27 июля 1953 года в деревне Пханмунджом КНДР и Южная Корея подписали соглашение о прекращении огня, которое остановило один из самых жестоких конфликтов второй половины XX века.

ИА Регнум

В КНДР сегодня отмечается государственный праздник — День победы в Отечественной освободительной войне. В Кремле отношения с Пхеньяном ценят высоко. «Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной, памятной датой», — отметил президент Владимир Путин на прошедшей 19 июля встрече с главой МИД дружественного государства Цой Сон Хи.

Через 73 года после завершения корейской войны в КНДР помнят о том, как в самые тяжелые дни, когда всему полуострову угрожала американская оккупация, наша страна пришла на помощь. Россия испытывает благодарность к КНДР, которая протянула руку помощи осенью 2024-го — во время освобождения курского приграничья от оккупантов из ВСУ, поддержанных Западом.

Окончание Второй мировой войны принесло Корее освобождение от 35-летней японской оккупации, когда культура и самобытность корейского народа систематически подавлялись.

В августе 1945-го, перед вступлением СССР в войну с Японией, Советский Союз и США приняли решение — временно разделить бывшую японскую колонию Корея по 38-й параллели. Мера виделась сугубо технической: с севера на полуостров вошла 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта, с юга высадились американцы, необходимо было определить зоны ответственности.

Москва выступала за единую и независимую Корею. В директиве Ставки Верховного главнокомандующего от 20 сентября 1945 года предписывалось: на Севере, в зоне контроля советской армии содействовать установлению власти «на базе широкого блока всех антияпонских демократических партий и организаций».

В декабре 1945-го на Московской конференции представители СССР, США и Британии договорились организовать советско-американскую комиссию, которая должна была помочь Корее создать единое временное правительство.

В июле 1947-го глава советской гражданской администрации Терентий Штыков озвучил позицию Москвы: «Предложение самим корейцам приступить к переговорам по вопросу формирования правительства и указание порядка приема власти правительством на территории всей Кореи, вывод советских и американских войск полностью из Кореи в определенные сроки».

Американская сторона инициативу отвергла. Как и в случае с Германией, Соединенные Штаты начали создавать в подконтрольной зоне отдельное государство, призванное стать союзником Вашингтона в холодной войне. В августе 1948-го доктор Ли Сын Ман (политик, возвращенный из эмиграции в США на самолете американского генерала Дугласа Макартура) провозгласил в Сеуле создание Республики Корея, претендующей на весь полуостров. И лишь в ответ на это через месяц в Пхеньяне была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.

Во главе правительства встал Ким Ир Сен, один из командиров антияпонских добровольческих отрядов, ушедших на территорию СССР из Маньчжурии после того, как японцы подавили партизанское движение.

Советский Союз на первых порах помогал создавать на Севере администрацию и армию. Но в Вашингтоне рассчитывали, что СССР, которому требовалось восстановление после войны, вряд ли сможет оказать масштабную помощь Пхеньяну.

Американская группировка в Восточной Азии и на Тихом океане располагала ресурсами, которые остались после разгрома Японии. Поэтому американские союзники начали побуждать Юг решить корейский вопрос. Тем более, что в 1949 году в соседнем Китае Мао Цзэдун завершил разгром союзников США — гоминьдановцев, и терять еще один плацдарм в Восточной Азии американцы не собирались.

В 1949-м — начале 1950-го произошло более 2 тысяч вторжений южнокорейских военных через 38-ю параллель, Пхеньян зафиксировал 71 нарушение воздушной границы и 42 морских инцидента. Война становилась неизбежной.

Анна Рыжкова ИА Регнум

25 июня 1951 года 75 тысяч бойцов Корейской народной армии перешли 38-ю параллель и через три дня вошли в Сеул, взяв под контроль 90-95% полуострова. Под контролем войск Ли Сын Мана оставался лишь небольшой плацдарм на юго-востоке.

