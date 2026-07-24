24 июля Латинская Америка отмечает годовщину со дня рождения Симона Боливара — человека, чье имя давно вышло за рамки учебников истории, превратившись в государствообразующий миф, идеологическое оружие и политическую программу для США.

ИА Регнум

Эль Либертадор (Освободитель) — так окрестила его восставшая против Мадрида Америка — сокрушил трехвековое господство испанской империи, перекроил карту континента и попытался создать сверхдержаву, способную на равных конкурировать с Европой и набиравшими силу Соединенными Штатами.

Сегодня, когда регион вновь находится в эпицентре борьбы между суверенитетом и неоколониальным давлением, наследие Боливара актуально как никогда. История его жизни наглядно показывает механизмы краха великой интеграционной идеи, которая была разрушена местечковыми интересами, предательством местных элит и прямым внешним вмешательством.

Из аристократов в «наполеоны»

Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар-и-Паласиос родился в 1783 году в Каракасе — в одной из самых богатых и знатных креольских семей вице-королевства Новая Гранада.

Владельцы огромных плантаций, рабов и серебряных рудников, Боливары принадлежали к касте, которую в Мадриде презрительно именовали «белыми американцами». Обладая колоссальным экономическим влиянием, креолы были лишены главного — политической власти, которую Испания доверяла лишь присланным из Европы чиновникам.

Боливар в 1819 году

Рано потеряв родителей, юный аристократ получил блестящее образование. Огромное влияние на него оказал его наставник Симон Родригес — философ, последователь Руссо и радикальный республиканец. Именно он привил Боливару идею о том, что Южная Америка — это не просто придаток испанской короны, а самобытная цивилизация, заслуживающая свободы.

Отправившись в Европу, Боливар стал свидетелем коронации Наполеона Бонапарта в Париже. Это зрелище восхитило его масштабом личности французского лидера, но одновременно оттолкнуло стремлением к абсолютной монархии.

В 1805 году, стоя на Священной горе в Риме, 22-летний Боливар принес присягу, которая определила всю его оставшуюся жизнь. Он поклялся перед своим учителем, что не успокоится до тех пор, пока не разорвет цепи, связывающие его родину с Испанией.

Герилья на уничтожение

Шанс исполнить клятву представился быстро, и также благодаря Бонапарту. В 1808 году Наполеон вторгся в Испанию, парализовав центральную власть в Мадриде. В латиноамериканских колониях началось брожение. Боливар немедленно включился в подпольную борьбу, финансируя закупку оружия и дипломатические миссии, включая поездку в Лондон.

Однако путь к свободе оказался залитым кровью и отмеченным чередой катастроф. Первая (1811–1812) и Вторая (1813–1814) Венесуэльские республики пали под ударами испанских экспедиционных сил и местных роялистов. Боливар столкнулся с жестокой реальностью: значительная часть коренного и цветного населения (индейцы, метисы, жители степей — льянеро) видела в креольских революционерах лишь своих непосредственных угнетателей-помещиков и поначалу поддержала короля.

Осознав ошибки, Боливар радикально изменил стратегию. В 1813 году он провозгласил «Войну на уничтожение», заявив, что любой испанец, активно не содействующий достижению независимости, будет казнен, а любому американцу гарантировано прощение, даже если он виновен в измене. Это был жестокий, но необходимый шаг для проведения четкой границы между «своими» и «чужими».

Потерпев очередное поражение, изгнанный на Ямайку Боливар написал в 1815 году свое знаменитое «Письмо из Ямайки» — фундаментальный документ, в котором он с поразительной прозорливостью анализирует будущее континента. Именно там звучит его главный интеграционный манифест:

«Я желаю более, чем кто-либо другой, видеть, как в Америке формируется величайшая нация в мире, великая не столько по своей территории и богатству, сколько по своей свободе и славе».

Вернувшись на континент при поддержке Республики Гаити (в обмен на обещание освободить рабов, которое он выполнил), Боливар изменил тактику. Вместо штурма укрепленных прибрежных городов он уходит вглубь страны, где начинает партизанскую войну — герилью, заключив союз с суровыми пастухами-всадниками льянеро под предводительством Хосе Антонио Паэса.

По следам Ганнибала и Суворова

Переломным моментом освободительной войны стал легендарный переход армии Боливара через Анды в 1819 году. Военные историки ставят этот маневр в один ряд с альпийскими походами Ганнибала и Суворова. Солдаты шли через высокогорные перевалы на высоте почти четыре тысячи метров, без теплой одежды, теряя людей и лошадей от обморожения и горной болезни. Но эффект внезапности был абсолютным. Спустившись с гор, армия Боливара разгромила застигнутых врасплох испанцев в битве при Бояке.

Эта победа открыла путь на Боготу и позволила реализовать давнюю мечту Освободителя. Конгресс в Ангостуре провозгласил создание Великой Колумбии — огромного федеративного государства, включившего в себя территории современных Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Панамы.

