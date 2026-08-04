4 августа прошла экстренная видеоконференция министров внутренних дел стран Евросоюза. Поводом послужил миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута, расположенном на северном побережье Африки.

ИА Регнум

В конце июля границу между Марокко и испанской территорией прорвали до 72 тысяч мигрантов. Подавляющее большинство из них на данный момент уже вернулись в Марокко — испанские власти оценивают число возвращенных примерно в 69,5 тысячи человек.

При этом число жертв на испанской стороне достигло по меньшей мере 72 человек. Марокканские власти сообщают об 11 погибших на своей территории.

В самом анклаве сейчас остаются от 2,5 до 5 тысяч мигрантов, в том числе несовершеннолетние без сопровождения, пользующиеся особыми правовыми гарантиями от депортации. Местные центры приема мигрантов, по признанию властей, всё еще переполнены.

На фоне кризиса испанское правительство задействовало военных для обеспечения безопасности в регионе и приступило к установке заградительного барьера в море, чтобы предотвратить новые массовые прорывы нелегалов.

Однако куда более показательным, чем сам инцидент, стал разразившийся следом дипломатический скандал, обнаживший глубокие трещины в европейском единстве. Вместо того чтобы предложить Мадриду помощь, 22 страны Евросоюза, включая Германию, Италию, Данию и Финляндию, направили коллективное письмо с резкой критикой миграционной политики Испании.

В письме европейские лидеры выражали «серьезную озабоченность» в связи с угрозой внешним границам ЕС и прямо указывали, что инициированная правительством Педро Санчеса амнистия для мигрантов стала «фактором притяжения», спровоцировавшим кризис.

Особенно жесткую позицию заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, предложив временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Вслед за этим Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании.

Схожую позицию заняли и другие страны. «Само собой разумеется, что ЕС должен немедленно предпринять все необходимые шаги и рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны», — заявила датский премьер Метте Фредериксен.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в свою очередь поспешила обвинить Испанию в том, что она «полностью провалила защиту внешней границы Шенгенской зоны от вторжений». Такие страны, по ее словам, «не могут быть членами шенгена».

Ответ Мадрида был столь же резким. Премьер-министр Педро Санчес в своем письме в Брюссель назвал реакцию европейских критиков «эгоистичной, поляризующей и незаконной». Он отметил, что некоторые европейские правительства вместо оказания помощи «предпочли атаковать Испанию», движимые «предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами».

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в свою очередь обвинил Италию в том, что она не смогла «проявить себя» в момент кризиса, потребовав исключения Испании из шенгена, и указал на то, что Сеута не угрожала целостности зоны свободного передвижения.

Более того, испанская сторона напомнила европейским партнерам о кризисе с нелегалами на Лампедузе в 2023 году, когда Италия сама отчаянно нуждалась в помощи и получила ее от ЕС. В частности — от Испании, принявшей тогда часть мигрантов.

Мадрид также подчеркнул, что нелегальные мигранты из Сеуты были возвращены обратно, не попав на материковую часть Европы. Однако эти аргументы не смягчили позицию критиков.

Осознавая, что публичный конфликт наносит ущерб репутации Евросоюза, евробюрократы попытались сгладить ситуацию. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем письме Санчесу от 3 августа заняла осторожную позицию.

Она похвалила испанское правительство за «быстрое урегулирование» кризиса и эффективное взаимодействие с марокканскими властями, которые предотвратили дальнейшее ухудшение ситуации.

Предполагалось, что видеоконференция министров внутренних дел 4 августа станет площадкой, на которой Испанию будут всячески критиковать и осуждать. Однако в Брюсселе, по всей видимости, вовремя почуяли, чем чревато дальнейшее публичное развитие распри, и поспешили скрыть назревший конфликт.

В заявлении по итогам переговоров сказано, что страны ЕС «единодушно выразили солидарность с Испанией» и высоко оценили «быстрые и эффективные усилия» испанских властей по урегулированию кризиса. Таким образом, вместо ожидаемого разноса было опубликовано протокольное заявление о том, как всё хорошо.

Однако риторика о единстве не смогла скрыть реального положения дел. Сам инцидент в Сеуте и последовавшая за ним дипломатическая баталия ясно продемонстрировали, что в момент реальной угрозы общие европейские ценности уступают место национальным интересам и внутриполитической конъюнктуре.

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя кризис 4 августа, констатировал: «Я очень расстроен тем, что европейская солидарность умерла в Сеуте, потому что некоторые страны поставили свои национальные электоральные интересы выше принципа солидарности и добросовестного сотрудничества».

Он подчеркнул, что реакция ЕС «была прямо противоположной тому, что ожидалось». Особую озабоченность Борреля вызвали действия Италии, которая, по его словам, «подожгла фитиль» своим решением ввести контроль на границах.

Это не первый случай, когда «европейское единство» дает трещину при столкновении с реальными проблемами. Отсутствие консолидированной позиции проявлялось в последнее время и при обсуждении санкций, и в вопросе борьбы с лесными пожарами и засухой, и по вопросу поддержки Украины.

Кризис в Сеуте лишь высветил то, о чем предпочитают не говорить в Брюсселе: пока всё хорошо — «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Но как только доходит до реальных проблем, каждое государство вынуждено разбираться самостоятельно.

Итоговое заявление, прозвучавшее на сегодняшней конференции, призвано замаскировать этот очевидный раскол, но сам факт ожесточенной пикировки между членами союза говорит о том, что в кризисных ситуациях единство ЕС остается в большей мере декларацией, а не работающим механизмом.