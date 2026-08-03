* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским

В Швеции произошло поразительное по меркам этой страны событие: государственный омбудсмен запретил проводить гей*-парады в детских садах.

ИА Ргнум

Это вызвало жуткое негодование шведских геев*, убежденных, что это их священное право — промывать детям мозги своей пропагандой. Однако местное ЛГБТ*-сообщество получило и второй удар: полицейских освободили от тягостной необходимости участвовать в уличных «прайдах»*.

Но любители однополого* секса не собираются смиряться с тем, что они называют «наступлением на свои права»: усердно строчат доносы на «гомофобов» и подводят их под уголовные дела.

Родительская победа

История тянется уже почти год. В сентябре 2025 года одно из муниципальных дошкольных учреждений города Кальмар решило провести тематическую неделю, посвященную «правам секс-меньшинств*».

В программе значились «творческие занятия» на эту тему, а также «прайд*-парад». В ходе «прайд*-парада» детей заставили под музыку и с размахиванием радужных флажков прошагать кругом по двору их садика, имитируя «взрослые» гей*-парады. Однако многие из родителей оказались, мягко говоря, не в восторге. Один из отцов не ограничился простым возмущением.

Мужчина на протяжении нескольких лет неизменно подчеркивал на родительских собраниях, что не хочет вовлечения своего ребенка в подобные мероприятия. Он подчеркнул, что ни о какой добровольности участия говорить не приходится.

Неравнодушный отец подал жалобу в адрес парламентского омбудсмена, который следит за соблюдением прав и свобод граждан в сфере деятельности государственных органов.

Разбирательство длилось много месяцев. На днях омбудсмен Эрик Нюманссон вынес решение, вызвавшее в измученной «толерантностью» Швеции поистине эффект разорвавшейся бомбы. Он признал жалобу отца вполне обоснованной и раскритиковал заведующую детским садом. Нюманссон сослался на конституцию, гарантирующую право каждого не быть принужденным против своей воли к участию в каких-либо собраниях или демонстрациях.

«Директор достоин осуждения за такую самодеятельность», — отметил правозащитник, констатировав, что дошкольники «еще не достигли возраста, когда у них может быть какое-либо собственное осмысленное мнение по сложным вопросам, которые поднимает прайд*-движение».

Нюманссон указал, что даже если бы воспитатели запросили согласие родителей на проведение «прайд*-парада», это могло бы нарушить конституционное право последних не раскрывать свои политические и мировоззренческие взгляды.

Окончательный вывод Нюманссона категоричен: дошкольные учреждения должны «воздерживаться от организации таких мероприятий для детей, которые могут быть восприняты как демонстрации». Решение, хоть и не является юридически обязательным, имеет вес. На практике государственные органы почти всегда следуют таким рекомендациям.

Дело стало наглядной иллюстрацией глубокого структурного конфликта, заложенного в самой системе шведского образования. С одной стороны, у дошкольных учреждений есть четкий государственный мандат на передачу детям «основополагающих ценностей», к числу которых ныне относятся и пресловутые «права ЛГБТ*».

С другой — у родителей и детей пока всё еще есть конституционное право не участвовать в гей*-парадах. За решением омбудсмена последовала реакция министерства образования. Чиновники дали понять, что ведомство прекращает проведение подобных шабашей в детских садиках, фактически поддержав позицию Нюманссона.

Власти постановили, что отныне дошкольные учреждения должны воздерживаться от «прайд*-парадов» и вообще любых акций, которые «могут быть восприняты как демонстрации или политические заявления».

Полицейский бунт

Постановление омбудсмена и приказ минобразования предсказуемо вызвали негодование шведского гей-комьюнити*. Особенно разорялась председатель Конфедерации ЛГБТ*-сообществ Швеции Ловис Браде. Она с раздражением утверждает, что исключать «прайд»* из жизни детского сада — «значит предавать шведские демократические принципы».

Негодование оказалось столь велико еще и потому, что это был не единственный удар. Ранее в МВД запретили шведским полицейским участвовать в ЛГБТ*-парадах при исполнении служебных обязанностей.

Дело в том, что в последние десятилетия армию и полицию, две организации с наиболее выраженным маскулинным началом, ломали об колено с особой настойчивостью.

В шведских солдат и полицейских с ожесточением вбивали «любовь» к геям*, возложив на них обязанность в полной парадной форме регулярно участвовать в их шествиях. Но теперь руководство постановило, что «полицейская униформа должна быть политически нейтральной».

Решение стало последствием новых веяний из США, где после победы на выборах Дональда Трампа усилились консерваторы. Шведские силовики, которые в душе всех этих помыкающих ими конъюнктурщиков ненавидят, в массе своей встретили победу Трампа с восторгом, преисполнившись надежд на перемены и в собственной стране.

