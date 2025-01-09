Фигуру императрицы Екатерины Великой, впервые установленную в Одессе в 1900 году и восстановленную в 2007-м, снесли еще три года назад, как и памятник полководцу Александру Суворову. В рамках «деколонизации» и «очищения Украины от следов имперского прошлого». Но, как и во всех других таких случаях, после сноса осталась идеологическая пустота.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому что строительство города Одессы в 1794 году стало возможным по итогам Ясского мира, завершившего более чем двухсотлетний период русско-турецких войн. Украине попросту нечем заменить договор, заключенный 9 января 1792 года между Империею Всероссийскою и Блистательной Оттоманской Портой по итогам русско-турецкой войны 1787–1791 годов: постоянное украинское население появилось в Северном Причерноморье только с началом освоения Россией этого пустынного края.

А вклад запорожских казаков, которым современный миф приписывает основание некоего поселения «задолго до Екатерины», заключается в первую очередь в участии в баталиях против турок на русской службе. И ничего более, кто бы что ни говорил.

Первый поход императрицы

Для Екатерины II это была уже вторая война с турками, а началось всё задолго до неё: Османская империя стремилась повторить успех империи Римской. Черное море уже было внутренним турецким, Средиземное и Красное почти стали таковыми, турки имели выход к Каспию, под ними была Северная Африка и часть Персии (включая современные Сирию и Ирак), Греция, Балканы и, конечно же, весь Кавказ.

Порта стремилась в Западную Европу, и лишь неудачная осада Вены, в обороне которой, к слову, участвовали запорожцы, служившие польскому королю, поломала турецкий натиск. Но все равно ни одна европейская держава, включая Россию, не могла в одиночку одержать победу в сражении против первой армии мира вплоть до 70-х годов XVIII века.

Анна Рыжкова ИА Регнум Земли, отошедшие России по результатам Ясского мира 9 января 1792 г.

За то Екатерине и памятник, что только с её восшествием на российский престол удалось изменить «традицию» непобедимости османов.

В общем-то, лишь победа русского оружия в первой из екатерининских турецких войн и подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году заставили османское правительство официально признать за российской правительницей титул императрицы, равный по статусу титулу османского падишаха, в чём султанский двор долго отказывал даже Петру I.

К Российской империи перешли город Азов, степные земли между Южным Бугом и Днепром (восточный Едисан), включая крепость Кинбурн, подтверждено владение Керчью и близлежащей крепостью Ени-Кале. Ослабевшее Крымское ханство, изрядно попившее крови за прошлые столетия, было признано независимым и не вмешивающимся в дела как России, так и Турции.

Русским кораблям разрешался свободный проход по Босфору и Дарданеллам, а также по реке Дунай. Да, собственно, по указу 1783 года и появился Черноморский флот, первоначально созданный как Севастопольская эскадра из Азовской и Днепровской военных флотилий, участниц Первой турецкой.

При этом русская армия оставила Бессарабию, княжество Валахия и Молдавское княжество, которые на время вернулись под руку Константинополя. А война, полная блистательных побед, таких как Чесменский бой и сражение при крепости Кагул, стала началом блистательной карьеры графа Суворова.

Но вкушать плоды первой крупной победы пришлось недолго. Тем более что окрыленная ею Россия аннулировала статьи договоров, касающиеся независимости Крыма, в 1783 г. Крымское ханство было присоединено к империи, что сильно не понравилось Турции. В Европе тоже велась активная наступательная политика, восстание барских конфедератов на Подолии, суливших Турции ее «исторические земли» в качестве приза за поддержку, было разгромлено, состоялся первый раздел Польши, взволновавший англичан и французов.

Так что Вторая турецкая, начавшаяся в 1787 году, была уже «совместным продуктом» из англо-французских политических интриг с турецкой военной силой. Соответственно, с другой стороны, встал русско-австрийский военный союз, о котором Турция узнала слишком поздно.

Удар, сокрушивший империю

В ходе кампании, продлившейся целых четыре года, полководческая звезда Суворова разгорелась на военном небосклоне наряду с командующими молодым Черноморским флотом — контр-адмиралом Николаем Мордвиновым, черногорцем контр-адмиралом Марко Войновичем и великим Федором Ушаковым, уже в наше время причисленным к лику святых.

Русские войска лихо взяли крепости Очаков и Измаил, походы турок на Бендеры и Аккерман провалились, было дано решающее сражение при Рымнике, за которое Суворов получил к фамилии приставку Рымникский.

Генеральный план Очаковского сражения на суше и в море

Моряки громили турецкий флот в сражениях в Днепро-Бугском лимане, у острова Змеиный, у косы Тендра и мыса Калиакра. Узнав о падении Очакова, императрица писала командующему войсками фельдмаршалу Григорию Потемкину:

«За уши взяв обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердечный… С величайшим признанием принимаю рвение и усердие предводимых вами войск, от высшего до нижних чинов… Жалею весьма о убитых храбрых мужах; болезни и раны раненых мне чувствительны; жалею и Бога молю о излечении их. Всем прошу сказать от меня признание мое и спасибо…»

Тела русских офицеров, погибших при Очаковском штурме, по распоряжению князя Потемкина были перевезены в один из новых городов русского Причерноморья — Херсон — и погребены в ограде церкви св. Великомученицы Екатерины. Здесь же в 1791 г. был погребен и сам князь, успевший заложить и город Екатеринослав, задуманный центром Новороссии и третьей столицей Российской империи после Москвы и Санкт-Петербурга. Ныне он известен как Днепр и непризнанная столица телефонных мошенников.

Ну, а султан Селим III, сменивший умершего от потрясений предшественника, был вынужден идти на мир: для Турции это был полный разгром.

Ясский мирный договор закреплял Крым и Очаков за Россией и отодвигал границу между двумя империями до рек Днестр на западе и Кубань на востоке. Уже к началу ХIХ века эти границы расширятся, преодолев Днестр и присоединив Бессарабию, Россия достигнет Прута и Дуная, а за Кавказским хребтом к ней присоединится православная Грузия, от притязаний на которую Турция отказалась как раз по Ясскому миру.

Что же касается Ясс, ныне одного из крупнейших городов Румынии и важного транспортного хаба, то во времена оны населенный пункт относился к древнему Молдавскому княжеству и был тесно связан с Россией. Еще в XIV веке здесь была значительная русская община, из-за чего он упомянут в нескольких летописных документах как «Ясьскыи торгъ на Прутѣ рѣцѣ». В 1711 году в Яссах молдавский господарь Дмитрий Кантемир присягнул нашей стране на верность и стал первым российским востоковедом, советником Петра I по восточным вопросам.

До начала «потёмкинской» русско-турецкой войны в Яссах находился русский вице-консул, во время войны Потёмкин сделал Яссы своей «походной столицей», а по завершении боевых действий российское консульство снова расположилось в привычном месте, частью Румынии город стал только в середине XIX века.

Долгая борьба за выход к Черному морю завершилась промежуточным крупным успехом — своё право на владение этими землями России придется доказывать ещё не раз, включая и наши дни. Но одно лишь незыблемо и неоспоримо: если бы не почти 350-летние усилия, не было бы на карте мира ни Украины, ни Молдавии, ни Грузии с Арменией. Вероятно, остались бы турецкими владениями Болгария и Румыния, а судьба Сербии, Черногории и Греции была бы весьма спорной.

Но если в большинстве случаев речь идет про издавна населенные земли, имевшие свою государственность, то дикие причерноморские степи были завоеваны и впервые освоены именно Россией, заложившей здесь города и построившей новую экономику. И за право владения ими сполна уплачено кровью русских солдат и моряков.