Боливар не остановился на достигнутом. В 1821 году он окончательно освобождает Венесуэлу в битве при Карабобо, а затем направляет войска на юг. Его верный соратник и блестящий военачальник Антонио Хосе де Сукре освобождает Эквадор, а в 1824 году в битве при Аякучо в Перу наносит финальный удар по испанскому владычеству в Южной Америке. В честь Освободителя верховья Перу провозглашают себя независимым государством — Республикой Боливар, которую чуть позже переименовали в Боливию. Имя генерала Сукре получил город, ставший первой боливийской столицей.

Масштаб личности Боливара в этот период потрясал даже видавших виды европейских военных, которые массово вступали в его армию. Под командованием Освободителя сражался Британский легион, а в числе его ближайших соратников были ирландский генерал Даниэль О’Лири, ставший личным адъютантом Боливара, и английский генерал-майор Джон Миллер, который возглавлял кавалерию патриотов в решающей битве при Аякучо и позже подробно описал военный гений латиноамериканского лидера в своих мемуарах.

Проклятие разобщенности

На пике своего могущества Боливар контролировал территорию от Карибского моря до окраин Аргентины. Однако удержать эту гигантскую империю без короны оказалось труднее, чем завоевать ее. Как только исчез общий враг, Испания, внутренние противоречия обострились до предела.

Местные олигархические кланы в Каракасе, Боготе и Кито не желали подчиняться единому центру. Их пугали централизация и авторитарные тенденции в политике Боливара, который ввел в Боливии пожизненное президентство и пытался насаждать жесткую вертикаль власти. Для Боливара централизм был единственным способом спасти регион от анархии; для его оппонентов, таких как Франсиско де Паула Сантандер в Колумбии, это было предательством республиканских принципов.

В 1826 году Боливар созывает Панамский конгресс, пытаясь создать Лигу американских наций с общей армией и единой внешней политикой. Это была первая в истории попытка латиноамериканской интеграции.

Но конгресс закончился провалом: большинство делегаций саботировали заседания, а за кулисами процесса активно интриговали дипломаты из США и Великобритании, которым сильная единая Южная Америка была категорически не нужна. Вашингтон уже тогда примерял на себя роль доминанта Западного полушария в рамках «доктрины Монро».

Артуро Микелена. Симон Боливар. До 1898 г.

Внутри Великой Колумбии вспыхивают мятежи. Против Боливара устраивают заговоры, в 1828 году он едва спасается от покушения в Боготе благодаря своей возлюбленной Мануэле Саэнс, которую история запомнит как «Освободительницу Освободителя». Вчерашние генералы-соратники объявляют себя независимыми правителями своих провинций. Великая Колумбия начинает стремительно распадаться на куски.

Видя крах дела всей своей жизни, тяжело больной туберкулезом и морально сломленный, Боливар в 1830 году подает в отставку с поста президента и принимает решение уехать в Европу. Перед отъездом он оставляет согражданам полное боли и разочарования письмо, где звучит одна из самых горьких фраз в истории мировой политики:

«Америкой невозможно управлять. Тот, кто служит революции, пашет море. Единственное, что можно сделать в Америке, — это эмигрировать».

Он не успел доехать до порта. 17 декабря 1830 года в возрасте 47 лет Симон Боливар скончался в поместье Сан-Педро-Алехандрино близ Санта-Марты. Он умер в чужом доме, в нищете, одетый в чужую рубашку, покинутый практически всеми, кроме нескольких преданных друзей.

«Большое Отечество» против гринго

История, однако, рассудила иначе. Забытый в момент смерти, Боливар вернулся в пантеон национальных героев уже через несколько десятилетий. Сегодня его имя носят государства, денежные единицы, города, площади и целые идеологические течения.

Для современной Латинской Америки, проходящей через очередной этап тектонических сдвигов, Боливар — это не застывший мраморный памятник. Его концепция «Большого Отечества» (Patria Grande), противопоставленная англосаксонской Америке, остается главным ориентиром для левых и патриотических сил региона, стремящихся к созданию подлинно независимого полюса в многополярном мире.

Боливарианский проект стремились реализовать левые правительства в Венесуэле при Уго Чавесе и Николасе Мадуро, в Боливии при Эво Моралесе. Но наследие Боливара шире разделения на левых и правых.

Чему противопоставлен континентальный проект, так это геополитическим планам США — будь то «доктрина Монро», тактика большой дубинки Теодора Рузвельта или стремление нынешней администрации расширить сферу влияния Вашингтона до Амазонки.

Опыт Боливара доказывает: суверенитет Латинской Америки возможен только через интеграцию. Разделенные поодиночке, латиноамериканские республики неизбежно становятся объектом эксплуатации. Объединенные — превращаются в глобального игрока. Именно поэтому геополитические контуры, очерченные Боливаром в начале XIX века, до сих пор определяют повестку дня века XXI. Его «вспаханное море» оказалось полем, и брошенные в него семена продолжают прорастать.