Президент Гарри Трумэн в обход конгресса обратился в ООН, побудив Совет Безопасности принять резолюцию в поддержку Южной Кореи. СССР бойкотировал заседания Генассамблеи и СБ, протестуя против невключения в ООН Китайской Народной Республики. США получили карт-бланш на формирование коллективных войск ООН, которые на деле были коалицией из 15 американских союзников. Самый крупный контингент дала Британия, ближайший партнер по НАТО.

В результате высадки десанта в Инчхоне в сентябре 1950-го маятник качнулся в другую сторону — «силы ООН» перешли в контрнаступление и захватили Пхеньян. Уже к ноябрю американцы и их союзники прижали армию КНДР к корейско-китайской и корейско-советской границам.

Залогом быстрого наступления на Север была максимальная жестокость: ВВС США сбрасывали на позиции северян и на мирные города бактериологические бомбы, запрещенные международными конвенциями. Жертвами химических и бактериологических атак стали более 50 тыс. корейцев.

Как и впоследствии во Вьетнаме, США прибегали к массированным ковровым бомбардировкам — которыми накрывали не только заводы, военные объекты, мосты, но и мирные кварталы, и ирригационные сооружения.

Только на Пхеньян американцы сбросили 428 тыс. бомб: больше, чем число его жителей на тот момент.

Американские ВВС разрушили плотины на реках севера полуострова — Кусонган, Токсаган и Пуджонган. Наводнение вызвало голод, унесший еще тысячи жизней. По оценкам историков, за годы Корейской войны погибло до 3 млн гражданских лиц.

В критический момент СССР и Китай пришли на помощь северокорейским частям. За время войны наша страна направила 70 тысяч летчиков и техников ВВС — МиГ-15 противостояли в воздухе американским «Сейбрам».

Летчик-истребитель Дмитрий Самойлов рассказывал: «Где-то в марте 1951 года получили приказ… смыть советские опознавательные, нанести знаки КНДР, спороть погоны, петлицы, сдать все документы. Погрузили самолеты в эшелон, сначала в ящики, а потом уже на платформы, и отправились в Мукден».

Советские МиГ-15 в Северной Кореи

Советские пилоты совершили в Корее свыше 63 тысяч боевых вылетов и вместе с зенитной артиллерией сбили 1309 самолетов. В боях за полуостров погибли 120 наших пилотов, американских — 1609.

Но первостепенной задачей нашего летного контингента была защита городов Севера от беспощадных бомбардировок ВВС США.

К 1953 году, когда ни одна из сторон не имела решающего преимущества, дать его могло одно средство — ядерный удар. Президент США Дуайт Эйзенхауэр такой вариант рассматривал всерьез. 31 марта на заседании Совета национальной безопасности он сообщил, что осталось «не так много хороших тактических целей», но через использование атомного оружия Вашингтон мог бы добиться «ошеломительной победы над силами коммунистов».

Имевшая на тот момент население в 9,8 млн человек КНДР потеряла в войне 1,5 млн. Целых городов почти не осталось, а Пхеньян был разрушен на 85%. В этих условиях Москва выделила дружественному народу 1 млрд рублей — огромные по тем временам деньги, сопоставимые с 1 трлн современных рублей.

В КНДР о помощи со стороны СССР вспоминают с особым почтением. В августе 1953 года в северокорейской столице открылся «Музей войны за освобождение Родины», который сегодня насчитывает 80 залов. Гостей из России в него пускают без очереди.

Через 70 с лишним лет КНДР без раздумий пришла нам на помощь. 9 мая 2025 года командиры подразделений Корейской народной армии — участников освобождения курского приграничья — по праву присутствовали на почетном месте на параде в Москве.

Президент Владимир Путин лично поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за труд бойцов 528-го инженерно-саперного полка КНА, которые разминировали 42 тыс. га курской земли и уничтожили 1,5 млн взрывоопасных предметов.

Когда в апреле 2026 года в Пхеньяне был открыт мемориальный комплекс и Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции, российский лидер направил приветствие, в котором говорилось:

«Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой. Их беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России».