330 лет назад, 29 июля 1696 года, русская армия при поддержке недавно созданного флота взяла штурмом турецкую крепость Азов в устье Дона. Азовская «виктория» стала первой крупной победой Петра I. Она стала знаковым событием в истории продвижения России на юг и обретения статуса великой морской державы.

ИА Регнум

«Начало славных дел» Петра было и началом возвращения России в Приазовье и Причерноморье.

Древняя Русь была черноморской державой. Князья Аскольд и Дир, Олег, Игорь ходили в походы на Царьград — Константинополь. Арабские географы и путешественники X–XI веков называли Чёрное море «Бахр аль-Рус» — Русским морем. То же называние присутствует и в нашей «Повести временных лет»: «А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским».

В X–XI веках на месте нынешней Тамани стоял русский город Тмутаракань, его князья контролировали берега Азовского и Чёрного морей и устье Кубани.

Но нашествия степняков — печенегов и половцев, а затем и татаро-монгольское завоевание отрезали Русь от Приазовья и Причерноморья, которое на века стало Диким полем.

Осколок Золотой Орды — улус крымских ханов — стал главной угрозой для русских земель с юга. С 1478 года Крымское ханство «прикрывал» могущественный сюзерен — Османская империя. Еще раньше, в 1471-м, турки выстроили неподалеку от разрушенной генуэзской колонии Тана крепость Азак (или по-татарски Азау).

В последующие века крепость была не только оплотом османов в устье Дона, но и крупнейшим центром работорговли. Сюда свозили угнанных «в полон» русских людей, которые стали жертвами набегов крымских татар на Московское государство.

Унижения добавляло то, что великие князья, а затем и цари всея Руси вплоть до конца XVII века платили в Бахчисарай «поминки» — дань деньгами и мехами, так будто татарское иго никуда не исчезало. Залогом этого порядка и было присутствие на Дону войск султана. Государи из династии Рюриковичей, а затем и первые Романовы понимали эту проблему, но откладывали ее решение десятилетиями.

Первый поход на Азов был инициативой снизу. В 1637 году донские казаки на службе царя Михаила Фёдоровича собрались на войсковой круг и постановили идти походом на Азов. Помощь попросили у запорожских казаков (это было за 16 лет до Переяславской рады, оформившей переход Войска Запорожского под власть Москвы).

Собралось 4,5 тыс. казаков, торговые и судовые люди. Чуть позже подошла тысяча запорожцев. Походным атаманом избрали Михаила Татаринова. Об этом, как и о самом решении идти «на басурман», царя Михаила уведомили постфактум. В Москву отправили грамоту, начинавшуюся так: «Пошли мы, холопи твои, переговоря меж собой, под Азов, потому… что они, азовские люди, на нас… умышляли».

21 апреля началась осада турецкой цитадели. Но царь не оценил «самодеятельность», и не из трусости — страна только отошла от тяжелейшей Смуты, война с Речью Посполитой за Смоленск завершилась неудачно (древний город Россия навсегда вернула при втором царе династии Романовых Алексее Михайловиче). В 1630-х масштабную схватку с султаном Мурадом IV Русское царство бы не потянуло.

Но казаки действовали решительно, османы замедлили с военной экспедицией. И царь Михаил направил помощь — порох, пушки и царское знамя — в знак того, что поход казаков санкционирован Москвой. 16 июля государю доложили о взятии крепости и освобождении двух тысяч православных невольников.

Казаки продержались в крепости до 1642 года, но вынуждены были сдать Азов туркам и крымским татарам — тогда еще Россия не могла противостоять османской гегемонии.

Следующая попытка прорыва к Чёрному морю была предпринята при внуках Михаила Фёдоровича — Иване и Петре Алексеевичах, за которых управляла их старшая сестра Софья. Ее правительство, завершив оформление присоединения Малороссии и Киева, вплотную занялось международной политикой.

Еще до того, как Пётр стал полновластным царем, Россия начала входить в «концерт европейских держав». Москва присоединилась к антитурецкой коалиции, став союзницей Габсбургов и Речи Посполитой.

