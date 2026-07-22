«Картоночный майдан» быстро продавил «несгибаемого» Зеленского: через несколько часов после публикации ИА Регнум о том, что в качестве нового командующего улица продавливает генерала Михаила Драпатого, глава режима объявил, что тот им и станет.

ИА Регнум

Далее последовало стремительное прощание Александра Сырского, подложившего в свой текст мину замедленного действия в виде фразы «передаю армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления», и приветствие нового главкома — высокая честь, буду служить и всё в таком духе.

При этом всё происходящее вообще никак не укладывается в рамки закона — чисто диктаторское решение, с которым никто не спорит, поскольку расклад сил и ситуация в стране не позволяют этого сделать.

Даже указов об отставке и назначении по состоянию на 11 часов утра на официальном сайте не было — только «обращение к народу». Более того, закон о национальной безопасности указывает, что Зеленский может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны.

А полноценный министр обороны на данный момент на Украине отсутствует: Михаил Фёдоров уволен, а сменивший его эсбэушник Хмара находится в статусе и. о. и в должности его может утвердить только Верховная рада. Ближайшее заседание которой, как мы и рассказывали, назначено на 18 августа.

Кроме того, есть еще один забавный нюанс.

«Зеленский не может поручить кому-либо исполнять обязанности министра обороны, потому что сделать это может только Кабмин. Но он всё равно поручил Хмаре быть и. о. Теперь Корецкий как премьер-министр должен назначить Хмару исполняющим обязанности министра», — сообщает народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко* и предлагает «подарить конституцию» известно кому.

То есть по закону главкомом остается Сырский, который так или иначе будет чем-то занят. «Моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — сообщил он публике. А это означает неизбежный конфликт, тем более что Драпатый и ушел год назад с должности командующего Сухопутными войсками на фоне конфликта вокруг гибели солдат ВСУ, попавших под российский удар по полигону из-за объявленного командирами общего построения.

Громко хлопнул дверью, заявив о «круговой поруке и безнаказанности» в ВСУ. И за эту позу Сырский ему чуть позже отомстил.

Летом Драпатый был поставлен Зеленским над всеми объединенными силами и одновременно возглавлял самую большую ОСГ «Хортица».

К концу года усилиями главкома формат ОСГ был уничтожен, а перспективный генерал, поднявшийся после 2014 года с комбата, назначен руководить новой группировкой, войска которой были лишь частью бывшей «Хортицы» (переименованной в «Днепр») и отвечали только за Харьковскую область и прилегающие территории.

Теперь вот прилетела ответка: нет никаких сомнений, что ущемляемый в недавнем прошлом Драпатый будет, как говорят в армии, «чморить» своего бывшего начальника.

А все вместе будут и дальше «чморить» верховного главнокомандующего. Поскольку поспешное и незаконное решение было принято под давлением улицы и стоящих за ней грантово-олигархических сил, играющих в свою игру. Нынешним летом в точности повторилась прошлогодняя история, когда попытка Зеленского подмять под себя НАБУ и САП через изнасилование Верховной рады обернулась встречным ударом.

Сначала его заставили сдать назад с принятием законов о ликвидации независимости антикоррупционных органов. А потом и сами органы в ноябре нанесли удар по ближайшему окружению президента, следствием чего стала отставка ближайшего соратника Андрея Ермака, поспешное бегство ближайшего друга и кошелька Тимура Миндича, публичный скандал вокруг воровства денег, вал уголовных дел и прямая угроза лично Зеленскому как фигуранту истории с коттеджным городком «Династия».

Теперь же верхушка ВСУ убедилась, что глава режима не так уж и велик, как всюду изображает, и легко слил преданного генерала, как только на улице поднялся небольшой шум. Следовательно, нужно ориентироваться на те силы, которые привели нового главкома и двигают вперед политическую карьеру Фёдорова.

Логика очень простая. Неслучайно Драпатого уже публично поддержал посол в Британии и тоже экс-главком Валерий Залужный, строящий планы на президентство.

«Новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только долг», — написал Залужный в своем канале.

Месседж понятный: заискивать перед Зеленским такой человек не будет, да и после увольнения Фёдорова он одним из первых поддержал его позицию. Каким именно образом потерявший лицо «пересидент» теперь рассчитывает рулить генштабом и ВСУ, непонятно. Точно так же непонятно, как он рассчитывает утихомирить амбиции Фёдорова.

Возвращаться в министерство тот точно не будет и на договорняк прямо сейчас не пошел. Зеленский предлагал непокорному дважды экс-министру разные варианты, в частности вице-премьера по технологическому развитию, но тот отказался, поскольку не понимает, за что его уволили из минобороны. А после отставки Сырского исчезло и формальное основание для увольнения.

Сейчас у Фёдорова идеальная ситуация для выстраивания политической карьеры: за ним стоят тесно связанные с Демпартией США, Ротшильдами и структурами Сороса олигархи, у него в распоряжении пул мощных медиа, за ним улица с прокачанным активом.

А главное, что «западные партнеры» через эти же инструменты ведут системную работу по лишению Зеленского реальных рычагов управления государством и превращению его в «говорящую голову», озвучивающую утвержденные тезисы.

Сначала была защищена операционная независимость НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда Украины. Теперь из рук выбивается армия. Последний оплот — это контроль над СБУ, и за него «последний диктатор Европы» будет биться до последнего, продавливая в качестве руководителя (как верно спрогнозировало ИА Регнум) жестокого Александра Поклада.

При этом всего за пять дней было публично продемонстрировано, что никакая СБУ не может справиться с организованным по всем канонам «майданом»: выполнив требование протестующих, показав, что он «слышит общество и западных партнеров», Зеленский признал, что власть его имеет четкие границы.

Пошедшие с утра вбросы о том, что на Украине цветет демократия и народ может свободно высказывать свое мнение, — это мертвому припарки. «Лидеру нации» оставляют узкий коридор, в котором он может только быть публичным лицом войны, тогда как направлять ее и осваивать гигантские оборонные бюджеты (которые в первую очередь и являются приоритетом во всей этой истории) будут стоящие за кулисами люди.

Соответственно, когда будет принято решение о сворачивании или существенной коррекции проекта, заниматься этим будет прогрессивный, цифровой и «прозрачный» Фёдоров, куда более адекватный и договороспособный. Но при этом полностью контролируемый и не идущий при любом разговоре на обострение, как Зеленский.

Соответственно, и серьезный разговор о прекращении войны может начаться только тогда, когда под ковром будут эффективно попилены обещанные Украине 60 млрд евро на оружие — и ни днем ранее.

*Внесен в список террористов и экстремистов.