир увидел машину, которая стояла на письменном столе. Рядом помещались клавиатура, монитор и чашка кофе. Компьютер покинул машинный зал и вошел в личное пространство человека.

Компания, которая представила первую «персоналку», чуть не опоздала в этой гонке.

Дисциплинированный человек

Прототипы ПК существовали и раньше. Сравнительно небольшие и не очень быстрые (в сравнении с большими ЭВМ) машины покупали школы, небольшие фирмы и даже частные лица. IBM, державшая рынок больших вычислительных систем, долго считала маленькие компьютеры игрушками.

К 1980 году это «игрушечное» направление технической эволюции превратилось в вызов. Уильям Лоу, руководивший лабораторией IBM в Бока-Ратоне, предложил компьютер для малого бизнеса и обычных покупателей.

Глава компании Фрэнк Кэри обозначил более чем сжатый срок — месяц на прототип и год на готовый продукт. Для сравнения, обычная разработка IBM занимала четыре или пять лет. Теперь корпорации пришлось жить в темпе молодых конкурентов.

Проект получил кодовое имя Chess — «Шахматы», ведь требовалось «сыграть блиц» с другими игроками на рынке и поставить им быстрый мат.

После повышения Лоу работу возглавил Дон Эстридж, техник с опытом военной дисциплины. До работы в компании он разрабатывал радиолокационные системы для Пентагона. В пользу именно этого специалиста и менеджера «играла» и его работа в Центре космических полетов Годдарда НАСА — в том числе Эстридж отвечал за компьютерное обеспечение миссий «Аполлон».

Небольшой команде разрешили обходить привычные процедуры IBM. Большая компания на время спрятала внутри себя маленькую и почти независимую фирму.

Конструктор с чужими деталями

IBM привыкла самостоятельно проектировать почти всё, что продавала. За год такой подход оставлял за собой лишь одни чертежи. Но команда Эстриджа выбрала разные ресурсы. Около половины решений взяли из системы IBM Datamaster. Процессор Intel 8088 купили у Intel. Операционную систему поставила небольшая Microsoft. Принтер изготовила Epson.

Материнскую плату спроектировали в рекордно короткий срок — 40 дней. Прототип собрали за четыре месяца. В апреле 1981 года машину передали на производство. Инженеры соединяли проверенные блоки и испытывали конструкцию целиком. Компьютер, ставший символом IBM, родился благодаря временному отказу от «священного и неприкосновенного» принципа корпоративной самодостаточности.

Базовая модель стоила 1565 долларов образца 1981 года — то есть 5750 современных долларов.

PC Model 5150 в офисе. 1981 год

В ней находились процессор с частотой 4,77 мегагерца и 16 килобайт оперативной памяти. Дисковода в машине «эконом-класса» не было. Данные можно было хранить на магнитофонной кассете. Монитор, дисководы, память и принтер приобретались отдельно.

Сборка продолжалась после покупки. В документации IBM компьютер назывался машиной, устанавливаемой заказчиком. Владелец распаковывал блоки, соединял их и запускал диагностику. На эту работу отводился день-два.

Главным наследием IBM PC оказался способ его устройства. Компания опубликовала описание схем, интерфейсов и программных компонентов. Так сторонние производители смогли выпускать платы памяти, устройства и программы.

(сс) Bundesarchiv IBM PC продавался как машина, которую было под силу освоить даже ребенку

Через 12 месяцев для PC предлагалось свыше 750 программных пакетов.

Затем появились совместимые компьютеры. Их изготовители повторяли архитектуру IBM и создавали собственный код BIOS, способный запускать те же программы. Покупатель мог сменить марку машины, сохранив файлы, программное обеспечение и рабочие привычки. Совместимость стала важнее происхождения железа.

В этот момент история развития IBM иронично улыбнулась. Корпорация создала рынок, который постепенно вышел из-под ее контроля. Клоны становились дешевле и быстрее. Компания Гейтса — Microsoft — лицензировала MS-DOS множеству производителей и росла вместе с каждым проданным компьютером. IBM дала своей эпохе начинку, а вот прибыль всё чаще уходила тем, кто научился ее масштабировать и делать доступнее.

Иными словами, компьютер стал «сильнее» самой корпорации.

Виртуальный Чарли

Инженеры с армейским прошлым и менеджеры с технической «прошивкой» совершили главный переворот — машины, которые ассоциировались с большими корпорациями, эти корпорации теперь продавали «маленькому человеку». У покупателей должно было создаться ощущение приручения цифровой реальности, в которой человек из среднего класса должен был ощущать себя так же уверенно, как на заднем дворе коттеджа или за рулем машины.

Поэтому в рекламе, которую заказала IBM, использовался классический образ простого человека — Маленький Бродяга, классическая маска Чарли Чаплина. Конечно, это не был настоящий Чарльз Спенсер Чаплин — тот умер в 1977-м в своем особняке в швейцарском Корсье-сюр-Веве.

Но актер очень убедительно сыграл Чарли, играющего растерянного служащего или владельца фирмы. «Маленького человека» душили бумаги, звонки и суета. Но затем в кадре появлялся компьютер, и весь хаос и бедлам укладывался в порядок. Реклама продавала клиентам ощущение власти над временем.

Кадр из рекламы компьютеров IBM с образом Чарли Чаплина

Офисные работники — эти «Чарли» 1980-х и в самом деле ощутили перемены на себе. Прежде вычисления находились в руках специальных отделов корпораций и операторов больших машин. Теперь таблицы, тексты и базы данных переходили на стол отдельного сотрудника.

Компании закупали IBM PC партиями. Само имя производителя воспринималось как гарантия: маленький компьютер выглядел серьезным деловым инструментом. Почти незаметным на столе, как сейчас для нас незаметен ИИ во вкладке браузера.

Но вместе с удобством пришли новые требования. Работник осваивал программы, учился хранить файлы, отвечать за данные и быстрее выдавать результат. Компьютер расширял самостоятельность и делал труд более измеримым. Многие клерки расстроились. Скорость машины постепенно превращалась в норму, предъявленную человеку. KPI становились жестче, а зарплата клерков и менеджеров среднего звена оставалась прежней.

Революционная скромность

В 1984 году компьютер имели 8,2% американских домохозяйств; к 1989 году — уже 15%. Доля работающих взрослых, использовавших компьютер на службе, выросла с 24,6 до 36,8%.

Вход в цифровой мир открывали деньги. В 1989 году компьютер находился у 45,6% семей с доходом от 75 тысяч долларов и лишь у 4,8% семей с доходом ниже 15 тысяч. Машина обещала равный доступ к знаниям, но долго оставалась дорогим билетом в будущее.

Стандарт IBM пересек границы, установившиеся во время холодной войны. Во второй половине 1980-х в СССР появились IBM PC-совместимые машины семейства ЕС, включая ЕС-1840. Их создатели ориентировались на архитектуру, позволявшую использовать накопленный массив программ.

Американский продукт превратился в международный технический язык. Глобализм как никогда был в фаворе.

ENIAC показал, что электронная машина способна считать быстрее человека. А IBM PC доказал другое: компьютер может поселиться рядом с человеком, войти в его работу, обучение, досуг и представление о будущем. Стать продолжением его тела.

Если в 1946 году чудовище из проводов пугало мощью, то в 1981-м бежевый ящик казался предметом офисной мебели. Именно эта скромность оказалась революционной. Машина исчезла как отдельное чудо техники и стала средой, внутри которой теперь живет почти весь мир.