* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

В Швеции приняли закон, позволивший подросткам менять свой «юридический гендер». В соответствии с нормами воцарившейся в скандинавских странах идеологии, сексуализация ребёнка — это нормально. Детям уже с детских садов начинают вдалбливать в голову, что смена сексуальной ориентации, смена пола — дело вполне себе допустимое и даже приветствуемое.

Иван Шилов ИА Регнум

В случае со Швецией, страдающей от демографического кризиса и засилья этнической преступности, подобная политика выглядит особенно самоубийственной. Но отказываться от неё в Стокгольме не намерены.

«Юридическая смена пола»

Когда-то Швеция стала первой страной, легализовавшей смену пола, — это произошло в 1972 году. На этот пример любят ссылаться шведские либералы, доказывающие, что нельзя, мол, стоять на месте, что необходимо продвигаться дальше в сторону максимального «раскрепощения».

Ведь даже сейчас шведу, если он хочет сменить пол, необходимо пройти тщательное обследование и добиться постановки медицинского диагноза «гендерной дисфории».

А есть еще и личности, которые хотят сменить свой пол «юридически», без медицинского вмешательства. И они требуют, чтобы это позволили делать не только взрослым, но и подросткам. Подростки, мол, тоже, должны иметь право экспериментировать со своей гендерной самоидентификацией.

И вот на днях шведский Риксдаг после шестичасовых дебатов проголосовал за новый «Закон о гендерном равенстве». В процессе дискуссии с парламентской трибуны прозвучало много резких слов и возражений, поскольку многим народным избранникам этот закон показался, мягко говоря, спорным.

И все же он был принят: 234 голоса «за» и 94 — «против». Принятию законопроекта не помешало и то, что, согласно недавнему опросу общественного мнения, большинство шведов (59%) его в той или иной степени не одобряют.

Новый закон, вступающий в силу с 1 июля будущего года, упрощает лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории», «юридическую смену пола». Это означает смену персональных данных в официальных документах, но не предполагает саму операцию по физической трансформации.

Сейчас в Швеции желающий «юридически» сменить пол должен быть совершеннолетним (не моложе 18 лет), пройти серьезное медицинское обследование и получить разрешение государственного Национального совета здравоохранения и социального обеспечения. Вскоре же достаточно будет лишь заключения врача о том, что он считает подтвержденным желание лица «сменить свой пол» и «жить в новом качестве долгое время».

Смещена и возрастная граница: человек, желающий изменить свой «юридический пол», сможет сделать это по достижении шестнадцати лет. Также он должен быть зарегистрирован в Швеции или являться её гражданином, иметь шведский номер социального страхования. Те юнцы, кто моложе восемнадцати лет и хотят «изменить» свой пол, должны получить одобрение родителей или опекунов.

Также для изменения «юридического пола» больше не потребуется установления диагноза «гендерной дисфории». Для этого достаточно будет справки от врача или психолога о том, что «юридический пол не соответствует настоящему». Кстати, больше не потребуется разрешения Нацсовета здравоохранения и для хирургической коррекции пола.

Сторонники принятого законопроекта говорят, что его утверждение приблизило Швецию к другим странам ЕС, в которых уже существуют системы определения людьми своего «юридического пола».

Действительно, ранее аналогичные законы уже были приняты в Дании, Норвегии, Финляндии и Испании. Впрочем, закон, принятый в Швеции, оказался не столь радикален, как предполагалось изначально, — в самом первом варианте законопроекта, разработанном в 2021 году, предусматривалась возможность «юридической смены пола» уже с двенадцати лет!

Чтобы протолкнуть законопроект, Умеренной коалиционной партии и «Либералам» пришлось вступить в союз с левоцентристской оппозицией и пренебречь мнением коалиционных «Христианских демократов» и правых «Шведских демократов».

Критики нового закона утверждают, что женщинам будет крайне некомфортно, если им придется делить раздевалки с теми, кто совершил «юридический переход». Депутат Карита Булвен из «Шведских демократов» подчеркнула: «Мы считаем, что это предосудительное предложение, которое может иметь непредвиденные и серьезные последствия — не только для отдельного человека, но и для общества в целом».

50 тысяч в час

Обработка сознания шведских детей в духе «анархического либерализма» ведется уже давно. Местная пресса пишет о том, что шведские муниципалитеты и дошкольные учреждения нанимают трансвеститов, чтобы те читали детям в возрасте от двух до семи лет «специальные сказки». Есть примеры, когда мужчины в женской одежде показывают детям, как это называется на гей-жаргоне, «позитивные квир-образцы для подражания».

Приводятся прозвища двоих из этих трансвеститов — «Грудастая леди» и «Мисс Бесстыдница». Новые шведские «сказочники» (надо полагать, Астрид Линдгрен и Сельма Лагерлёф вертятся во гробах) рассказывают: «Мы даём детям положительные квир-образцы для подражания, бросающие вызов гендерным нормам. В истории с трансвеститами нет ни стандартов, ни границ».

За свои «труды» по «прогрессивному» воспитанию подрастающего шведского поколения «сказочники» берут неплохое вознаграждение: за два тридцатиминутных выступления им платят сумму в 7000 крон (примерно 50 000 рублей). Кроме того, они требуют не предавать огласке их настоящие имена, значащиеся в ведомостях об оплате.

Однако журналист Йоаким Ламотт вытянул у работников детской библиотеки города Улофстрём реальные имена «Грудастой леди» и «Мисс Бесстыдницы». Но прежде чем Ламотт успел что-то сделать с полученной информацией, власти города обратились в полицию с жалобой на журналиста. Йоаким Ламотт устрашился — и не стал публиковать имён «просветителей».

А чтобы хоть как-то сохранить лицо, заявил: «Муниципалитет Улофстрёма, похоже, очень заинтересован в том, чтобы я скрыл от общественности публичные документы, где фигурируют имена этих людей. Но я буду действовать в интересах общества, и приму решение, когда более подробно изучу их деятельность».

Швеция активно несёт «идеалы» ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в РФ) и в другие страны. Иногда это оборачивается непониманием, а то и скандалами. Так, 17 мая отмечался «Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией». В связи с этим в прошлом году посольство Швеции в Киеве водрузило над своим зданием радужный флаг.

Одновременно посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг в соцсетях потребовал, чтобы украинским гомосексуалистам «немедленно разрешили вступать в партнёрские отношения».

У многих украинцев это вызвало жёсткую отрицательную реакцию — и не только у них. Шведский наёмник Микаэль Скиллт заявил, что сейчас даже украинским геям есть о чём беспокоиться, кроме поднятия радужных флагов. «Швеция, как всегда, умеет выделиться! Единственный радужный флаг в Киеве висит на шведском посольстве», — сказал он.

В последнее время шведские геи высказывают озабоченность в связи с тем, что Швеция, по их мнению, покинула ряды «передовиков» ЛГБТ*. Поэтому они выдвинули семь требований к правительству страны: среди прочего геи хотят новый более «прогрессивный» закон о гендерной идентичности, введение «третьего юридического пола», «улучшение ухода за трансгендерами» и запрет на конверсионную терапию (набор практик, направленных на лечение гомосексуальности).

Тут надо сказать, что до 2022 года Швецией управляли леволибералы, при власти которых развращение детей выдавалось за «достижение западной цивилизации». Однако большинство шведов, видимо, устали от их засилья. По результатам парламентских выборов 2022 года прежнюю леволиберальную правящую коалицию заменила новая, либерально-консервативная.

Новые правящие пообещали ужесточить борьбу с организованной преступностью, расширить электронную слежку, активизировать борьбу с нелегальной миграцией.

Однако эти обещания выполняются правительством не слишком усердно. Зато, как показывает пример нового закона, продолжается безумная политика насаждения «гендерных переходов».

Государственное безумие

Недавно в Швеции опубликовали книжонку «Как стать трансвеститом», предназначенную для детей в возрасте от трёх до шести лет. В ней рассказывается о шведском мальчике Лиаме, который ходит в школу, играет с друзьями и мечтает стать… трансвеститом.

Поскольку же «отсталые» родители не смогли проинформировать его по этому вопросу, Лиаму приходится самостоятельно искать в библиотеке интересующие его сведения.

Каждый из этапов этих поисков подробно описан и снабжен картинками, чтобы юные читатели могли легко следовать «пособию» и самостоятельно выполнять дома «задания». Написавшая эту «замечательную» книгу 28-летняя владелица издания Cookies`n Dragons Реми Ливанг рассказывает, что соответствующая идея посетила её после того, как она узнала о «Грудастой леди» и «Мисс Бесстыднице», читающих шведским детям «сказки».

Ливанг искренне возмутил тот факт, что, оказывается, некоторые родители недовольны этими «сказками» — и она решила внести свой посильный вклад по внедрению «толерантности» в детские мозги.

Справедливости ради, следует упомянуть, что шведские родители всё чаще проявляют своё возмущение в подобных случаях. Один из относительно свежих примеров такого рода — отцы и матери учеников школы в стокгольмском районе Экенсберг потребовали, чтобы администрация этого учебного заведения сняла радужные флаги, развешанные по всем его классам и коридорам.

Родители с раздражением заявили педагогам, что наличие этих флагов пропагандирует вещи, не слишком подходящие для малолеток. «Что случилось с правами ребёнка, и какие сигналы мы посылаем учащимся?» — злится один из них.

Однако директор школы Кристина Бергстрём настаивает, что школа, дескать, «должна быть гостеприимным местом для всех» — и конечно, в первую очередь для гомосексуалистов. Удовлетвори она просьбу родителей — и её моментально заклюют поборники «толерантности», которые сейчас в Швеции крайне влиятельны. Как бы не пришлось в таком случае и с директорским креслом расстаться.

В настоящее время Швецию терзает демографический кризис. По данным государственного Статистического управления за 2023 год, число новорождённых в истекшем году оказалось самым низким за последние двадцать лет.

Количество же детей, рождённых на одну женщину, и вовсе стало самым низким за всю историю Швеции. При этом выросла численность населения в 95 муниципалитетах, а ​​уменьшилась в 193.

Шведских патриотов тревожит, что убыль в населении страны будет восполняться за счет мигрантов. Собственно, этот процесс идет уже на протяжении многих лет — в стране живет 10,5 млн человек, из которых свыше миллиона приходится на выходцев из Азии и Африки.

Многие из мигрантов пополняют ряды организованной и уличной преступности, все активнее вмешивающейся в повседневную жизнь шведов.

На этом фоне внутреннюю политику государства, разрушающего нормальную семью, приходится признать не иначе, как безумной.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России