В Европе та война запомнилась обороной Вены и взятием Белграда. Российская же часть кампании там известна меньше — хотя фаворит Софьи князь Василий Голицын бил турок и татар в Причерноморье. Его походы привели к пониманию: Дикое поле — не самое удобное место для передвижения войск, природные условия куда опаснее для армии, чем татарская конница и турецкая пехота.

Когда царь Пётр освободился от опеки сестры, он решил вести войска не по Днепру и голой степи, как Голицын, а вдоль Дона, к Азову. В 1695 году была предпринята первая попытка штурма. Солдаты Преображенского и Семеновского полков и около тысячи донских казаков взяли часть укреплений и даже ворвались в город — но из-за несогласованности действий русских войск командир гарнизона Хасан Арслан-бей смог дать отпор.

«Азовский флот под Азовом» в 1696 г. Гравюра А. Шконебека, 1700 г.

Готовясь к следующей попытке, царь решил, что без флота проблему не решить. Для этого в Воронеже по голландскому образцу началось строительство галер.

Сборными пунктами для русских войск были назначены Тамбов, Валуйки и Воронеж. Благодаря подробному дневнику генерала Патрика Гордона мы можем отследить весь путь от Воронежа и станицы Черкасской к Азову. Быстрее всех передвигался на галере «Принципиум» сам царь, который предоставил командование опытным полководцам — Гордону и боярину Алексею Шеину.

В устье Дона казаки сожгли турецкие корабли с оружием, сукном и провиантом для Азова. А дальше нижние чины попросили свое начальство начать фортификационные работы. 6 июня русские военные корабли, на одном из которых находился монарх, по протокам впервые вышли в море — Азовское.

Русскому войску повезло: фортификации, которые были сделаны им в прошлом году, турки не тронули. Это заметно облегчило подготовку к осаде.

Роберт Кер Портер. Взятие Азова. 1842 г.

Все попытки турок и татар напасть на лагерь осаждающих со стороны моря и степи были безуспешны.

Русские галеры перекрыли побережье, османский флот не мог помочь Азову. Судьба крепости была предрешена. «Виктория» стала плодом слаженной работы нескольких сил: морского отряда Франца Лефорта, сухопутных полков большого боярина Шеина (под началом которого действовали генералы Гордон и Автоном Головин), верных царю запорожских казаков и калмыцкой конницы.

29 июля остатки турецкого гарнизона — около 3700 сабель — сдались. На следующий день сдалась и расположенная на северном рукаве крепость Лютик, составлявшая с Азовом единую фортификационную систему.

Пётр распорядился сделать Азов русским городом, а мечети перестроить в церкви. Для базирования морского флота царь выбрал место неподалёку — на Таганьем мысу, где два года спустя был основан Таганрог.

14 июля 1700 года Русское царство и Османская империя заключили Константинопольский мир — по нему устье Дона с Азовом и Таганрогом передавалось России и освобождалось от дани крымскому хану. Ни о каких «поминках» для Бахчисарая больше не могло идти речи. Захваченный крымскими татарами и турками «живой товар» возвращался на родину.

После неудачного для России Прутского похода 1711 года Турция взяла реванш в Причерноморье, но ненадолго. В ходе пятой русско-турецкой войны 1735–1739 годов выдающиеся русские полководцы немец Буркхард Миних и ирландец Петр Ласси разгромили османов и навсегда утвердили Россию на азовских берегах, в Азове и Таганроге.

Во времена Екатерины II походы князя Петра Румянцева-Задунайского расширили владения империи в Приазовье, приблизив возвращение России на берега Русского моря.

Окончательно историческая справедливость была восстановлена благодаря Александру Суворову и Григорию Потёмкину-Таврическому. Победы русского оружия, которые закрепил невыгодный для Турции Ясский мир 1792 года, запустили необратимый процесс.

Крым из угрозы с юга превратился в благословенный край, а бывшая Дикая Степь стала житницей — Новороссией с портовыми городами: Одессой, Николаевом, Херсоном, Мариуполем. Но начало было положено походом Петра на Азов.