На руку им оказалось и то, что сейчас Швецией руководит умеренно консервативная коалиция, сменившая отъявленных леваков и либералов. В результате в МВД, набравшись мужества, выпустили официальное постановление о том, что полицию нельзя насильственно ввязывать в каких-либо демонстрации и политические течения.

«Наша цель состоит в том, чтобы униформа использовалась только при исполнении служебных обязанностей, то есть во время оперативной работы, выполнения официальных заданий или в рамках служебных полномочий полиции», — пояснил Малин Сальстрём из шведского полицейского управления.

Руководству МВД тоже пришлось выстоять под шквалом ненависти со стороны ЛГБТ*-активистов. Те заявляют, что участие в гей*-параде — «не выражение политической позиции, а просто работа по укреплению уверенности в себе».

Надо сказать, что позиции гомосексуального* лобби в государственных структурах всё еще сильны. Недавно министерство гражданской обороны Швеции официально призвало своих сотрудников принять участие в ежегодном «общенациональном» гей*-параде.

Высшие чины министерства постановили выделить для этого не менее двух сотрудников от каждого департамента. Сотрудники министерства были возмущены, но открыто протестовать не решились. «Это против конституции. Но мало кто осмеливается открыто выразить свои мысли, не говоря уже о том, чтобы заявить об этом начальству», — анонимно заявил СМИ один из работников.

Донос как средство расправы

Текущим летом власти Швеции выделили более 1 млн крон неправительственной организации Rainbow Riots* — на «продвижение положительного образа ЛГБТ* среди подрастающего поколения».

Мужчины, состоящие в этой организации, разъезжают по всей Швеции и, переодевшись в женскую одежду, читают сказки маленьким детям в библиотеках и детских садах.

Многие шведы в социальных сетях называют эту деятельность «мерзостью», «извращением», а тех, кто ею занимается, — «педофилами» и «насильниками». Разъяренные родители угрожали взорвать штаб-квартиру Rainbow Riots*, если те не отстанут от детей.

В ответ глава НПО Петер Валленберг усердно строчит доносы в полицию. Всего он составил свыше 200 доносов, обвиняя авторов неприятных ему комментариев в «разжигании ненависти».

Часто Валленберг одновременно доносил на многих лиц. Например, в сентябре 2024 года он подал заявление на 106 человек, включая пятерых политиков от консервативной партии «Шведские демократы». Это привело к многочисленным судебным разбирательствам и обвинительным приговорам.

Первые из них были вынесены в мае 2025 года: четверо человек были признаны виновными в «разжигании ненависти к дрэг*-артистам» и оштрафованы на крупные суммы. 61-летнего мужчину приговорили к штрафу в 27 200 крон. Он попытался оспорить приговор, но апелляционный суд оставил его в силе.

К марту 2026-го общее число обвинительных приговоров по таким делам достигло двадцати, четыре из них подтверждены апелляционным судом. Довольный Валленберг высоко оценил работу полиции и судов, назвав ее «фантастической».

Летом в разных городах Швеции традиционно проходит много гей*-парадов, к которым заранее готовятся. И вот в мае 3 тысячи радужных флагов сгорели в пожаре, вспыхнувшем на складе на юге Стокгольма.

Полиция начала расследование по делу о поджоге — кто-то сообщил, что видел человека, швырнувшего в склад бутылку с зажигательной смесью. Но поймать поджигателя пока так и не удалось. Кстати, сгоревшие флаги собирались использовать для рекламы новой шведской партии «Сексуальные демократы».

Атака на мозги шведов ведется со всех сторон. В мае продуктовая компания GB Glace отправила в магазины первую партию специального мороженого, посвященного гомосексуалистам* и лесбиянкам*. С каждой проданной порции мороженого две кроны перечисляются в фонд, занимающийся «защитой прав ЛГБТ*» как в Швеции, так и за рубежом. Активисты начали расхваливать компанию, а обычные шведы сочли ее продукт «дискриминационным» и пригрозили бойкотировать компанию.

Пока кипят все эти страсти, в стране идет процесс замещения населения, проявляющийся во множестве нюансов. Газета Expressen сообщает, что в некоторых школах Мальмё и Гётеборга во время мусульманских праздников отсутствуют семь из десяти учеников.

«У нас очень большое мусульманское население, которое отмечает эти праздники. Некоторые директора школ более строги в вопросах разрешения пропуска занятий, но конфликтов пока нет. В целом директора очень щедры в отношении празднования мусульманских праздников», — говорит Сара Веттергрен из школьного совета Мальмё. Чиновницу радует, что ее страна очень «толерантна» и одинаково привечает и геев*, и мусульман.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским.